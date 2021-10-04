"Зливом" спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський підірвав довіру міжнародних партнерів до України, - Порошенко
"Злив" спецоперації із затримання "вагнерівців" білоруському диктатору Лукашенку, в якому зізнався Зеленський, підриває довіру до України з боку міжнародних партнерів.
Про це підчас погоджувальної ради заявив лідер "Європейської Солідарності" і п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За словами лідера "ЄС", публікації світових ЗМІ про фінансові злочини Зеленського і його партнера олігарха Коломойського, а також "вагнергейт" роблять владу України нерукостискаємою.
"Було б добре, якби лише Зеленський був би нерукостискаємий. Мова йде про питання національної безпеки. Під час зібрання в Трускавці Зеленський зізнався у ще одному злочині, що він особисто передав Лукашенку інформацію по операції по "вагнерівцях". Яку він спочатку заперечував, потім казав, що це операція російських спецслужб, які нібито росіяни організували самі проти себе. А на сьогоднішній день зливом цієї операції скоїв злочин і підірвав довіру наших міжнародних партнерів, яка так важко завойовувалася протягом останніх п’яти років", – зазначив Порошенко.
"Хто далі вам буде передавати сенситивну розвідувальну інформацію, яка завтра може опинитися в руках Путіна, з яким він прагне терміново зустрітися тет-а-тет, руйнуючи світову коаліцію, яка була створена на підтримку України? ... На сьогоднішній день Україна потребує захисту від монобільшості", - підсумував п'ятий президент.
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- напьешься - будешь (с)
В 2019 році, на виборчому окрузі в Ізраїлі, переміг Порошенко.
Осталось узнать, кто из них слил первым, а кто вторым (т.е. кто паровозом пойдёт).
Хотя не удивлюсь, если они позвонили и одновременно.
И не потому,что что-то написали в сми,а получив доказательства слива этих данных на расею.
Інформація є нова
Тут бандьори жаждуть кари
Й ваших кинути на нари
Тих тут збили літаки
Й мають довгі язики..
Знають що летять до вас
Хочу щоб ти наших спас
Подзвони дяді Володі,
Десь злови в свому городі
- «Козирь» виконав месію.
Поверни хлопців в Росію».
Й «вагнерівців» пухлу здав?
Хто війська свої відвів
Й не стріляти наказ ввів?
А хто Чауса поцупив,
Сором взяв на свої дупи?
А хто новий шлях знайшов
І «Прозоро» обійшов?
Сто мільярдів вкрав з казни
Та залишивсь без вини?
Хто ковідні гроші взяв,
В бітум мокшинський вганяв?
Один злочин ще додав,
Як борги з казни списав,
Фірташу й дяді Валері
Ставив підпис на папері?
А лохам великі ціни,
«Відіб'ють» все в магазинах!
А хто винен усі знають
Досі Порошенка лають!!!