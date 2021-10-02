"СН" почала збір підписів за відкликання Разумкова, - Лещенко

Фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збирати підписи за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі журналіст Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фракція "Слуга народу" розпочала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради", - зазначив він.

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Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запросив в Раді підписні листи за відставку Разумкова з посади спікера.