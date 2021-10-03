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Новости Коронавирус и карантин
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Штамм "Дельта" особо опасен для беременных женщин, - исследование американских врачей

Штамм

Штамм коронавируса "Дельта" опаснее для невакцинированных беременных женщин, чем первоначальный вариант COVID-19.

Об этом заявили врачи в США, основываясь на данные проведенного ими исследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В Американском журнале акушерства и гинекологии появилось исследование медиков, которое говорит о повышенной опасности штамма коронавируса "Дельта" для беременных женщин.

Врачи обследовали 1515 беременных женщин с COVID-19, которые получали медицинскую помощь в крупной государственной системе здравоохранения в Далласе с мая 2020 года по 4 сентября 2021 года.

В целом 82 женщины, из которых 81 не были вакцинированы, заболели тяжелым заболеванием. Десять из них нуждались в искусственной вентиляции легких, двое погибли.

Медики выяснили, что доля тяжелых или критических случаев среди беременных женщин составляла около 5% до начала 2021 года, а в феврале и большей части марта 2021 года их практически не было. В конце лета, во время пика всплеска штамма "Дельта", часть беременных пациенток с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, подскочила с 10% до 15%.

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"Беременные женщины сталкиваются с повышенным риском осложнений с любым типом тяжелой респираторной инфекции, поэтому эти данные о более высоком риске от варианта "Дельта" еще раз подчеркивают необходимость для них вакцинации от COVID-19", - заявил руководитель исследования доктор Эмили Адхикари.

Автор: 

исследование (567) карантин (16729) беременность (80) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Бигфарма купила чиновников, учёных и врачей.

В 2009 году Pfizer выплатил 2,3 миллиарда долларов, понеся гражданскую и уголовную ответственность, в 2013 году Johnson & Johnson выплатил в связи с уголовным и гражданским делом 2,2 миллиарда за незаконный маркетинг лекарств, выпуск в продажу немаркированных лекарств и пр), AstraZeneca выплатила 520 миллионов долларов в связи с антипсихотиком, рекламируемым для лечения заболеваний, в отношении которых не было одобрения государственного органа - в том числе производитель использовал для рекламы лекарства заказные статьи.
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03.10.2021 11:33
+1
От вам і доказ навали ботів. Лише подивіться скільки їх набігло нульовок зі спамом.
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03.10.2021 11:37
+1
Бот тут как раз только ты.под каждым коментарием суешь свое рыло и раздаешь советы.ты готова понести ответственность если с человеком что то случится после прививки?
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03.10.2021 14:08
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Даже не палятся. Дэвид Рокфеллер о необходимости сокращения народонаселения до 1 млрд.. Выступление в ООН.
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03.10.2021 11:34 Ответить
Бот.
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03.10.2021 11:38 Ответить
супер инфа!!! Всем рекомендую, не пожалеете.Узнайте, что такое "шиповидній белок"
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03.10.2021 11:22 Ответить
У жінок був час зробити вакцину до планування вагітності. Хоча, якщо вони з отряда какая разніца, тоді їм можна не боятися дельти, а сміливо розмножуватися. Антиваксерні боти їх вже добряче налякали страшилками про кровотечі у жінок та бабусь, а ці лохушки вуха підставили під чергову брехню від ботів на зарплатні.

Нещодавно читала по BBC про дослідження, які проводили серед жінок та про вплив вакцин на жіноче здоров'я. Так от - немає ніяких патологій та кровотеч а ні у молодих жінок, а ні у літніх жінок з клімаксом. Якщо жінка здорова то після вакцинування вона не стає хворою. Не вірте антиваксерам та їхній пропаганді, вони брешуть, або просто вишукують брехню в інтернетах та цілодобово її тут постять. Ця антиваксерна пропаганда - це продовження гібридної війни, яку веде проти нас раська фєдєраська.
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03.10.2021 11:32 Ответить
Бигфарма купила чиновников, учёных и врачей.

В 2009 году Pfizer выплатил 2,3 миллиарда долларов, понеся гражданскую и уголовную ответственность, в 2013 году Johnson & Johnson выплатил в связи с уголовным и гражданским делом 2,2 миллиарда за незаконный маркетинг лекарств, выпуск в продажу немаркированных лекарств и пр), AstraZeneca выплатила 520 миллионов долларов в связи с антипсихотиком, рекламируемым для лечения заболеваний, в отношении которых не было одобрения государственного органа - в том числе производитель использовал для рекламы лекарства заказные статьи.
показать весь комментарий
03.10.2021 11:33 Ответить
От вам і доказ навали ботів. Лише подивіться скільки їх набігло нульовок зі спамом.
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03.10.2021 11:37 Ответить
Бот тут как раз только ты.под каждым коментарием суешь свое рыло и раздаешь советы.ты готова понести ответственность если с человеком что то случится после прививки?
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03.10.2021 14:08 Ответить
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03.10.2021 14:15 Ответить
Кто делал уже прививку, подскажите какая лучше при аллергии короновак или пфайзер по записи у врача? Может кто с аллергиями уже делал? Говорят короновак безопаснее, но менее эффективна.
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03.10.2021 11:42 Ответить
Спитай у Олени Шарпатої, цей бот дуже розбирається у зеленому лайні, але чомусь одразу зникло після виборів.
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03.10.2021 12:18 Ответить
Правильно говорят
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03.10.2021 18:22 Ответить
Если есть возможность, то сделайте прививку Модерной, если нет - то Файзер. Все остальные вакцины - это каменный век. Если у Вас серьёзная аллергия - делайте прививку в больнице.
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03.10.2021 18:54 Ответить
Спасибо за совет. Буду писаться на пфайзер.
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04.10.2021 14:32 Ответить
По их словам получается не очень.
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03.10.2021 12:14 Ответить
 
 