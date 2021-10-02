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Новини
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Один поліцейський убитий, один поранений у Чернігові вночі 2 жовтня, - ЗМІ (оновлено)

Сьогодні вночі в Чернігові в мікрорайоні Масани вбили співробітника поліції. Ще одного правоохоронця тяжко поранили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Сheline

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло чоловіка, який виявився співробітником поліції, побачили посеред вулиці перехожі.

Крім того, поруч із убитим лежав непритомний ще один чоловік - також правоохоронець, його госпіталізували, зараз він в реанімації.

Відомо, що силовики затримали кількох осіб, які підозрюються в нападі на поліцейських.

Увечері 2 жовтня поліція Чернігівщини оприлюднила інформацію про інцидент.

"Сьогодні близько опівночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей завдала тілесних ушкоджень поліцейським. Унаслідок один із них загинув, другого доставили в лікарню. За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження і призначила службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції продовжили: "На момент інциденту обидва поліцейські перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Поліція затримала шістьох молодих людей, які можуть бути причетні до події. Для встановлення об'єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.

Слідчий поліції відкрив провадження за фактом умисного вбивства. Тривають слідчі дії. Справа перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП".

Також поліція просить всіх, хто міг стати свідком події, звернутися за телефоном - 093 853 41 16.

вбивство (3088) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+27
а в цей час їхній міністр засідає но сходці у Трускавці
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02.10.2021 15:33
+22
что-то подсказывает, что кто-то за данью приходил, но не сложилось.
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02.10.2021 15:34
+15
Мусора не люди. (С) Так что пихер.
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02.10.2021 15:45
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а в цей час їхній міністр засідає но сходці у Трускавці
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02.10.2021 15:33 Відповісти
та да - зебильня копирует страну-помойку)
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02.10.2021 15:44 Відповісти
Знайомся це *****,а ти його прихвостень бо підтримуєш окупанта і позвав цю погань в Україну.
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02.10.2021 22:11 Відповісти
шо пашете навіть із Трускавця? чи не взяли з собою ... ОТ ГАДИ!
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02.10.2021 16:21 Відповісти
что-то подсказывает, что кто-то за данью приходил, но не сложилось.
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02.10.2021 15:34 Відповісти
Чим вони займались і чому колеги їх не шукали?
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02.10.2021 15:38 Відповісти
не в робочий час було діло
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02.10.2021 16:16 Відповісти
Певно грабували когось.
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02.10.2021 16:19 Відповісти
если не будет полицейских, ты по улице сможешь пройти без автомата?
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02.10.2021 16:44 Відповісти
полицейские не смогли.
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03.10.2021 14:48 Відповісти
Ты как зеля, готов плевать на закон.
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02.10.2021 16:48 Відповісти
по синьке? судя по тексту они были не в форме. или опера на отработке залетели (что вряд ли) или самодеятельность или синька
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02.10.2021 15:43 Відповісти
Черниговские мусора - оборотни
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02.10.2021 21:53 Відповісти
Проститутку или марихуану не поделили?
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02.10.2021 15:44 Відповісти
Мусора не люди. (С) Так что пихер.
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02.10.2021 15:45 Відповісти
Подрались пьяные в кабаке вот и результат. Случаев пьяных драк с участием полиции в Украине масса. Вот такая полиция. На этот раз убили что ожидаемо с таким бэкграундом.
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02.10.2021 15:51 Відповісти
Полиция из граждан. Других не будет.
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02.10.2021 15:53 Відповісти
очевидно что так.
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02.10.2021 15:55 Відповісти
И при чем тут тогда собственно полиция?
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02.10.2021 16:18 Відповісти
при том, что там практикуется отрицательная селекция. набирают слабоумных, не способных себя реализовать в любой другой сфере, садистов, наполеончиков и папиных сынков.
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02.10.2021 19:22 Відповісти
Разные там, разные тут.
ПравоАхренительная система во всем мире не идеальна.
Мне просто интересно, кто из комментаторов не платил взяток ментам/ГАИ и т.п.?
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02.10.2021 19:29 Відповісти
да, да) все одинаковьіе, все врут. именно в этом кацн-пропаганда пытается обмануть весь мир.

в нормальных странах полиция исполняет закон и отвечает перед законом, а не перед аваковыми или им подобными клоунами.
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02.10.2021 19:53 Відповісти
Что вы сделали чтобы страна стала нормальной?
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02.10.2021 20:20 Відповісти
опа-па. "атычиводабился" слился, фломастер.
гуляй, унылый мусор. своих сослуживцев на дешевый понт возьмешь
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03.10.2021 18:30 Відповісти
и два свежих мусорка лайкнуло тебя)
из одной школы милиции, интеллектуалы
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03.10.2021 18:32 Відповісти
А еще там полиция получает бабло чтоб было спокойнее на участке. А у нас- за раскрываемость, то есть убивайте, грабьте, главное что ментам есть работа и главное найти терпилу чтоб выбить признания и повесить на него. Для раскрываемости и премий
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02.10.2021 22:13 Відповісти
100% !
Если случайно туда попадают нормальные люди, то не задерживаются. Или сами увольняются или их склоняют к этому.
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03.10.2021 05:54 Відповісти
Нарколыгу притрушенного пыльным мешком, ну который гражданин Грузии,Нидерландов,Украины и еще хрен знает кого -закрыли в Грузии, а тут еще бонус минус два мусора- прям праздник какой то
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02.10.2021 15:52 Відповісти
что таки путлера закрыли в Грузии?
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02.10.2021 15:54 Відповісти
Невеличка поправочка: не путлєра, а *****. Речі потрібно називати своїми іменами.
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02.10.2021 16:22 Відповісти
Ні фрау Рібентропп не підняли зарплатню в газпромі
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02.10.2021 17:22 Відповісти
А шо ***** громадянин Нідерландім та України ? вам з німетчини видніше , напевно ...
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02.10.2021 17:26 Відповісти

вот когда твой ***** сдохнет-ето будет праздник!
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02.10.2021 16:49 Відповісти
Алекс, ти дебіл, який він мій ? Ти курво де був коли я з цепком під кулями беркуту, на Груші бігав ? Дай вгадаю у Контакті відосіки гундявого піськограя дивився ?
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02.10.2021 17:24 Відповісти
якщо так, то вибач
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03.10.2021 23:59 Відповісти
ты ба...уже и подозреваемые задержаны...наверное из ближайшего подвала бомжей повязали.
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02.10.2021 15:53 Відповісти
А не они ещё и шофёра Шефира? На экспертизу их до Бирча!
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02.10.2021 16:06 Відповісти
Подбросили кому-то пакетик, от чего потеряли сознание. Один навсегда
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02.10.2021 16:20 Відповісти
мусора хотели поживиться пока главмусор по курортам шныряет ?
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02.10.2021 16:41 Відповісти
а если полицейские хотели пресечь преступление ,не смотря на то, что в отпуске, извинишься за свои слова?
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02.10.2021 16:52 Відповісти
есть пруфы?
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02.10.2021 17:11 Відповісти
Мусор? При гражданке? В отпуске? "Пресечь"? У тебя последний стакан мака был лишним.
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02.10.2021 17:37 Відповісти
а если они захотели денег за это преступление.вам ментам веры нет...
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02.10.2021 17:41 Відповісти
Менты,пресечь , жжешь!!!
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02.10.2021 19:13 Відповісти
Із тієї мізерної інформації,що "злило" в нет місцеве видання https://cheline.com.ua/news/crime/u-chernigovi-na-masanah-vbili-politsejskogo-275656 Сheline можна зробити будь-який висновок: і хотіли завадити злочину,і когось "дістали" із поборами, і якимось конкурентам по "кришуванню" жірних торгових точок у Чернігові дорогу перейшли. Та будь-що можна подумати. Не зрозуміло одне: на який ляд отеє видання взагалі "видало" оту інформацію, що мали на меті? Просто "пукнути",щоби про іх існування дізналась вся Україна, так уже дізналась. Фсьо,довольні?
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02.10.2021 23:48 Відповісти
Ты что не в курсе как себя ведут пьяные мусора? Зайди в любой кабак ночью, посмотри
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03.10.2021 05:58 Відповісти
заходил и видел и общался : полицейские ВСЕГДА вели себя достойно,согласно уставу,та ще й украiнскою мовою
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03.10.2021 23:53 Відповісти
Очень похоже на правду
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02.10.2021 21:54 Відповісти
помню по молодости тусили во дворе, и к нам ********* на ровном месте два подпитых черта. Ну естественно мы с ними подрались, и крепко им настучали по харям. Те ушли подбитые кустами, а через полчаса прискакал бобик, и всех нас в том дворе запаковал. Мне повезло, я банально не влез в него, плюс сказал что вышел 5 минут назад во двор только и вообще проходил мимо. А вот друганов моих отработали потом по полной, так как оказалось что это были какие то менты, и мы там чуть ли не сами на них напали. ******* кентов там очень жестко, некоторым пришлось продать даже недвижимость чтобы выйти. И вот тоже потом сидели и думали, что может и правда было лучше если бы их там убили нахер
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02.10.2021 19:04 Відповісти
забыль сказать что ето было еще при совке
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03.10.2021 23:55 Відповісти
самое главное - мотивация. Вот про неё - ни слова...
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02.10.2021 20:28 Відповісти
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02.10.2021 20:40 Відповісти
папрасилы цыбаретку прыкурить тока палкой по балде...классика
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02.10.2021 22:42 Відповісти
Жестокость в мире процветает
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03.10.2021 16:35 Відповісти
Вот избивают людей и один из избивающих снимает процесс на камеру...

Это же ясно, что он законченный имбецил. Психиатрически нормальный бы побоялся бы сам лепить себе улики на срок серьезный. Ну имбецил.
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03.10.2021 16:38 Відповісти
неужели началось???????
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03.10.2021 21:03 Відповісти
Говорят что в АТБ сделали студентам замечание а те их потом ногами забили
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03.10.2021 22:19 Відповісти
если так,то ети студенты должны присесть на полный срок!
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03.10.2021 23:57 Відповісти
 
 