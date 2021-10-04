Путін витрачає гроші на підкуп зарубіжних політиків, президентів різних країн, - колишній друг лідера РФ Пугачов

У Росії президент Володимир Путін "володіє всім".

Про це заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону російський бізнесмен, колишній член Ради Федерації РФ, колишній близький друг Путіна Сергій Пугачов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Він ствердно відповів на питання, чи любить Путін гроші.

"Любив... Зараз він володіє усім. Йому витрачати немає де. Він їх витрачає на підкуп закордонних політиків, президентів різних країн", – стверджує Пугачов.



За його словами, гроші на ці цілі Путін витрачає "потужно", але не робить цього особисто.





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Нагадаємо, Пугачов є засновником "Межпромбанка". Банк був одним з найбільших в Росії, але в 2010 році в установи відкликали ліцензію в зв'язку з порушеннями законодавства і нездатністю задовольнити вимоги кредиторів.

Крім "Межпромбанка", за даними "Комерсанта", Пугачову належали суднобудівні підприємства, елітна нерухомість у Росії та Європі, в тому числі замок Шато-де-Гаро в Ніцці, ЗМІ у Франції. У 2008 році Forbes оцінив стан Пугачова в $ 2 млрд. Після того як "Межпромбанк" був визнаний банкрутом, бізнесмен почав втрачати свої активи.

Зараз Пугачов живе у Франції, де отримав громадянство.

У Росії проти Пугачова порушено кримінальну справу про розкрадання коштів "Межпромбанка". На батьківщині він заочно арештований.

У 2015 році Пугачов подав до Росії позов на $ 10 млрд в Постійну палату третейського суду в Гаазі. Він звинувачує російську владу в експропріації чотирьох його активів. Пізніше бізнесмен збільшив позовні вимоги до $ 15 млрд.