Штамм "Дельта" особо опасен для беременных женщин, - исследование американских врачей
Штамм коронавируса "Дельта" опаснее для невакцинированных беременных женщин, чем первоначальный вариант COVID-19.
Об этом заявили врачи в США, основываясь на данные проведенного ими исследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В Американском журнале акушерства и гинекологии появилось исследование медиков, которое говорит о повышенной опасности штамма коронавируса "Дельта" для беременных женщин.
Врачи обследовали 1515 беременных женщин с COVID-19, которые получали медицинскую помощь в крупной государственной системе здравоохранения в Далласе с мая 2020 года по 4 сентября 2021 года.
В целом 82 женщины, из которых 81 не были вакцинированы, заболели тяжелым заболеванием. Десять из них нуждались в искусственной вентиляции легких, двое погибли.
Медики выяснили, что доля тяжелых или критических случаев среди беременных женщин составляла около 5% до начала 2021 года, а в феврале и большей части марта 2021 года их практически не было. В конце лета, во время пика всплеска штамма "Дельта", часть беременных пациенток с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, подскочила с 10% до 15%.
"Беременные женщины сталкиваются с повышенным риском осложнений с любым типом тяжелой респираторной инфекции, поэтому эти данные о более высоком риске от варианта "Дельта" еще раз подчеркивают необходимость для них вакцинации от COVID-19", - заявил руководитель исследования доктор Эмили Адхикари.
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Нещодавно читала по BBC про дослідження, які проводили серед жінок та про вплив вакцин на жіноче здоров'я. Так от - немає ніяких патологій та кровотеч а ні у молодих жінок, а ні у літніх жінок з клімаксом. Якщо жінка здорова то після вакцинування вона не стає хворою. Не вірте антиваксерам та їхній пропаганді, вони брешуть, або просто вишукують брехню в інтернетах та цілодобово її тут постять. Ця антиваксерна пропаганда - це продовження гібридної війни, яку веде проти нас раська фєдєраська.
В 2009 году Pfizer выплатил 2,3 миллиарда долларов, понеся гражданскую и уголовную ответственность, в 2013 году Johnson & Johnson выплатил в связи с уголовным и гражданским делом 2,2 миллиарда за незаконный маркетинг лекарств, выпуск в продажу немаркированных лекарств и пр), AstraZeneca выплатила 520 миллионов долларов в связи с антипсихотиком, рекламируемым для лечения заболеваний, в отношении которых не было одобрения государственного органа - в том числе производитель использовал для рекламы лекарства заказные статьи.