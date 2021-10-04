Путин тратит деньги на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран, - бывший друг лидера РФ Пугачев

В России президент Владимир Путин "владеет всем".

Об этом заявил в интервью Дмитрию Гордону российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Он утвердительно ответил на вопрос, любит ли Путин деньги.



"Любил... Сейчас он владеет всем. Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран", – утверждает Пугачев.

По его словам, деньги на эти цели Путин тратит "мощно", но не делает этого лично.





Напомним, Пугачев является основателем "Межпромбанка". Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Кроме "Межпромбанка", по данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина вообще нет друзей. Он ненадежный, никому не доверяет, постоянно что-то темнит и говорит какими-то полутонами, - бывший друг президента РФ Пугачев

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.