Зеленський призначив Галібаренко главою місії України при НАТО, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, Зеленський сьогодні підписав указ №334/2021 про призначення Галібаренко.

"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", - йдеться в указі.

Зазначимо, 20 липня 2020 року Зеленський звільнив Галібаренко з посади посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії і призначив на цю посаду Вадима Пристайка.

У 2015 році Галібаренко була призначена послом України у Великій Британії, постійним представником при Міжнародній морській організації за сумісництвом.

Також читайте: Україна відзначатиме День молоді разом із усім світом 12 серпня: Зеленський підписав указ