РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9618 посетителей онлайн
Новости Отставка Разумкова
3 237 25

"СН" начала сбор подписей за отзыв Разумкова, - Лещенко

Фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Об этом сообщил на своем Телеграм-канале журналист Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады", - отметил он.

Читайте также: Разумков точно не видит себя со "Слугой народа". Сегодня могу начать сбор подписей за его отставку, вопрос будет быстрым, - Арахамия

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который в настоящее время находится в Трускавце и освещает расширенное заседание фракции "СН", неофициально представители "Слуги народа" подтвердили в комментарии, что процесс сбора подписей стартовал.

Как сообщалось, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

Автор: 

Лещенко Сергей (697) отставка (3153) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2630)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
02.10.2021 13:47
+9
Ага. Именно Разумков

показать весь комментарий
02.10.2021 13:52
+5
понеслось дерьмо по трубам...
показать весь комментарий
02.10.2021 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.10.2021 13:47 Ответить
Приберуть младоригу, не приберуть младоригу, людям від цього жити краше не стане. Всі шість влад в Україні пахали на нуворишів.
показать весь комментарий
02.10.2021 14:10 Ответить
Все повторяется, к сожалению.
То тимошенко, теперь разумков плохой.

Когда уже украинец поумнеет и поймет, что самое главное - наличие оппозиции.
Без нее все умирает. Даже тролли худеют. )
показать весь комментарий
02.10.2021 16:59 Ответить
"Слуги народа" обсуждают с МВД и СБУ вопросы ЛИЧНОЙ (!) безопасности

Готель Rixos Prykarpattya в котором проводят собрание "слуги народа" принадлежит бывшему "регионалу" из окружения Рината Ахметова, Гуменюку Игорю Николаевичу, через контроль за ТзОВ «Спецпроект-Перспектива».
С 2020 года Гуменюк Игорь Николаевич является военнослужащим ВС Украины и работает в "Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів" министерства обороны Украины. Папа некой певички "Ассоль"
показать весь комментарий
02.10.2021 14:23 Ответить
понеслось дерьмо по трубам...
показать весь комментарий
02.10.2021 13:48 Ответить
Разумков сходит потом молча в суд и все эти Постановы Зрады отменят как в нарушение процедуры и Регламента(Закона)..не буду утомлять но в Трускавца там точно не прописано в Законе о регламенте...
показать весь комментарий
02.10.2021 14:31 Ответить
Что то мне кажется что Разумков подрабатывает на кого то из олигархов. Поэтому его и хотят снять
показать весь комментарий
02.10.2021 13:49 Ответить
Ага. Именно Разумков

показать весь комментарий
02.10.2021 13:52 Ответить
Как раз наоборот. Он теперь больше не подрабатывает на бородатую бабушку.
показать весь комментарий
02.10.2021 13:56 Ответить
Вы хотите сказать, что подрабатывает на на того олигарха?
показать весь комментарий
02.10.2021 14:13 Ответить
с каких пор экс железнодорожник серуня стал журналистом или ваза в заду сделал серуню журнализтом да вазу ему витя подарил
показать весь комментарий
02.10.2021 13:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F0lB_qN6vDc https://www.youtube.com/watch?v=F0lB_qN6vDc


Успехи зелеоборонпрома будут испытывать на проникающее действие в мозг зепутангов.
показать весь комментарий
02.10.2021 13:54 Ответить
Узнал Буратино, что Мальвина изменяет ему с Пьеро, взял сверло и засверлился.
А надо было лобзиком, как слуги сейчас
показать весь комментарий
02.10.2021 13:57 Ответить
150 подписей конечно же собирут. Небольшая интрига остаётся в том, хватит ли голосов в сессионном зале.
показать весь комментарий
02.10.2021 13:59 Ответить
Хватит, там у них еще 2 группы подлиз есть которые голосуют как им скажут..
показать весь комментарий
02.10.2021 14:26 Ответить
Разумкова уберут и легко заменят. Потому что ну кто он? Какой-то весомый политический деятель? Какой-то политик с именем? Нет. Разумков-это просто должность. И только она придаёт вес и внимание к его словам. Лиши его этой должности- он нет никто, и звать его никак. Забудут и спишут через месяц, будет просто рядовой паломник по каналам Ахметова. Не более.
показать весь комментарий
02.10.2021 13:59 Ответить
Офшор95 - 3 октября 19 часов, Дегтяревская 5, Киев. И это не реклама, а офшор
показать весь комментарий
02.10.2021 14:02 Ответить
Съезд партии , как при совке , надеюсь аналах истории и в учебниках по истории задокументируют сие действие!
показать весь комментарий
02.10.2021 14:04 Ответить
Шото сильно активный стал фрукт с Кавказа, очень подозрительно и опасно, Украине нужна помощ спецслужб Штатов.
показать весь комментарий
02.10.2021 14:06 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2021 14:18 Ответить
Как только приехал Зеля так сразу начали собирать подпись но уверяют что он тут непричем.))
показать весь комментарий
02.10.2021 14:23 Ответить
Дипломатичный,мягкий, по-разумковски разумный Разумков вдруг стал не угоден--с чего бы это?...Наверное чувствует подозрительный паяц подвох,..По слухам Стефанчук должен заменить Разумкова: мыльный пузырь надёжнее,тем более не нужно раздувать,куда ещё больше...))))
показать весь комментарий
02.10.2021 14:35 Ответить
"Геволюция, о котогой говогил весь миг, свегшилась! Уга, товагищи!"
показать весь комментарий
02.10.2021 16:46 Ответить
Все эти отставки - постановки. Пришел на должность, накрал миллиарды, и тихо ушёл в отставку, на покой. Можно больше никогда в жизни не работать)
Так самые умные делают
показать весь комментарий
03.10.2021 07:20 Ответить
 
 