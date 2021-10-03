Двоє людей померли від отруєння грибами на Кіровоградщині
На Кіровоградщині упродовж двох діб, 2 і 3 жовтня, від отруєння дикорослими грибами померли дві людини.
Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, 2 жовтня співробітники центру контролю і профілактики хвороб отримали інформацію про 53-річну кропивничанку, яка потрапила в реанімацію після того, як поїла приготовлені вдома дикорослі гриби. Врятувати життя жінки лікарям не вдалося.
3 жовтня від отруєння дикорослими грибами померла 69-річна жителька Світловодська. Жінка зібрала гриби 30 вересня у лісі на території району Лісозавод. 1 жовтня у неї з'явилися симптоми отруєння грибами. Через три дні жінка померла, перебуваючи в реанімаційному відділенні Світловодської центральної районної лікарні.
За словами Надії Оперчук, від початку вересня на Кіровоградщині п'ятеро людей отруїлися грибами, три людини померли.
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(с) класичний жарт гумору
Та й м'ясо заміняють в окремих випадках.
(с) теж класика чорного гумору
"Чаще всего травятся белым мухомором и бледной поганкой, которых путают с шампиньонами и сыроежками. Тут есть ещё такой сюрприз: первые признаки отравления зачастую проступают не сразу, например у бледной поганки - через 8-12 часов, у паутинников так и вовсе через две недели, то есть когда яд уже крепко поразил организм. Доставляет также строчок обыкновенный (Gyromitra esculenta), содержащий токсичный алкалоид гиромитрин, в организме преобразующийся в адски ядовитое соединение, более известное как ракетное топливо - гидразин. При этом соблюдение надлежащей технологии выварки способно обезвредить гриб практически полностью, благодаря чему он очень популярен в Финляндии".
https://lurkmore.to/_/44351#mws_4odIpfs джерело
А ще - можливо, бабусі натрапили на галерину і вирішили, що то літній чи зимовий опеньок...
Что?
Грибы отсюда