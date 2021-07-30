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Зеленський призначив Галібаренко главою місії України при НАТО, - указ

Зеленський призначив Галібаренко главою місії України при НАТО, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, Зеленський сьогодні підписав указ №334/2021 про призначення Галібаренко.

"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", - йдеться в указі.

Зазначимо, 20 липня 2020 року Зеленський звільнив Галібаренко з посади посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії і призначив на цю посаду Вадима Пристайка.

У 2015 році Галібаренко була призначена послом України у Великій Британії, постійним представником при Міжнародній морській організації за сумісництвом.

Також читайте: Україна відзначатиме День молоді разом із усім світом 12 серпня: Зеленський підписав указ

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) НАТО (6636) наказ (445) Галібаренко Наталія (29)


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Топ коментарі
+9
Це ж треба - і трьох років не пройшло...
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30.07.2021 11:04 Відповісти
+6
Та да. С языка снял.

А потом оно еще и спрашивало почему мы не в НАТО.
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30.07.2021 11:07 Відповісти
+4
На третьому році своєї нікчемної діяльності.
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30.07.2021 11:05 Відповісти
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Це ж треба - і трьох років не пройшло...
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30.07.2021 11:04 Відповісти
Та да. С языка снял.

А потом оно еще и спрашивало почему мы не в НАТО.
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30.07.2021 11:07 Відповісти
Точно как при папереднике. Какаяразница как не крути.
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30.07.2021 11:22 Відповісти
"при папереднике" - був саме згаданий в статті Пристайко. А до нього - був Божок (який потім став головою СЗР). А чого він був в.о. - то це лише для того, щоб Порох мав свої вуха в Брюселі. Чи ти будеш заперечувати, що з-за Пороха співпраця України з НАТО була в рази успішнішою?
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30.07.2021 11:47 Відповісти
Рад что вы наконец ознакомились с фактами и обратили внимание что при папереднике во был 3 года с 2014 по 2017, а при действенике во был на год меньше с 2019 по 2021. Каюсь это не какаяразница как заявлял раньше это прям прорыв. Что вы подразумеваете под разы успешнее? Какаяразница или прям прорыв в назначении на год раньше во время термина президентства главы миссии?
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30.07.2021 11:58 Відповісти
За часів Пороха стосунки з Заходом та НАТО лише відновлювались, після овощча. Так само їх доведеться відновлювати й після зеленого гумового папуги...
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30.07.2021 19:15 Відповісти
На третьому році своєї нікчемної діяльності.
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30.07.2021 11:05 Відповісти
в Брюселі сказали, що таким агреману не нададуть...
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30.07.2021 11:47 Відповісти
Странно, что оно вообще соизволило вспомнить о такой "мелочи", как уполномоченный представитель Украины при НАТО. Зато трепаться оно гаразд.
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30.07.2021 11:10 Відповісти
Рокировочка с Пристайком вышла)
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30.07.2021 11:20 Відповісти
Зеленський призначив Галібаренко главою місії України при НАТО, - указ - Цензор.НЕТ 4913
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30.07.2021 11:29 Відповісти
Что не так? Россиянам не понравилось?
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30.07.2021 14:30 Відповісти
Вокруг шмаркли только дилетанты. Эта дилетантка зашкваривалась каждый день в Лондоне, но вроде английский выучила с грехом пополам.
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30.07.2021 12:16 Відповісти
Зачем врать? Англ и исп.
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30.07.2021 14:31 Відповісти
Це те порося у капелюшку?
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30.07.2021 12:23 Відповісти
Надеюсь, это шутка! Хотя нет, не надеюсь!
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30.07.2021 14:07 Відповісти
схожа на зав.сiльмагом у савєйскi часи

Зеленський призначив Галібаренко главою місії України при НАТО, - указ - Цензор.НЕТ 5502
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30.07.2021 14:25 Відповісти
Это Вы?
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30.07.2021 14:31 Відповісти
нi, це такий амбасадор України в НАТО )
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30.07.2021 14:34 Відповісти
БЛАЗНЮ ЦЕ ДАВНО ТРЕБА БУЛО РОБИТИ , А НЕ ВИСТУПАТИ З БЕЗГЛУЗДИМИ ЕПАТАЖНИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ ТИПУ "чому ми не в НАТО"
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30.07.2021 18:36 Відповісти
 
 