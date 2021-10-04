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Новини
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Путін витрачає гроші на підкуп зарубіжних політиків, президентів різних країн, - колишній друг лідера РФ Пугачов

Путін витрачає гроші на підкуп зарубіжних політиків, президентів різних країн, - колишній друг лідера РФ Пугачов

У Росії президент Володимир Путін "володіє всім".

Про це заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону російський бізнесмен, колишній член Ради Федерації РФ, колишній близький друг Путіна Сергій Пугачов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Він ствердно відповів на питання, чи любить Путін гроші.

"Любив... Зараз він володіє усім. Йому витрачати немає де. Він їх витрачає на підкуп закордонних політиків, президентів різних країн", – стверджує Пугачов.

За його словами, гроші на ці цілі Путін витрачає "потужно", але не робить цього особисто.

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Нагадаємо, Пугачов є засновником "Межпромбанка". Банк був одним з найбільших в Росії, але в 2010 році в установи відкликали ліцензію в зв'язку з порушеннями законодавства і нездатністю задовольнити вимоги кредиторів.

Крім "Межпромбанка", за даними "Комерсанта", Пугачову належали суднобудівні підприємства, елітна нерухомість у Росії та Європі, в тому числі замок Шато-де-Гаро в Ніцці, ЗМІ у Франції. У 2008 році Forbes оцінив стан Пугачова в $ 2 млрд. Після того як "Межпромбанк" був визнаний банкрутом, бізнесмен почав втрачати свої активи.

Зараз Пугачов живе у Франції, де отримав громадянство.

У Росії проти Пугачова порушено кримінальну справу про розкрадання коштів "Межпромбанка". На батьківщині він заочно арештований.

У 2015 році Пугачов подав до Росії позов на $ 10 млрд в Постійну палату третейського суду в Гаазі. Він звинувачує російську владу в експропріації чотирьох його активів. Пізніше бізнесмен збільшив позовні вимоги до $ 15 млрд.

Автор: 

підкуп (279) путін володимир (23803) росія (65146)


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Топ коментарі
+13
ну так если они продаются пачками, то почему бы и нет... посмотрите на фрау меркель и шредера, венгерского и австрийского презов и канцлера...
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04.10.2021 11:11
+10
саме через цих шрьодерів Європа втратила моральну ініціативу...
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04.10.2021 11:10
+6
Кгбэшное чмо. С бандитскими наклонностями. Главный коррупционер. - Клейма ставить негде. - А еще и убийца.
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04.10.2021 11:12
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04.10.2021 11:10 Відповісти
Картина "Похищение Европы" в модернистском стиле.
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04.10.2021 12:19 Відповісти
саме через цих шрьодерів Європа втратила моральну ініціативу...
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04.10.2021 11:10 Відповісти
ну так если они продаются пачками, то почему бы и нет... посмотрите на фрау меркель и шредера, венгерского и австрийского презов и канцлера...
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04.10.2021 11:11 Відповісти
Кгбэшное чмо. С бандитскими наклонностями. Главный коррупционер. - Клейма ставить негде. - А еще и убийца.
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04.10.2021 11:12 Відповісти
А кто же виноват, что зарубежные политики и президенты разных стран любят денюжку всякую?
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04.10.2021 11:19 Відповісти
Журналисты-репортеры
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04.10.2021 11:23 Відповісти
нам ніколи не вдасться подолати корупцію, поки західні так би мовити розвинуті країни будуть стимулювати і заохочувати цю саму корупцію заради того, щоб вхопити частинку вкрадених у нас грошей
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04.10.2021 11:23 Відповісти
Ой, да если бы у Зе или Порошенко были такие бабки разве бы они не скупали западных политиков оптом и в розницу?
Зависть - плохое чувство!
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04.10.2021 11:26 Відповісти
Кто бы мог подумать... Невероятно )
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04.10.2021 11:41 Відповісти
Ненуашо, скупит ту европу с потрохами, и войны не надо. Учитесь, нищеброды, как деньги нужно тратить. Покупают целые народы с территориями, а не виллы с яхтами.
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04.10.2021 11:41 Відповісти
Ну Зеля с Беней тоже ребята непромах. Ещё и попутно провернули аферу "Земля-крестьянам".
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04.10.2021 12:16 Відповісти
С Макроном и с фрау Риббентроп давно всё ясно. Только с ними и проводить Минские договорняки.
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04.10.2021 12:15 Відповісти
Імперське панування було і при союзі. Довго тягнулось, але результат один. Чекаємо!!!
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04.10.2021 13:15 Відповісти
Судячи із поведінок керівників таких держав,як Німеччина,Франція,Венгрія,Австрія ну і т.д. звинувачення у підкупі їхніх керівників- то є істинна правда. Але ***** настільки жадібне до грошей,що вони затьмарили йому розум. Воно не може порозуміти,що у світі є такі загальнолюдскі цінності,що не підлягають оцінці у грошовому еквіваленті і домінують над еквівалентом матеріальним. Ото пуцика й бісить. Звідси й війни,що розв"язує ********** підерефія, моральна нечистоплотність її лідерів та й холуїв на кшталт скабак, солов"їв-розбійників,кисильчиків,жириків ну і багатьох інших "стовпів" пацюківського режиму. Відтого і бажаю якнайшвидше *****ві здохнути, а холуї,після зажмурки пацюка, повтікають самі,як таргани від світла.
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04.10.2021 14:02 Відповісти
Поки не буде документів, конкретних даних, що такий-то політик отримав стільки-то за те і те, можна вважати це маячнею ображеного екс-фаворита.
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04.10.2021 15:43 Відповісти
 
 