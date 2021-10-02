Саакашвілі продовжує голодування і вважає себе політв'язнем, - депутатка парламенту Грузії Бокучава

"Міхеіл Саакашвілі продовжує голодування і вважає себе політичним в'язнем", - заявила в суботу журналістам після зустрічі з експрезидентом Грузії в тюрмі в Руставі депутатка парламенту, одна з лідерів партії "Єдиний національний рух" Тіна Бокучава.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я намагалася відрадити його від голодування, але він заявив, що продовжить його, бо є політичним в'язнем", - сказала Бокучава.

Вона повідомила, що у зв'язку з високим інтересом вона запитала у Саакашвілі, як він перетнув грузинський кордон. "Саакашвілі заявив, що перетнув грузинський кордон із дотриманням всіх правил і процедур, однак про деталі не повідомив, вважаючи це недоцільним", - сказала Бокучава.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.