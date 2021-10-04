"Зливом" спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський підірвав довіру міжнародних партнерів до України, - Порошенко

"Злив" спецоперації із затримання "вагнерівців" білоруському диктатору Лукашенку, в якому зізнався Зеленський, підриває довіру до України з боку міжнародних партнерів.

Про це підчас погоджувальної ради заявив лідер "Європейської Солідарності" і п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами лідера "ЄС", публікації світових ЗМІ про фінансові злочини Зеленського і його партнера олігарха Коломойського, а також "вагнергейт" роблять владу України нерукостискаємою.

"Було б добре, якби лише Зеленський був би нерукостискаємий. Мова йде про питання національної безпеки. Під час зібрання в Трускавці Зеленський зізнався у ще одному злочині, що він особисто передав Лукашенку інформацію по операції по "вагнерівцях". Яку він спочатку заперечував, потім казав, що це операція російських спецслужб, які нібито росіяни організували самі проти себе. А на сьогоднішній день зливом цієї операції скоїв злочин і підірвав довіру наших міжнародних партнерів, яка так важко завойовувалася протягом останніх п’яти років", – зазначив Порошенко.

"Хто далі вам буде передавати сенситивну розвідувальну інформацію, яка завтра може опинитися в руках Путіна, з яким він прагне терміново зустрітися тет-а-тет, руйнуючи світову коаліцію, яка була створена на підтримку України? ... На сьогоднішній день Україна потребує захисту від монобільшості", - підсумував п'ятий президент.

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