"СН" начала сбор подписей за отзыв Разумкова, - Лещенко

Фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Об этом сообщил на своем Телеграм-канале журналист Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады", - отметил он.

Читайте также: Разумков точно не видит себя со "Слугой народа". Сегодня могу начать сбор подписей за его отставку, вопрос будет быстрым, - Арахамия

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который в настоящее время находится в Трускавце и освещает расширенное заседание фракции "СН", неофициально представители "Слуги народа" подтвердили в комментарии, что процесс сбора подписей стартовал.

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.