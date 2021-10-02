Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политзаключенным, - депутат парламента Грузии Бокучава

Михеил Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политическим заключенным, - заявила в субботу журналистам после встречи с экс-президентом Грузии в тюрьме в Рустави депутат парламента, одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я пыталась отговорить его от голодовки, но он заявил, что продолжит ее, так как является политическим заключенным", - сказала Бокучава.

Она сообщила, что в связи с высоким интересом она задала Саакашвили вопрос, как он пересек грузинскую границу. "Саакашвили заявил, что пересек грузинскую границу с соблюдением всех правил и процедур, однако о деталях не сообщил, посчитав, что это нецелесообразно", - сказала Бокучава.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.