Саакашвілі продовжує голодування і вважає себе політв'язнем, - депутатка парламенту Грузії Бокучава
"Міхеіл Саакашвілі продовжує голодування і вважає себе політичним в'язнем", - заявила в суботу журналістам після зустрічі з експрезидентом Грузії в тюрмі в Руставі депутатка парламенту, одна з лідерів партії "Єдиний національний рух" Тіна Бокучава.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я намагалася відрадити його від голодування, але він заявив, що продовжить його, бо є політичним в'язнем", - сказала Бокучава.
Вона повідомила, що у зв'язку з високим інтересом вона запитала у Саакашвілі, як він перетнув грузинський кордон. "Саакашвілі заявив, що перетнув грузинський кордон із дотриманням всіх правил і процедур, однак про деталі не повідомив, вважаючи це недоцільним", - сказала Бокучава.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
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Про це повідомила https://pog.gov.ge/news/https-pog-gov-ge-ganckhadeba-saakashvili пресслужба прокуратури Грузії.
"МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі - злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі", - йдеться в повідомленні.
лиза+ясько+жена
чувак просто спалился и решил отсидеться
і з цим
А грубиян Саакашвили её оттуда вытащил на свет божий.
Там даже мозги салом заросли!