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Двоє людей померли від отруєння грибами на Кіровоградщині

Двоє людей померли від отруєння грибами на Кіровоградщині

На Кіровоградщині упродовж двох діб, 2 і 3 жовтня, від отруєння дикорослими грибами померли дві людини.

Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, 2 жовтня співробітники центру контролю і профілактики хвороб отримали інформацію про 53-річну кропивничанку, яка потрапила в реанімацію після того, як поїла приготовлені вдома дикорослі гриби. Врятувати життя жінки лікарям не вдалося.

3 жовтня від отруєння дикорослими грибами померла 69-річна жителька Світловодська. Жінка зібрала гриби 30 вересня у лісі на території району Лісозавод. 1 жовтня у неї з'явилися симптоми отруєння грибами. Через три дні жінка померла, перебуваючи в реанімаційному відділенні Світловодської центральної районної лікарні.

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За словами Надії Оперчук, від початку вересня на Кіровоградщині п'ятеро людей отруїлися грибами, три людини померли.

Автор: 

гриби (27) отруєння (945) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+8
Бліда поганка,королева отруйних грибів... Недосвідчені грибники можуть сплутати з сироїжкою або з рядовкою. А взагалі то : є сумніви - гриб не бери!
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03.10.2021 22:31
+7
Добре, що хоча б не нагодували цими грибами своїх дітей або онуків, як це ********** робити бабусі.
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03.10.2021 22:12
+7
То дещо інші гриби.

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03.10.2021 22:16
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"А сокира в спині - бо губи́ їсти не хотіли..." (с)
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03.10.2021 22:02 Відповісти
печально , но факт, зато другие, тоже отведав грибов, изобретают планы трансформации украины
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03.10.2021 22:05 Відповісти
То дещо інші гриби.

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03.10.2021 22:16 Відповісти
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03.10.2021 22:18 Відповісти
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03.10.2021 22:24 Відповісти
"Мне телевизор не нужен. Я ем грибы и смотрю ковёр"
(с) класичний жарт гумору
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03.10.2021 22:27 Відповісти
прям не супчик, а сундук с казками
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03.10.2021 22:21 Відповісти
Ну не будешь ты писать на этом сайте как нормальный человек,заруби на своем курносом носу😂🌷×××
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03.10.2021 23:27 Відповісти
А дехто бачить тут якогось "чеслама шарія"... А ніт, вже не бачимо.
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03.10.2021 22:42 Відповісти
А спам у многих не открывается.Знал?😂🌷×××
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03.10.2021 23:19 Відповісти
слуги вони такі
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04.10.2021 09:34 Відповісти
Добре, що хоча б не нагодували цими грибами своїх дітей або онуків, як це ********** робити бабусі.
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03.10.2021 22:12 Відповісти
Через це в сім'ї однокласника п'ять чоловік загинуло.
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03.10.2021 22:20 Відповісти
їм вже не страшний той ковід
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03.10.2021 22:14 Відповісти
Радикальне щеплення, так би мовити...
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03.10.2021 22:19 Відповісти
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03.10.2021 22:25 Відповісти
В августе 1986г ехал поездом в Киев в командировку типа курсы повышения, или освоения новых методик. И в купе сел как сказал кандидат биологических наук он и из Новосибирска. Где вроде на приличной должности и преподаёт ещё. Ехал он по части Чернобыля. Уже вроде появились первые странные явления с растениями и цветами в зоне поражения радиацией. Явно был фанат биологии он, типа чокнутого учёного. Крепко он тогда настаивал, что мол теперь по Украине почти по всей категорически нельзя собирать грибы и очень долго. Эти грибы как растения сильнее всех впитывают всё из почвы, абсолютно все грибы и съедобные и остальные. Может и излишне это на больших растояниях от тех мест поражения---но неужели и правда так не хватает еды, что бы собирать эти грибы как для еды? Ведь кулинарно при термообработке варить или жарить они в весе и объёме уменьшаются на 50% запросто. Что там есть?
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03.10.2021 22:19 Відповісти
Гриби - смачні. Наші предки їх широко вживали. От і зберігається традиція.
Та й м'ясо заміняють в окремих випадках.
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03.10.2021 23:20 Відповісти
Грибочки смачна страва, але ж і небезпечна..
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03.10.2021 22:20 Відповісти
"В принципе, съедобны все грибы. Но некоторые всего один раз"
(с) теж класика чорного гумору
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03.10.2021 22:29 Відповісти
від того і смачніші що небезпечні. Або пан,або-пропав. Просто треба знати що збирати. Не брати сумнівних грибів.
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03.10.2021 22:32 Відповісти
Та отруйні гриби звабливі як русалки )
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03.10.2021 22:34 Відповісти
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04.10.2021 07:22 Відповісти
Как можно отравиться грибами? Приготовить ядовитые что-ли?
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03.10.2021 22:29 Відповісти
С дурного ума можно и сами знаете что сломать...
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03.10.2021 22:32 Відповісти
Деякі їстівні губи́ за певних умов перетворюються на отруйні. Наприклад, біля автотрас або промислових об'єктів. Але частіше плутають їстівні з блідими поганками.

"Чаще всего травятся белым мухомором и бледной поганкой, которых путают с шампиньонами и сыроежками. Тут есть ещё такой сюрприз: первые признаки отравления зачастую проступают не сразу, например у бледной поганки - через 8-12 часов, у паутинников так и вовсе через две недели, то есть когда яд уже крепко поразил организм. Доставляет также строчок обыкновенный (Gyromitra esculenta), содержащий токсичный алкалоид гиромитрин, в организме преобразующийся в адски ядовитое соединение, более известное как ракетное топливо - гидразин. При этом соблюдение надлежащей технологии выварки способно обезвредить гриб практически полностью, благодаря чему он очень популярен в Финляндии".

https://lurkmore.to/_/44351#mws_4odIpfs джерело
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03.10.2021 22:39 Відповісти
З паутинниками теж плутають.
А ще - можливо, бабусі натрапили на галерину і вирішили, що то літній чи зимовий опеньок...
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04.10.2021 10:23 Відповісти
Бліда поганка,королева отруйних грибів... Недосвідчені грибники можуть сплутати з сироїжкою або з рядовкою. А взагалі то : є сумніви - гриб не бери!
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03.10.2021 22:31 Відповісти
Один римский император перед смертью успел сообщить, что бледная поганка очень вкусный гриб.
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03.10.2021 22:38 Відповісти
Стемнело.
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03.10.2021 22:40 Відповісти
Грбы это бесполезный продукт и иногда даже опасен...
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03.10.2021 22:41 Відповісти
Чому це некорисний? Гриб і нагодує, і кіно покаже, і таємниці Всесвіту відкриє...
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03.10.2021 22:47 Відповісти
Кроме лисичек
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03.10.2021 22:50 Відповісти
Згадалося... XDDDD

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04.10.2021 06:33 Відповісти
Внезапно опасен
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04.10.2021 07:27 Відповісти
Почему это бесполезный? Весьма ценный продукт, только нужно уметь его готовить. И не собирать грибы, в которых не уверен на 100%.
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04.10.2021 10:25 Відповісти
Пхають до рота всяку гидоту, а нам тут читай.
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03.10.2021 23:41 Відповісти
Объявление: "Мужчина 45 лет, пятикратный вдовец, ищет женщину 25-40 лет для близких отношений и создания семьи. О себе: приятной внешности, без вредных привычек, люблю собирать грибы и готовить из них различные блюда..."
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04.10.2021 02:58 Відповісти
...грибы.
Что?
Грибы отсюда
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04.10.2021 05:12 Відповісти
Грибники без опыта заблудились в лесу и два дня питались грибами. Сейчас их нашли, но их показания не сходятся. Не совпадают даже эпохи.
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04.10.2021 06:39 Відповісти
Собирают в лесополосах всякую дрянь....
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04.10.2021 10:53 Відповісти
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04.10.2021 14:22 Відповісти
 
 