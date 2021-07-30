Зеленский назначил Галибаренко главой миссии Украины при НАТО, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталию Галибаренко главой миссии Украины при НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, Зеленский сегодня подписал указ №334/2021 о назначении Галибаренко.

"Назначить Галибаренко Наталию Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в указе.

Отметим, 20 июля 2020 Зеленский уволил Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и назначил на эту должность Вадима Пристайко.

В 2015 году Галибаренко была назначена послом Украины в Великобритании, постоянным представителем при Международной морской организации по совместительству.

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