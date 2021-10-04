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Путин тратит деньги на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран, - бывший друг лидера РФ Пугачев

Путин тратит деньги на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран, - бывший друг лидера РФ Пугачев

В России президент Владимир Путин "владеет всем".

Об этом заявил в интервью Дмитрию Гордону российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Он утвердительно ответил на вопрос, любит ли Путин деньги.

"Любил... Сейчас он владеет всем. Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран", – утверждает Пугачев.

По его словам, деньги на эти цели Путин тратит "мощно", но не делает этого лично.

Напомним, Пугачев является основателем "Межпромбанка". Банк был одним из крупнейших в России, но в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов.

Кроме "Межпромбанка", по данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина вообще нет друзей. Он ненадежный, никому не доверяет, постоянно что-то темнит и говорит какими-то полутонами, - бывший друг президента РФ Пугачев

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Автор: 

подкуп (600) путин владимир (31252) россия (95502)


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Топ комментарии
+13
ну так если они продаются пачками, то почему бы и нет... посмотрите на фрау меркель и шредера, венгерского и австрийского презов и канцлера...
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04.10.2021 11:11
+10
саме через цих шрьодерів Європа втратила моральну ініціативу...
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04.10.2021 11:10
+6
Кгбэшное чмо. С бандитскими наклонностями. Главный коррупционер. - Клейма ставить негде. - А еще и убийца.
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04.10.2021 11:12
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04.10.2021 11:10 Ответить
Картина "Похищение Европы" в модернистском стиле.
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04.10.2021 12:19 Ответить
саме через цих шрьодерів Європа втратила моральну ініціативу...
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04.10.2021 11:10 Ответить
ну так если они продаются пачками, то почему бы и нет... посмотрите на фрау меркель и шредера, венгерского и австрийского презов и канцлера...
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04.10.2021 11:11 Ответить
Кгбэшное чмо. С бандитскими наклонностями. Главный коррупционер. - Клейма ставить негде. - А еще и убийца.
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04.10.2021 11:12 Ответить
А кто же виноват, что зарубежные политики и президенты разных стран любят денюжку всякую?
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04.10.2021 11:19 Ответить
Журналисты-репортеры
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04.10.2021 11:23 Ответить
нам ніколи не вдасться подолати корупцію, поки західні так би мовити розвинуті країни будуть стимулювати і заохочувати цю саму корупцію заради того, щоб вхопити частинку вкрадених у нас грошей
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04.10.2021 11:23 Ответить
Ой, да если бы у Зе или Порошенко были такие бабки разве бы они не скупали западных политиков оптом и в розницу?
Зависть - плохое чувство!
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04.10.2021 11:26 Ответить
Кто бы мог подумать... Невероятно )
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04.10.2021 11:41 Ответить
Ненуашо, скупит ту европу с потрохами, и войны не надо. Учитесь, нищеброды, как деньги нужно тратить. Покупают целые народы с территориями, а не виллы с яхтами.
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04.10.2021 11:41 Ответить
Ну Зеля с Беней тоже ребята непромах. Ещё и попутно провернули аферу "Земля-крестьянам".
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04.10.2021 12:16 Ответить
С Макроном и с фрау Риббентроп давно всё ясно. Только с ними и проводить Минские договорняки.
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04.10.2021 12:15 Ответить
Імперське панування було і при союзі. Довго тягнулось, але результат один. Чекаємо!!!
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04.10.2021 13:15 Ответить
Судячи із поведінок керівників таких держав,як Німеччина,Франція,Венгрія,Австрія ну і т.д. звинувачення у підкупі їхніх керівників- то є істинна правда. Але ***** настільки жадібне до грошей,що вони затьмарили йому розум. Воно не може порозуміти,що у світі є такі загальнолюдскі цінності,що не підлягають оцінці у грошовому еквіваленті і домінують над еквівалентом матеріальним. Ото пуцика й бісить. Звідси й війни,що розв"язує ********** підерефія, моральна нечистоплотність її лідерів та й холуїв на кшталт скабак, солов"їв-розбійників,кисильчиків,жириків ну і багатьох інших "стовпів" пацюківського режиму. Відтого і бажаю якнайшвидше *****ві здохнути, а холуї,після зажмурки пацюка, повтікають самі,як таргани від світла.
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04.10.2021 14:02 Ответить
Поки не буде документів, конкретних даних, що такий-то політик отримав стільки-то за те і те, можна вважати це маячнею ображеного екс-фаворита.
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04.10.2021 15:43 Ответить
 
 