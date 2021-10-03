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Два человека умерли от отравления грибами на Кировоградщине

Два человека умерли от отравления грибами на Кировоградщине

На Кировоградщине в течение двух суток, 2 и 3 октября, от отравления дикорастущими грибами умерли два человека.

Об этом Суспільному рассказала главный санитарный врач региона Надежда Оперчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, 2 октября сотрудники центра контроля и профилактики болезней получили информацию о 53-летней кропивничанке, которая попала в реанимацию после того, как поела приготовленные дома дикорастущие грибы. Спасти жизнь женщины врачам не удалось.

3 октября от отравления дикорастущими грибами умерла 69-летняя жительница Светловодска. Женщина собрала грибы 30 сентября в лесу на территории района Лесозавод. 1 октября у нее появились симптомы отравления грибами. Через три дня женщина умерла, находясь в реанимационном отделении Светловодской центральной районной больницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять человек отравились грибами в Запорожской области

По словам Надежды Оперчук, с начала сентября на Кировоградщине пять человек отравились грибами, три человека погибли.

Автор: 

грибы (35) отравление (1584) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+8
Бліда поганка,королева отруйних грибів... Недосвідчені грибники можуть сплутати з сироїжкою або з рядовкою. А взагалі то : є сумніви - гриб не бери!
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03.10.2021 22:31
+7
Добре, що хоча б не нагодували цими грибами своїх дітей або онуків, як це ********** робити бабусі.
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03.10.2021 22:12
+7
То дещо інші гриби.

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03.10.2021 22:16
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"А сокира в спині - бо губи́ їсти не хотіли..." (с)
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03.10.2021 22:02 Ответить
печально , но факт, зато другие, тоже отведав грибов, изобретают планы трансформации украины
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03.10.2021 22:05 Ответить
То дещо інші гриби.

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03.10.2021 22:16 Ответить
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03.10.2021 22:18 Ответить
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03.10.2021 22:24 Ответить
"Мне телевизор не нужен. Я ем грибы и смотрю ковёр"
(с) класичний жарт гумору
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03.10.2021 22:27 Ответить
прям не супчик, а сундук с казками
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03.10.2021 22:21 Ответить
Ну не будешь ты писать на этом сайте как нормальный человек,заруби на своем курносом носу😂🌷×××
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03.10.2021 23:27 Ответить
А дехто бачить тут якогось "чеслама шарія"... А ніт, вже не бачимо.
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03.10.2021 22:42 Ответить
А спам у многих не открывается.Знал?😂🌷×××
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03.10.2021 23:19 Ответить
слуги вони такі
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04.10.2021 09:34 Ответить
Добре, що хоча б не нагодували цими грибами своїх дітей або онуків, як це ********** робити бабусі.
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03.10.2021 22:12 Ответить
Через це в сім'ї однокласника п'ять чоловік загинуло.
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03.10.2021 22:20 Ответить
їм вже не страшний той ковід
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03.10.2021 22:14 Ответить
Радикальне щеплення, так би мовити...
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03.10.2021 22:19 Ответить
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03.10.2021 22:25 Ответить
В августе 1986г ехал поездом в Киев в командировку типа курсы повышения, или освоения новых методик. И в купе сел как сказал кандидат биологических наук он и из Новосибирска. Где вроде на приличной должности и преподаёт ещё. Ехал он по части Чернобыля. Уже вроде появились первые странные явления с растениями и цветами в зоне поражения радиацией. Явно был фанат биологии он, типа чокнутого учёного. Крепко он тогда настаивал, что мол теперь по Украине почти по всей категорически нельзя собирать грибы и очень долго. Эти грибы как растения сильнее всех впитывают всё из почвы, абсолютно все грибы и съедобные и остальные. Может и излишне это на больших растояниях от тех мест поражения---но неужели и правда так не хватает еды, что бы собирать эти грибы как для еды? Ведь кулинарно при термообработке варить или жарить они в весе и объёме уменьшаются на 50% запросто. Что там есть?
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03.10.2021 22:19 Ответить
Гриби - смачні. Наші предки їх широко вживали. От і зберігається традиція.
Та й м'ясо заміняють в окремих випадках.
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03.10.2021 23:20 Ответить
Грибочки смачна страва, але ж і небезпечна..
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03.10.2021 22:20 Ответить
"В принципе, съедобны все грибы. Но некоторые всего один раз"
(с) теж класика чорного гумору
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03.10.2021 22:29 Ответить
від того і смачніші що небезпечні. Або пан,або-пропав. Просто треба знати що збирати. Не брати сумнівних грибів.
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03.10.2021 22:32 Ответить
Та отруйні гриби звабливі як русалки )
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03.10.2021 22:34 Ответить
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04.10.2021 07:22 Ответить
Как можно отравиться грибами? Приготовить ядовитые что-ли?
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03.10.2021 22:29 Ответить
С дурного ума можно и сами знаете что сломать...
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03.10.2021 22:32 Ответить
Деякі їстівні губи́ за певних умов перетворюються на отруйні. Наприклад, біля автотрас або промислових об'єктів. Але частіше плутають їстівні з блідими поганками.

"Чаще всего травятся белым мухомором и бледной поганкой, которых путают с шампиньонами и сыроежками. Тут есть ещё такой сюрприз: первые признаки отравления зачастую проступают не сразу, например у бледной поганки - через 8-12 часов, у паутинников так и вовсе через две недели, то есть когда яд уже крепко поразил организм. Доставляет также строчок обыкновенный (Gyromitra esculenta), содержащий токсичный алкалоид гиромитрин, в организме преобразующийся в адски ядовитое соединение, более известное как ракетное топливо - гидразин. При этом соблюдение надлежащей технологии выварки способно обезвредить гриб практически полностью, благодаря чему он очень популярен в Финляндии".

https://lurkmore.to/_/44351#mws_4odIpfs джерело
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03.10.2021 22:39 Ответить
З паутинниками теж плутають.
А ще - можливо, бабусі натрапили на галерину і вирішили, що то літній чи зимовий опеньок...
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04.10.2021 10:23 Ответить
Бліда поганка,королева отруйних грибів... Недосвідчені грибники можуть сплутати з сироїжкою або з рядовкою. А взагалі то : є сумніви - гриб не бери!
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03.10.2021 22:31 Ответить
Один римский император перед смертью успел сообщить, что бледная поганка очень вкусный гриб.
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03.10.2021 22:38 Ответить
Стемнело.
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03.10.2021 22:40 Ответить
Грбы это бесполезный продукт и иногда даже опасен...
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03.10.2021 22:41 Ответить
Чому це некорисний? Гриб і нагодує, і кіно покаже, і таємниці Всесвіту відкриє...
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03.10.2021 22:47 Ответить
Кроме лисичек
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03.10.2021 22:50 Ответить
Згадалося... XDDDD

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04.10.2021 06:33 Ответить
Внезапно опасен
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04.10.2021 07:27 Ответить
Почему это бесполезный? Весьма ценный продукт, только нужно уметь его готовить. И не собирать грибы, в которых не уверен на 100%.
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04.10.2021 10:25 Ответить
Пхають до рота всяку гидоту, а нам тут читай.
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03.10.2021 23:41 Ответить
Объявление: "Мужчина 45 лет, пятикратный вдовец, ищет женщину 25-40 лет для близких отношений и создания семьи. О себе: приятной внешности, без вредных привычек, люблю собирать грибы и готовить из них различные блюда..."
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04.10.2021 02:58 Ответить
...грибы.
Что?
Грибы отсюда
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04.10.2021 05:12 Ответить
Грибники без опыта заблудились в лесу и два дня питались грибами. Сейчас их нашли, но их показания не сходятся. Не совпадают даже эпохи.
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04.10.2021 06:39 Ответить
Собирают в лесополосах всякую дрянь....
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04.10.2021 10:53 Ответить
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04.10.2021 14:22 Ответить
 
 