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Новини Коронавірус і карантин
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Штам "Дельта" особливо небезпечний для вагітних жінок, - дослідження американських лікарів

Штам

Штам коронавірусу "Дельта" небезпечніший для невакцинованих вагітних жінок, ніж первинний варіант COVID-19.

Про це заявили лікарі в США, ґрунтуючись на даних проведеного ними дослідження, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

В Американському журналі акушерства і гінекології з'явилося дослідження медиків, яке говорить про підвищену небезпеку штаму коронавірусу "Дельта" для вагітних жінок.

Лікарі обстежили 1515 вагітних жінок із COVID-19, які отримували медичну допомогу у великій державній системі охорони здоров'я в Далласі з травня 2020 року по 4 вересня 2021 року.

У цілому 82 жінки, з яких 81 були вакциновані, захворіли на важке захворювання. Десять із них потребували штучної вентиляції легенів, двоє загинули.

Медики з'ясували, що частка важких або критичних випадків серед вагітних жінок становила близько 5% до початку 2021 року, а в лютому і здебільшого в березні 2021 року їх практично не було. У кінці літа, під час піку сплеску штаму "Дельта", частина вагітних пацієнток із COVID-19, які потребували госпіталізації, підскочила з 10% до 15%.

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"Вагітні жінки зіштовхуються з підвищеним ризиком ускладнень з будь-яким типом важкої респіраторної інфекції, тому ці дані про більш високий ризик від варіанту" Дельта "ще раз підкреслюють необхідність для них вакцинації проти COVID-19", - заявив керівник дослідження доктор Емілі Адхікарі.

дослідження (607) карантин (18172) вагітність (70) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Бигфарма купила чиновников, учёных и врачей.

В 2009 году Pfizer выплатил 2,3 миллиарда долларов, понеся гражданскую и уголовную ответственность, в 2013 году Johnson & Johnson выплатил в связи с уголовным и гражданским делом 2,2 миллиарда за незаконный маркетинг лекарств, выпуск в продажу немаркированных лекарств и пр), AstraZeneca выплатила 520 миллионов долларов в связи с антипсихотиком, рекламируемым для лечения заболеваний, в отношении которых не было одобрения государственного органа - в том числе производитель использовал для рекламы лекарства заказные статьи.
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03.10.2021 11:33
+1
От вам і доказ навали ботів. Лише подивіться скільки їх набігло нульовок зі спамом.
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03.10.2021 11:37
+1
Бот тут как раз только ты.под каждым коментарием суешь свое рыло и раздаешь советы.ты готова понести ответственность если с человеком что то случится после прививки?
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03.10.2021 14:08
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Даже не палятся. Дэвид Рокфеллер о необходимости сокращения народонаселения до 1 млрд.. Выступление в ООН.
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03.10.2021 11:34 Відповісти
Бот.
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03.10.2021 11:38 Відповісти
супер инфа!!! Всем рекомендую, не пожалеете.Узнайте, что такое "шиповидній белок"
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03.10.2021 11:22 Відповісти
У жінок був час зробити вакцину до планування вагітності. Хоча, якщо вони з отряда какая разніца, тоді їм можна не боятися дельти, а сміливо розмножуватися. Антиваксерні боти їх вже добряче налякали страшилками про кровотечі у жінок та бабусь, а ці лохушки вуха підставили під чергову брехню від ботів на зарплатні.

Нещодавно читала по BBC про дослідження, які проводили серед жінок та про вплив вакцин на жіноче здоров'я. Так от - немає ніяких патологій та кровотеч а ні у молодих жінок, а ні у літніх жінок з клімаксом. Якщо жінка здорова то після вакцинування вона не стає хворою. Не вірте антиваксерам та їхній пропаганді, вони брешуть, або просто вишукують брехню в інтернетах та цілодобово її тут постять. Ця антиваксерна пропаганда - це продовження гібридної війни, яку веде проти нас раська фєдєраська.
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03.10.2021 11:32 Відповісти
Бигфарма купила чиновников, учёных и врачей.

В 2009 году Pfizer выплатил 2,3 миллиарда долларов, понеся гражданскую и уголовную ответственность, в 2013 году Johnson & Johnson выплатил в связи с уголовным и гражданским делом 2,2 миллиарда за незаконный маркетинг лекарств, выпуск в продажу немаркированных лекарств и пр), AstraZeneca выплатила 520 миллионов долларов в связи с антипсихотиком, рекламируемым для лечения заболеваний, в отношении которых не было одобрения государственного органа - в том числе производитель использовал для рекламы лекарства заказные статьи.
показати весь коментар
03.10.2021 11:33 Відповісти
От вам і доказ навали ботів. Лише подивіться скільки їх набігло нульовок зі спамом.
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03.10.2021 11:37 Відповісти
Бот тут как раз только ты.под каждым коментарием суешь свое рыло и раздаешь советы.ты готова понести ответственность если с человеком что то случится после прививки?
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03.10.2021 14:08 Відповісти
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03.10.2021 14:15 Відповісти
Кто делал уже прививку, подскажите какая лучше при аллергии короновак или пфайзер по записи у врача? Может кто с аллергиями уже делал? Говорят короновак безопаснее, но менее эффективна.
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03.10.2021 11:42 Відповісти
Спитай у Олени Шарпатої, цей бот дуже розбирається у зеленому лайні, але чомусь одразу зникло після виборів.
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03.10.2021 12:18 Відповісти
Правильно говорят
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03.10.2021 18:22 Відповісти
Если есть возможность, то сделайте прививку Модерной, если нет - то Файзер. Все остальные вакцины - это каменный век. Если у Вас серьёзная аллергия - делайте прививку в больнице.
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03.10.2021 18:54 Відповісти
Спасибо за совет. Буду писаться на пфайзер.
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04.10.2021 14:32 Відповісти
По их словам получается не очень.
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03.10.2021 12:14 Відповісти
 
 