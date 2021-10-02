"СН" почала збір підписів за відкликання Разумкова, - Лещенко
Фракція "Слуга народу" в Трускавці почала збирати підписи за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі журналіст Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фракція "Слуга народу" розпочала збір підписів за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради", - зазначив він.
Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запросив в Раді підписні листи за відставку Разумкова з посади спікера.
Топ коментарі
+10 No48
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+5 Andrey Zharov
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То тимошенко, теперь разумков плохой.
Когда уже украинец поумнеет и поймет, что самое главное - наличие оппозиции.
Без нее все умирает. Даже тролли худеют. )
Готель Rixos Prykarpattya в котором проводят собрание "слуги народа" принадлежит бывшему "регионалу" из окружения Рината Ахметова, Гуменюку Игорю Николаевичу, через контроль за ТзОВ «Спецпроект-Перспектива».
С 2020 года Гуменюк Игорь Николаевич является военнослужащим ВС Украины и работает в "Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів" министерства обороны Украины. Папа некой певички "Ассоль"
Успехи зелеоборонпрома будут испытывать на проникающее действие в мозг зепутангов.
А надо было лобзиком, как слуги сейчас
Так самые умные делают