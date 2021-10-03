Два человека умерли от отравления грибами на Кировоградщине

На Кировоградщине в течение двух суток, 2 и 3 октября, от отравления дикорастущими грибами умерли два человека.

Об этом Суспільному рассказала главный санитарный врач региона Надежда Оперчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, 2 октября сотрудники центра контроля и профилактики болезней получили информацию о 53-летней кропивничанке, которая попала в реанимацию после того, как поела приготовленные дома дикорастущие грибы. Спасти жизнь женщины врачам не удалось.

3 октября от отравления дикорастущими грибами умерла 69-летняя жительница Светловодска. Женщина собрала грибы 30 сентября в лесу на территории района Лесозавод. 1 октября у нее появились симптомы отравления грибами. Через три дня женщина умерла, находясь в реанимационном отделении Светловодской центральной районной больницы.

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По словам Надежды Оперчук, с начала сентября на Кировоградщине пять человек отравились грибами, три человека погибли.