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Один полицейский убит, один ранен в Чернигове ночью 2 октября (обновлено)

Сегодня ночью в Чернигове в микрорайоне Масаны убили сотрудника полиции. Еще одного правоохранителя тяжело ранили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Сheline.

По информации местных СМИ, тело мужчины, который оказался сотрудником полиции, обнаружили посреди улицы прохожие.

Кроме того, рядом с убитым без сознания находился еще один мужчина - также правоохранитель, его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.

Известно, что силовики задержали несколько человек, которые подозреваются в нападении на полицейских.

Вечером 2 октября полиция Черниговщины обнародовала информацию про инцидент. 

"Сегодня около полуночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения полицейским. В результате один из них погиб, второй доставлен в больницу. По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство и назначила служебное расследование", - говорится в сообщении.

В Нацполиции продолжили: "На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему. Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.

Следователь полиции открыл производство по факту умышленного убийства. Продолжаются следственные действия. Дело находится на личном контроле руководства ГУНП".

Также полиция просит всех, кто мог стать свидетелем события обратиться по телефону - 093 853 41 16.

Один полицейский убит, один ранен в Чернигове ночью 2 октября 01

убийство (6484) Чернигов (884)


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Топ комментарии
+27
а в цей час їхній міністр засідає но сходці у Трускавці
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02.10.2021 15:33
+22
что-то подсказывает, что кто-то за данью приходил, но не сложилось.
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02.10.2021 15:34
+15
Мусора не люди. (С) Так что пихер.
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02.10.2021 15:45
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а в цей час їхній міністр засідає но сходці у Трускавці
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02.10.2021 15:33 Ответить
та да - зебильня копирует страну-помойку)
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02.10.2021 15:44 Ответить
Знайомся це *****,а ти його прихвостень бо підтримуєш окупанта і позвав цю погань в Україну.
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02.10.2021 22:11 Ответить
шо пашете навіть із Трускавця? чи не взяли з собою ... ОТ ГАДИ!
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02.10.2021 16:21 Ответить
что-то подсказывает, что кто-то за данью приходил, но не сложилось.
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02.10.2021 15:34 Ответить
Чим вони займались і чому колеги їх не шукали?
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02.10.2021 15:38 Ответить
не в робочий час було діло
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02.10.2021 16:16 Ответить
Певно грабували когось.
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02.10.2021 16:19 Ответить
если не будет полицейских, ты по улице сможешь пройти без автомата?
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02.10.2021 16:44 Ответить
полицейские не смогли.
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03.10.2021 14:48 Ответить
Ты как зеля, готов плевать на закон.
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02.10.2021 16:48 Ответить
по синьке? судя по тексту они были не в форме. или опера на отработке залетели (что вряд ли) или самодеятельность или синька
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02.10.2021 15:43 Ответить
Черниговские мусора - оборотни
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02.10.2021 21:53 Ответить
Проститутку или марихуану не поделили?
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02.10.2021 15:44 Ответить
Мусора не люди. (С) Так что пихер.
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02.10.2021 15:45 Ответить
Подрались пьяные в кабаке вот и результат. Случаев пьяных драк с участием полиции в Украине масса. Вот такая полиция. На этот раз убили что ожидаемо с таким бэкграундом.
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02.10.2021 15:51 Ответить
Полиция из граждан. Других не будет.
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02.10.2021 15:53 Ответить
очевидно что так.
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02.10.2021 15:55 Ответить
И при чем тут тогда собственно полиция?
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02.10.2021 16:18 Ответить
при том, что там практикуется отрицательная селекция. набирают слабоумных, не способных себя реализовать в любой другой сфере, садистов, наполеончиков и папиных сынков.
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02.10.2021 19:22 Ответить
Разные там, разные тут.
ПравоАхренительная система во всем мире не идеальна.
Мне просто интересно, кто из комментаторов не платил взяток ментам/ГАИ и т.п.?
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02.10.2021 19:29 Ответить
да, да) все одинаковьіе, все врут. именно в этом кацн-пропаганда пытается обмануть весь мир.

в нормальных странах полиция исполняет закон и отвечает перед законом, а не перед аваковыми или им подобными клоунами.
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02.10.2021 19:53 Ответить
Что вы сделали чтобы страна стала нормальной?
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02.10.2021 20:20 Ответить
опа-па. "атычиводабился" слился, фломастер.
гуляй, унылый мусор. своих сослуживцев на дешевый понт возьмешь
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03.10.2021 18:30 Ответить
и два свежих мусорка лайкнуло тебя)
из одной школы милиции, интеллектуалы
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03.10.2021 18:32 Ответить
А еще там полиция получает бабло чтоб было спокойнее на участке. А у нас- за раскрываемость, то есть убивайте, грабьте, главное что ментам есть работа и главное найти терпилу чтоб выбить признания и повесить на него. Для раскрываемости и премий
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02.10.2021 22:13 Ответить
100% !
Если случайно туда попадают нормальные люди, то не задерживаются. Или сами увольняются или их склоняют к этому.
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03.10.2021 05:54 Ответить
Нарколыгу притрушенного пыльным мешком, ну который гражданин Грузии,Нидерландов,Украины и еще хрен знает кого -закрыли в Грузии, а тут еще бонус минус два мусора- прям праздник какой то
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02.10.2021 15:52 Ответить
что таки путлера закрыли в Грузии?
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02.10.2021 15:54 Ответить
Невеличка поправочка: не путлєра, а *****. Речі потрібно називати своїми іменами.
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02.10.2021 16:22 Ответить
Ні фрау Рібентропп не підняли зарплатню в газпромі
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02.10.2021 17:22 Ответить
А шо ***** громадянин Нідерландім та України ? вам з німетчини видніше , напевно ...
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02.10.2021 17:26 Ответить

вот когда твой ***** сдохнет-ето будет праздник!
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02.10.2021 16:49 Ответить
Алекс, ти дебіл, який він мій ? Ти курво де був коли я з цепком під кулями беркуту, на Груші бігав ? Дай вгадаю у Контакті відосіки гундявого піськограя дивився ?
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02.10.2021 17:24 Ответить
якщо так, то вибач
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03.10.2021 23:59 Ответить
ты ба...уже и подозреваемые задержаны...наверное из ближайшего подвала бомжей повязали.
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02.10.2021 15:53 Ответить
А не они ещё и шофёра Шефира? На экспертизу их до Бирча!
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02.10.2021 16:06 Ответить
Подбросили кому-то пакетик, от чего потеряли сознание. Один навсегда
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02.10.2021 16:20 Ответить
мусора хотели поживиться пока главмусор по курортам шныряет ?
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02.10.2021 16:41 Ответить
а если полицейские хотели пресечь преступление ,не смотря на то, что в отпуске, извинишься за свои слова?
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02.10.2021 16:52 Ответить
есть пруфы?
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02.10.2021 17:11 Ответить
Мусор? При гражданке? В отпуске? "Пресечь"? У тебя последний стакан мака был лишним.
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02.10.2021 17:37 Ответить
а если они захотели денег за это преступление.вам ментам веры нет...
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02.10.2021 17:41 Ответить
Менты,пресечь , жжешь!!!
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02.10.2021 19:13 Ответить
Із тієї мізерної інформації,що "злило" в нет місцеве видання https://cheline.com.ua/news/crime/u-chernigovi-na-masanah-vbili-politsejskogo-275656 Сheline можна зробити будь-який висновок: і хотіли завадити злочину,і когось "дістали" із поборами, і якимось конкурентам по "кришуванню" жірних торгових точок у Чернігові дорогу перейшли. Та будь-що можна подумати. Не зрозуміло одне: на який ляд отеє видання взагалі "видало" оту інформацію, що мали на меті? Просто "пукнути",щоби про іх існування дізналась вся Україна, так уже дізналась. Фсьо,довольні?
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02.10.2021 23:48 Ответить
Ты что не в курсе как себя ведут пьяные мусора? Зайди в любой кабак ночью, посмотри
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03.10.2021 05:58 Ответить
заходил и видел и общался : полицейские ВСЕГДА вели себя достойно,согласно уставу,та ще й украiнскою мовою
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03.10.2021 23:53 Ответить
Очень похоже на правду
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02.10.2021 21:54 Ответить
помню по молодости тусили во дворе, и к нам ********* на ровном месте два подпитых черта. Ну естественно мы с ними подрались, и крепко им настучали по харям. Те ушли подбитые кустами, а через полчаса прискакал бобик, и всех нас в том дворе запаковал. Мне повезло, я банально не влез в него, плюс сказал что вышел 5 минут назад во двор только и вообще проходил мимо. А вот друганов моих отработали потом по полной, так как оказалось что это были какие то менты, и мы там чуть ли не сами на них напали. ******* кентов там очень жестко, некоторым пришлось продать даже недвижимость чтобы выйти. И вот тоже потом сидели и думали, что может и правда было лучше если бы их там убили нахер
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02.10.2021 19:04 Ответить
забыль сказать что ето было еще при совке
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03.10.2021 23:55 Ответить
самое главное - мотивация. Вот про неё - ни слова...
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02.10.2021 20:28 Ответить
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02.10.2021 20:40 Ответить
папрасилы цыбаретку прыкурить тока палкой по балде...классика
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02.10.2021 22:42 Ответить
Жестокость в мире процветает
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03.10.2021 16:35 Ответить
Вот избивают людей и один из избивающих снимает процесс на камеру...

Это же ясно, что он законченный имбецил. Психиатрически нормальный бы побоялся бы сам лепить себе улики на срок серьезный. Ну имбецил.
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03.10.2021 16:38 Ответить
неужели началось???????
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03.10.2021 21:03 Ответить
Говорят что в АТБ сделали студентам замечание а те их потом ногами забили
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03.10.2021 22:19 Ответить
если так,то ети студенты должны присесть на полный срок!
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03.10.2021 23:57 Ответить
 
 