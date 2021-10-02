Один полицейский убит, один ранен в Чернигове ночью 2 октября (обновлено)

Сегодня ночью в Чернигове в микрорайоне Масаны убили сотрудника полиции. Еще одного правоохранителя тяжело ранили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Сheline.

По информации местных СМИ, тело мужчины, который оказался сотрудником полиции, обнаружили посреди улицы прохожие.

Кроме того, рядом с убитым без сознания находился еще один мужчина - также правоохранитель, его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.

Известно, что силовики задержали несколько человек, которые подозреваются в нападении на полицейских.

Вечером 2 октября полиция Черниговщины обнародовала информацию про инцидент.

"Сегодня около полуночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения полицейским. В результате один из них погиб, второй доставлен в больницу. По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство и назначила служебное расследование", - говорится в сообщении.

В Нацполиции продолжили: "На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему. Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.

Следователь полиции открыл производство по факту умышленного убийства. Продолжаются следственные действия. Дело находится на личном контроле руководства ГУНП".

Также полиция просит всех, кто мог стать свидетелем события обратиться по телефону - 093 853 41 16.