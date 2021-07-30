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Зеленский назначил Галибаренко главой миссии Украины при НАТО, - указ

Зеленский назначил Галибаренко главой миссии Украины при НАТО, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталию Галибаренко главой миссии Украины при НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, Зеленский сегодня подписал указ №334/2021 о назначении Галибаренко.

"Назначить Галибаренко Наталию Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в указе.

Отметим, 20 июля 2020 Зеленский уволил Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и назначил на эту должность Вадима Пристайко.

В 2015 году Галибаренко была назначена послом Украины в Великобритании, постоянным представителем при Международной морской организации по совместительству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет отмечать День молодежи вместе со всем миром 12 августа: Зеленский подписал указ

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) НАТО (10176) указ (528) Галибаренко Наталья (25)


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Топ комментарии
+9
Це ж треба - і трьох років не пройшло...
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30.07.2021 11:04 Ответить
+6
Та да. С языка снял.

А потом оно еще и спрашивало почему мы не в НАТО.
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30.07.2021 11:07 Ответить
+4
На третьому році своєї нікчемної діяльності.
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30.07.2021 11:05 Ответить
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Це ж треба - і трьох років не пройшло...
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30.07.2021 11:04 Ответить
Та да. С языка снял.

А потом оно еще и спрашивало почему мы не в НАТО.
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30.07.2021 11:07 Ответить
Точно как при папереднике. Какаяразница как не крути.
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30.07.2021 11:22 Ответить
"при папереднике" - був саме згаданий в статті Пристайко. А до нього - був Божок (який потім став головою СЗР). А чого він був в.о. - то це лише для того, щоб Порох мав свої вуха в Брюселі. Чи ти будеш заперечувати, що з-за Пороха співпраця України з НАТО була в рази успішнішою?
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30.07.2021 11:47 Ответить
Рад что вы наконец ознакомились с фактами и обратили внимание что при папереднике во был 3 года с 2014 по 2017, а при действенике во был на год меньше с 2019 по 2021. Каюсь это не какаяразница как заявлял раньше это прям прорыв. Что вы подразумеваете под разы успешнее? Какаяразница или прям прорыв в назначении на год раньше во время термина президентства главы миссии?
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30.07.2021 11:58 Ответить
За часів Пороха стосунки з Заходом та НАТО лише відновлювались, після овощча. Так само їх доведеться відновлювати й після зеленого гумового папуги...
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30.07.2021 19:15 Ответить
На третьому році своєї нікчемної діяльності.
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30.07.2021 11:05 Ответить
в Брюселі сказали, що таким агреману не нададуть...
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30.07.2021 11:47 Ответить
Странно, что оно вообще соизволило вспомнить о такой "мелочи", как уполномоченный представитель Украины при НАТО. Зато трепаться оно гаразд.
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30.07.2021 11:10 Ответить
Рокировочка с Пристайком вышла)
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30.07.2021 11:20 Ответить
Зеленський призначив Галібаренко главою місії України при НАТО, - указ - Цензор.НЕТ 4913
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30.07.2021 11:29 Ответить
Что не так? Россиянам не понравилось?
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30.07.2021 14:30 Ответить
Вокруг шмаркли только дилетанты. Эта дилетантка зашкваривалась каждый день в Лондоне, но вроде английский выучила с грехом пополам.
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30.07.2021 12:16 Ответить
Зачем врать? Англ и исп.
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30.07.2021 14:31 Ответить
Це те порося у капелюшку?
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30.07.2021 12:23 Ответить
Надеюсь, это шутка! Хотя нет, не надеюсь!
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30.07.2021 14:07 Ответить
схожа на зав.сiльмагом у савєйскi часи

Зеленський призначив Галібаренко главою місії України при НАТО, - указ - Цензор.НЕТ 5502
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30.07.2021 14:25 Ответить
Это Вы?
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30.07.2021 14:31 Ответить
нi, це такий амбасадор України в НАТО )
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30.07.2021 14:34 Ответить
БЛАЗНЮ ЦЕ ДАВНО ТРЕБА БУЛО РОБИТИ , А НЕ ВИСТУПАТИ З БЕЗГЛУЗДИМИ ЕПАТАЖНИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ ТИПУ "чому ми не в НАТО"
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30.07.2021 18:36 Ответить
 
 