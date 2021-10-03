Двоє людей померли від отруєння грибами на Кіровоградщині

На Кіровоградщині упродовж двох діб, 2 і 3 жовтня, від отруєння дикорослими грибами померли дві людини.

Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, 2 жовтня співробітники центру контролю і профілактики хвороб отримали інформацію про 53-річну кропивничанку, яка потрапила в реанімацію після того, як поїла приготовлені вдома дикорослі гриби. Врятувати життя жінки лікарям не вдалося.

3 жовтня від отруєння дикорослими грибами померла 69-річна жителька Світловодська. Жінка зібрала гриби 30 вересня у лісі на території району Лісозавод. 1 жовтня у неї з'явилися симптоми отруєння грибами. Через три дні жінка померла, перебуваючи в реанімаційному відділенні Світловодської центральної районної лікарні.

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За словами Надії Оперчук, від початку вересня на Кіровоградщині п'ятеро людей отруїлися грибами, три людини померли.