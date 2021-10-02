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Новини
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"СН" почала збір підписів за відкликання Разумкова, - Лещенко

Фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збирати підписи за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі журналіст Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фракція "Слуга народу" розпочала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради", - зазначив він.

Читайте також: Разумков точно не бачить себе зі "Слугою народу". Сьогодні можу почати збір підписів за його відставку, питання буде швидким, - Арахамія

Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запросив в Раді підписні листи за відставку Разумкова з посади спікера.

Лещенко Сергій (505) відставка (1462) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+10
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02.10.2021 13:47
+9
Ага. Именно Разумков

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02.10.2021 13:52
+5
понеслось дерьмо по трубам...
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02.10.2021 13:48
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02.10.2021 13:47 Відповісти
Приберуть младоригу, не приберуть младоригу, людям від цього жити краше не стане. Всі шість влад в Україні пахали на нуворишів.
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02.10.2021 14:10 Відповісти
Все повторяется, к сожалению.
То тимошенко, теперь разумков плохой.

Когда уже украинец поумнеет и поймет, что самое главное - наличие оппозиции.
Без нее все умирает. Даже тролли худеют. )
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02.10.2021 16:59 Відповісти
"Слуги народа" обсуждают с МВД и СБУ вопросы ЛИЧНОЙ (!) безопасности

Готель Rixos Prykarpattya в котором проводят собрание "слуги народа" принадлежит бывшему "регионалу" из окружения Рината Ахметова, Гуменюку Игорю Николаевичу, через контроль за ТзОВ «Спецпроект-Перспектива».
С 2020 года Гуменюк Игорь Николаевич является военнослужащим ВС Украины и работает в "Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів" министерства обороны Украины. Папа некой певички "Ассоль"
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02.10.2021 14:23 Відповісти
понеслось дерьмо по трубам...
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02.10.2021 13:48 Відповісти
Разумков сходит потом молча в суд и все эти Постановы Зрады отменят как в нарушение процедуры и Регламента(Закона)..не буду утомлять но в Трускавца там точно не прописано в Законе о регламенте...
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02.10.2021 14:31 Відповісти
Что то мне кажется что Разумков подрабатывает на кого то из олигархов. Поэтому его и хотят снять
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02.10.2021 13:49 Відповісти
Ага. Именно Разумков

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02.10.2021 13:52 Відповісти
Как раз наоборот. Он теперь больше не подрабатывает на бородатую бабушку.
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02.10.2021 13:56 Відповісти
Вы хотите сказать, что подрабатывает на на того олигарха?
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02.10.2021 14:13 Відповісти
с каких пор экс железнодорожник серуня стал журналистом или ваза в заду сделал серуню журнализтом да вазу ему витя подарил
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02.10.2021 13:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F0lB_qN6vDc https://www.youtube.com/watch?v=F0lB_qN6vDc


Успехи зелеоборонпрома будут испытывать на проникающее действие в мозг зепутангов.
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02.10.2021 13:54 Відповісти
Узнал Буратино, что Мальвина изменяет ему с Пьеро, взял сверло и засверлился.
А надо было лобзиком, как слуги сейчас
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02.10.2021 13:57 Відповісти
150 подписей конечно же собирут. Небольшая интрига остаётся в том, хватит ли голосов в сессионном зале.
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02.10.2021 13:59 Відповісти
Хватит, там у них еще 2 группы подлиз есть которые голосуют как им скажут..
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02.10.2021 14:26 Відповісти
Разумкова уберут и легко заменят. Потому что ну кто он? Какой-то весомый политический деятель? Какой-то политик с именем? Нет. Разумков-это просто должность. И только она придаёт вес и внимание к его словам. Лиши его этой должности- он нет никто, и звать его никак. Забудут и спишут через месяц, будет просто рядовой паломник по каналам Ахметова. Не более.
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02.10.2021 13:59 Відповісти
Офшор95 - 3 октября 19 часов, Дегтяревская 5, Киев. И это не реклама, а офшор
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02.10.2021 14:02 Відповісти
Съезд партии , как при совке , надеюсь аналах истории и в учебниках по истории задокументируют сие действие!
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02.10.2021 14:04 Відповісти
Шото сильно активный стал фрукт с Кавказа, очень подозрительно и опасно, Украине нужна помощ спецслужб Штатов.
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02.10.2021 14:06 Відповісти
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02.10.2021 14:18 Відповісти
Как только приехал Зеля так сразу начали собирать подпись но уверяют что он тут непричем.))
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02.10.2021 14:23 Відповісти
Дипломатичный,мягкий, по-разумковски разумный Разумков вдруг стал не угоден--с чего бы это?...Наверное чувствует подозрительный паяц подвох,..По слухам Стефанчук должен заменить Разумкова: мыльный пузырь надёжнее,тем более не нужно раздувать,куда ещё больше...))))
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02.10.2021 14:35 Відповісти
"Геволюция, о котогой говогил весь миг, свегшилась! Уга, товагищи!"
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02.10.2021 16:46 Відповісти
Все эти отставки - постановки. Пришел на должность, накрал миллиарды, и тихо ушёл в отставку, на покой. Можно больше никогда в жизни не работать)
Так самые умные делают
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03.10.2021 07:20 Відповісти
 
 