Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политзаключенным, - депутат парламента Грузии Бокучава
Михеил Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политическим заключенным, - заявила в субботу журналистам после встречи с экс-президентом Грузии в тюрьме в Рустави депутат парламента, одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я пыталась отговорить его от голодовки, но он заявил, что продолжит ее, так как является политическим заключенным", - сказала Бокучава.
Она сообщила, что в связи с высоким интересом она задала Саакашвили вопрос, как он пересек грузинскую границу. "Саакашвили заявил, что пересек грузинскую границу с соблюдением всех правил и процедур, однако о деталях не сообщил, посчитав, что это нецелесообразно", - сказала Бокучава.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
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Про це повідомила https://pog.gov.ge/news/https-pog-gov-ge-ganckhadeba-saakashvili пресслужба прокуратури Грузії.
"МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі - злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі", - йдеться в повідомленні.
лиза+ясько+жена
чувак просто спалился и решил отсидеться
і з цим
А грубиян Саакашвили её оттуда вытащил на свет божий.
Там даже мозги салом заросли!