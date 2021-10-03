Штам "Дельта" особливо небезпечний для вагітних жінок, - дослідження американських лікарів
Штам коронавірусу "Дельта" небезпечніший для невакцинованих вагітних жінок, ніж первинний варіант COVID-19.
Про це заявили лікарі в США, ґрунтуючись на даних проведеного ними дослідження, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
В Американському журналі акушерства і гінекології з'явилося дослідження медиків, яке говорить про підвищену небезпеку штаму коронавірусу "Дельта" для вагітних жінок.
Лікарі обстежили 1515 вагітних жінок із COVID-19, які отримували медичну допомогу у великій державній системі охорони здоров'я в Далласі з травня 2020 року по 4 вересня 2021 року.
У цілому 82 жінки, з яких 81 були вакциновані, захворіли на важке захворювання. Десять із них потребували штучної вентиляції легенів, двоє загинули.
Медики з'ясували, що частка важких або критичних випадків серед вагітних жінок становила близько 5% до початку 2021 року, а в лютому і здебільшого в березні 2021 року їх практично не було. У кінці літа, під час піку сплеску штаму "Дельта", частина вагітних пацієнток із COVID-19, які потребували госпіталізації, підскочила з 10% до 15%.
"Вагітні жінки зіштовхуються з підвищеним ризиком ускладнень з будь-яким типом важкої респіраторної інфекції, тому ці дані про більш високий ризик від варіанту" Дельта "ще раз підкреслюють необхідність для них вакцинації проти COVID-19", - заявив керівник дослідження доктор Емілі Адхікарі.
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Нещодавно читала по BBC про дослідження, які проводили серед жінок та про вплив вакцин на жіноче здоров'я. Так от - немає ніяких патологій та кровотеч а ні у молодих жінок, а ні у літніх жінок з клімаксом. Якщо жінка здорова то після вакцинування вона не стає хворою. Не вірте антиваксерам та їхній пропаганді, вони брешуть, або просто вишукують брехню в інтернетах та цілодобово її тут постять. Ця антиваксерна пропаганда - це продовження гібридної війни, яку веде проти нас раська фєдєраська.
В 2009 году Pfizer выплатил 2,3 миллиарда долларов, понеся гражданскую и уголовную ответственность, в 2013 году Johnson & Johnson выплатил в связи с уголовным и гражданским делом 2,2 миллиарда за незаконный маркетинг лекарств, выпуск в продажу немаркированных лекарств и пр), AstraZeneca выплатила 520 миллионов долларов в связи с антипсихотиком, рекламируемым для лечения заболеваний, в отношении которых не было одобрения государственного органа - в том числе производитель использовал для рекламы лекарства заказные статьи.