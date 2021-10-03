Штам "Дельта" особливо небезпечний для вагітних жінок, - дослідження американських лікарів

Штам коронавірусу "Дельта" небезпечніший для невакцинованих вагітних жінок, ніж первинний варіант COVID-19.

Про це заявили лікарі в США, ґрунтуючись на даних проведеного ними дослідження, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

В Американському журналі акушерства і гінекології з'явилося дослідження медиків, яке говорить про підвищену небезпеку штаму коронавірусу "Дельта" для вагітних жінок.

Лікарі обстежили 1515 вагітних жінок із COVID-19, які отримували медичну допомогу у великій державній системі охорони здоров'я в Далласі з травня 2020 року по 4 вересня 2021 року.

У цілому 82 жінки, з яких 81 були вакциновані, захворіли на важке захворювання. Десять із них потребували штучної вентиляції легенів, двоє загинули.

Медики з'ясували, що частка важких або критичних випадків серед вагітних жінок становила близько 5% до початку 2021 року, а в лютому і здебільшого в березні 2021 року їх практично не було. У кінці літа, під час піку сплеску штаму "Дельта", частина вагітних пацієнток із COVID-19, які потребували госпіталізації, підскочила з 10% до 15%.

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"Вагітні жінки зіштовхуються з підвищеним ризиком ускладнень з будь-яким типом важкої респіраторної інфекції, тому ці дані про більш високий ризик від варіанту" Дельта "ще раз підкреслюють необхідність для них вакцинації проти COVID-19", - заявив керівник дослідження доктор Емілі Адхікарі.