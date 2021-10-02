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Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политзаключенным, - депутат парламента Грузии Бокучава

Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политзаключенным, - депутат парламента Грузии Бокучава

Михеил Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политическим заключенным, - заявила в субботу журналистам после встречи с экс-президентом Грузии в тюрьме в Рустави депутат парламента, одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Я пыталась отговорить его от голодовки, но он заявил, что продолжит ее, так как является политическим заключенным", - сказала Бокучава.

Она сообщила, что в связи с высоким интересом она задала Саакашвили вопрос, как он пересек грузинскую границу. "Саакашвили заявил, что пересек грузинскую границу с соблюдением всех правил и процедур, однако о деталях не сообщил, посчитав, что это нецелесообразно", - сказала Бокучава.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+8
хоть мамон свой уберет, корабельной сосне ясько на радость....
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02.10.2021 17:50
+6
Надо где-то прикрутить счетчик-"Сколько часов Миша не ел борща".Весь мир будет с замиранием сердца отсчитывать секунды до окончания этой пытки .Может у кого то из обманутых им женщин дрогнет сердце и она привезет ему бидончик украинского борща.И что бы каждый час бил набат.
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02.10.2021 18:09
+6
С такой жопой можно смело голодать хоть месяц.
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02.10.2021 18:21
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реаліст -молодець, на вову не надіється, він прийшов розвалити Грузію у нових революціях РОЗ
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02.10.2021 17:46 Ответить
Міші - Волю!
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02.10.2021 17:46 Ответить
а він же теж переносив Мішу через кордон разом з Юлєй та Садовим... За гроші Курченка
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02.10.2021 17:49 Ответить
Он уже признан виновным по 2 уголовным статьям и еще 11 на подходе.))
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02.10.2021 17:46 Ответить
У Грузії проти експрезидента Міхеїла Саакашвілі завели ще одну кримінальну справу - через незаконний перетин кордону

Про це повідомила https://pog.gov.ge/news/https-pog-gov-ge-ganckhadeba-saakashvili пресслужба прокуратури Грузії.

"МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі - злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі", - йдеться в повідомленні.
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02.10.2021 17:51 Ответить
хоть мамон свой уберет, корабельной сосне ясько на радость....
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02.10.2021 17:50 Ответить
Скорее сраку нарастит ,,голодовкой,, как дурасавченко
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02.10.2021 18:51 Ответить
я понял чего он сбежал в тюрьму
лиза+ясько+жена
чувак просто спалился и решил отсидеться
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02.10.2021 17:51 Ответить
Михаил,достойный уважения..Он не Порошенко-Червоненко.
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02.10.2021 19:00 Ответить
уважай. я не против. интересно правда за что именно его уважать, но всякое бывает. люди некоторые и ***** уважают
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02.10.2021 19:02 Ответить
цей обриган давно втратив будь-яку повагу в світі.
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02.10.2021 19:03 Ответить
Олександре,особисто я його поважаю і мені цього достатньо.
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02.10.2021 19:05 Ответить
А як бути з цим



і з цим


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03.10.2021 00:03 Ответить
Надо где-то прикрутить счетчик-"Сколько часов Миша не ел борща".Весь мир будет с замиранием сердца отсчитывать секунды до окончания этой пытки .Может у кого то из обманутых им женщин дрогнет сердце и она привезет ему бидончик украинского борща.И что бы каждый час бил набат.
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02.10.2021 18:09 Ответить
Ненавидящие Саакашвили говорили,что он врет о прибытии в Грузию. Теперь они глумятся над тем,кто представляет опасность для их хозяев,струшивающих крошки для них.Их понять можно. Они нищие. Это плохо. Потому как это вынуждает их быть подонками. Но главное в этой истории расставит время. И оно недолгое.
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02.10.2021 18:12 Ответить
Грузинский журналист Ираклий Чихладзе рассказал нашему Роме Цимабалюку зачем Михо устроил это Шоу 95 квартала....,Ютьюб вам в помиощь поцтриоты Сракашвили...
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02.10.2021 18:18 Ответить
Ты каким местом смотрел это интервью, прогноз Ираклий Чихладзе- Саакашвили отдадут Украине, а его партия нарастит рейтинг, правящая партия дефрагментируется и в следующем году может потерять власть
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02.10.2021 20:53 Ответить
С такой жопой можно смело голодать хоть месяц.
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02.10.2021 18:21 Ответить
Резюмирую Ираклия Чихладзе,можно сделать вывод ...Саака во вторую каденцию наделал океан ошибок...
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02.10.2021 18:22 Ответить
Я своими глазами видел в Ютьюбе диалог Сракашвили и Эдуарда Шеварднадзе,если коротко, что саака подонок грубиян и Тупой баран....
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02.10.2021 18:25 Ответить
И тем не менее Шеварднадзе завёл Грузию в корупционно-криминальную жопу.

А грубиян Саакашвили её оттуда вытащил на свет божий.
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02.10.2021 19:30 Ответить
Цікаво! А всі пам'ятають як карлсон діяв? Всі пам'ятають , як карлсоном обізвали диктатором погірше овоча- шапкокрада, котрим він і є???
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02.10.2021 18:37 Ответить
Пох на нього. Це йому за підтримку зебіла і уродських слуг.
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02.10.2021 18:37 Ответить
Що-що, а революції він вміє робити...може Грузії дійсно потрібна встряска після проросійського правління?
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02.10.2021 18:40 Ответить
всі забули , як карлсон ховав а опонентів!!!
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02.10.2021 18:57 Ответить
і опозиційні канали знищував фізично, а журналістів та тих, хто не хотів підкорятися йому, саджав за грати.
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02.10.2021 19:02 Ответить
Прям как наш Зебил, закрыл самые "честные в мире каналы" 112, News ONE, а ещё на партию Шария наехал -ПРОИЗВОЛ !
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02.10.2021 21:00 Ответить
Вже мабуть півкіла скинув..
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02.10.2021 19:01 Ответить
Прямо в парашу.
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02.10.2021 22:04 Ответить
Вже голодує цілих 12 годин?
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02.10.2021 19:15 Ответить
Михо хочет постройнеть и посвежеть для своей молоденькой спутницы.
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02.10.2021 21:53 Ответить
Хрєново, якщо грузини не відстоять свого справжього президента Міхо....а перевертні керують світом.
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02.10.2021 22:03 Ответить
Да ничего с этим отожравшимся на украинских харчах телом не случится, если оно и год ничего жрать не будет.
Там даже мозги салом заросли!
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03.10.2021 12:15 Ответить
 
 