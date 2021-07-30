Зеленский назначил Галибаренко главой миссии Украины при НАТО, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталию Галибаренко главой миссии Украины при НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, Зеленский сегодня подписал указ №334/2021 о назначении Галибаренко.
"Назначить Галибаренко Наталию Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в указе.
Отметим, 20 июля 2020 Зеленский уволил Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и назначил на эту должность Вадима Пристайко.
В 2015 году Галибаренко была назначена послом Украины в Великобритании, постоянным представителем при Международной морской организации по совместительству.
Топ комментарии
+9 Леонід Мефодовський
показать весь комментарий30.07.2021 11:04 Ответить Ссылка
+6 18c49ed2
показать весь комментарий30.07.2021 11:07 Ответить Ссылка
+4 5 копійок
показать весь комментарий30.07.2021 11:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А потом оно еще и спрашивало почему мы не в НАТО.