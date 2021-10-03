Два человека умерли от отравления грибами на Кировоградщине
На Кировоградщине в течение двух суток, 2 и 3 октября, от отравления дикорастущими грибами умерли два человека.
Об этом Суспільному рассказала главный санитарный врач региона Надежда Оперчук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, 2 октября сотрудники центра контроля и профилактики болезней получили информацию о 53-летней кропивничанке, которая попала в реанимацию после того, как поела приготовленные дома дикорастущие грибы. Спасти жизнь женщины врачам не удалось.
3 октября от отравления дикорастущими грибами умерла 69-летняя жительница Светловодска. Женщина собрала грибы 30 сентября в лесу на территории района Лесозавод. 1 октября у нее появились симптомы отравления грибами. Через три дня женщина умерла, находясь в реанимационном отделении Светловодской центральной районной больницы.
По словам Надежды Оперчук, с начала сентября на Кировоградщине пять человек отравились грибами, три человека погибли.
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(с) класичний жарт гумору
Та й м'ясо заміняють в окремих випадках.
(с) теж класика чорного гумору
"Чаще всего травятся белым мухомором и бледной поганкой, которых путают с шампиньонами и сыроежками. Тут есть ещё такой сюрприз: первые признаки отравления зачастую проступают не сразу, например у бледной поганки - через 8-12 часов, у паутинников так и вовсе через две недели, то есть когда яд уже крепко поразил организм. Доставляет также строчок обыкновенный (Gyromitra esculenta), содержащий токсичный алкалоид гиромитрин, в организме преобразующийся в адски ядовитое соединение, более известное как ракетное топливо - гидразин. При этом соблюдение надлежащей технологии выварки способно обезвредить гриб практически полностью, благодаря чему он очень популярен в Финляндии".
https://lurkmore.to/_/44351#mws_4odIpfs джерело
А ще - можливо, бабусі натрапили на галерину і вирішили, що то літній чи зимовий опеньок...
Что?
Грибы отсюда