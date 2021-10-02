Один поліцейський убитий, один поранений у Чернігові вночі 2 жовтня, - ЗМІ (оновлено)

Сьогодні вночі в Чернігові в мікрорайоні Масани вбили співробітника поліції. Ще одного правоохоронця тяжко поранили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Сheline

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло чоловіка, який виявився співробітником поліції, побачили посеред вулиці перехожі.

Крім того, поруч із убитим лежав непритомний ще один чоловік - також правоохоронець, його госпіталізували, зараз він в реанімації.

Відомо, що силовики затримали кількох осіб, які підозрюються в нападі на поліцейських.

Увечері 2 жовтня поліція Чернігівщини оприлюднила інформацію про інцидент.

"Сьогодні близько опівночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей завдала тілесних ушкоджень поліцейським. Унаслідок один із них загинув, другого доставили в лікарню. За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження і призначила службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції продовжили: "На момент інциденту обидва поліцейські перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Поліція затримала шістьох молодих людей, які можуть бути причетні до події. Для встановлення об'єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.

Слідчий поліції відкрив провадження за фактом умисного вбивства. Тривають слідчі дії. Справа перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП".

Також поліція просить всіх, хто міг стати свідком події, звернутися за телефоном - 093 853 41 16.