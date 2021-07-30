Зеленський призначив Галібаренко главою місії України при НАТО, - указ
Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, Зеленський сьогодні підписав указ №334/2021 про призначення Галібаренко.
"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", - йдеться в указі.
Зазначимо, 20 липня 2020 року Зеленський звільнив Галібаренко з посади посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії і призначив на цю посаду Вадима Пристайка.
У 2015 році Галібаренко була призначена послом України у Великій Британії, постійним представником при Міжнародній морській організації за сумісництвом.
Топ коментарі
+9 Леонід Мефодовський
показати весь коментар30.07.2021 11:04 Відповісти Посилання
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показати весь коментар30.07.2021 11:07 Відповісти Посилання
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показати весь коментар30.07.2021 11:05 Відповісти Посилання
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А потом оно еще и спрашивало почему мы не в НАТО.