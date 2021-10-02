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"СН" начала сбор подписей за отзыв Разумкова, - Лещенко
Фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
Об этом сообщил на своем Телеграм-канале журналист Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады", - отметил он.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который в настоящее время находится в Трускавце и освещает расширенное заседание фракции "СН", неофициально представители "Слуги народа" подтвердили в комментарии, что процесс сбора подписей стартовал.
Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
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То тимошенко, теперь разумков плохой.
Когда уже украинец поумнеет и поймет, что самое главное - наличие оппозиции.
Без нее все умирает. Даже тролли худеют. )
Готель Rixos Prykarpattya в котором проводят собрание "слуги народа" принадлежит бывшему "регионалу" из окружения Рината Ахметова, Гуменюку Игорю Николаевичу, через контроль за ТзОВ «Спецпроект-Перспектива».
С 2020 года Гуменюк Игорь Николаевич является военнослужащим ВС Украины и работает в "Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів" министерства обороны Украины. Папа некой певички "Ассоль"
Успехи зелеоборонпрома будут испытывать на проникающее действие в мозг зепутангов.
А надо было лобзиком, как слуги сейчас
Так самые умные делают