УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8299 відвідувачів онлайн
Новини
4 000 65
Зеленський (22411) Порошенко (15078) ПВК Вагнер (1534)

"Зливом" спецоперації щодо "вагнерівців" Зеленський підірвав довіру міжнародних партнерів до України, - Порошенко

"Злив" спецоперації із затримання "вагнерівців" білоруському диктатору Лукашенку, в якому зізнався Зеленський, підриває довіру до України з боку міжнародних партнерів.

Про це підчас погоджувальної ради заявив лідер "Європейської Солідарності" і п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами лідера "ЄС", публікації світових ЗМІ про фінансові злочини Зеленського і його партнера олігарха Коломойського, а також "вагнергейт" роблять владу України нерукостискаємою.

"Було б добре, якби лише Зеленський був би нерукостискаємий. Мова йде про питання національної безпеки. Під час зібрання в Трускавці Зеленський зізнався у ще одному злочині, що він особисто передав Лукашенку інформацію по операції по "вагнерівцях". Яку він спочатку заперечував, потім казав, що це операція російських спецслужб, які нібито росіяни організували самі проти себе. А на сьогоднішній день зливом цієї операції скоїв злочин і підірвав довіру наших міжнародних партнерів, яка так важко завойовувалася протягом останніх п’яти років", – зазначив Порошенко.

"Хто далі вам буде передавати сенситивну розвідувальну інформацію, яка завтра може опинитися в руках Путіна, з яким він прагне терміново зустрітися тет-а-тет, руйнуючи світову коаліцію, яка була створена на підтримку України? ... На сьогоднішній день Україна потребує захисту від монобільшості", - підсумував п'ятий президент.

Також читайте: Порошенко про офшори Зеленського: Президент - не Голобородько, спільно з Коломойським було вкрадено $40 млн

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+39
Всему свое время, но мудрый избиратель еще не наелся "зелененького".
показати весь коментар
04.10.2021 14:06
+37
показати весь коментар
04.10.2021 14:06
+36
Порох , повернись!
показати весь коментар
04.10.2021 14:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порох , повернись!
показати весь коментар
04.10.2021 14:05 Відповісти
Всему свое время, но мудрый избиратель еще не наелся "зелененького".
показати весь коментар
04.10.2021 14:06 Відповісти
- На его месте должен был быть я...
- напьешься - будешь (с)
показати весь коментар
04.10.2021 14:09 Відповісти
для прикладу, вже наївся.... А був таким зеботом...
показати весь коментар
04.10.2021 14:14 Відповісти
Проблема в том, что "президент Зеленский" - следствие президенства Порошенко за 5 лет его президенства И, если после похода на второй срок Порошенко мы имеем президента клоуна, то если он опять будет выдвигать свою кандидатуру, то можно получить президента Мертведчука. Если Порошенко так болит Украина, то ему лучше отказаться от президентских амбиций и выбрать альтернативу клоуну и мертвечукам.
показати весь коментар
04.10.2021 14:20 Відповісти
"Проблема в том, что "президент Зеленский" - следствие президенства Порошенко" - убогий бред. Если обделались, так сидите ровно и нечего обвинять непричастных.
показати весь коментар
04.10.2021 14:32 Відповісти
Обделаться это в 2014 году набрать голоса в один тур, а уже в 2019 разгромно проиграть клоуну.
показати весь коментар
04.10.2021 14:35 Відповісти
Тваво ***** вообще никто не выбирал, и шо?
показати весь коментар
04.10.2021 14:40 Відповісти
Мордва иди ***** пожалуйся, не бредь здесь
показати весь коментар
04.10.2021 14:39 Відповісти
Передом чи задом?
показати весь коментар
04.10.2021 15:33 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 14:06 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 14:06 Відповісти
Президент Израиля Ривлин в Верховной раде обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. А дальше -будем посмотреть.
показати весь коментар
04.10.2021 14:28 Відповісти
Мордва, не любите вы евреев
показати весь коментар
04.10.2021 14:41 Відповісти
Мордва, не любите вы евреев.-Вы, евреи, себя слишком любите. Бабушка, а кто такой Карл Маркс? Карл Маркс был экономистом. Как наш дядя Изя? Нет, наш дядя Изя - старший экономист.
показати весь коментар
04.10.2021 15:05 Відповісти
ОУН(Б) абсолютно непричастна к тому что происходило в Киеве.
показати весь коментар
04.10.2021 15:07 Відповісти
Це ставлення корумпованого чиновника.
В 2019 році, на виборчому окрузі в Ізраїлі, переміг Порошенко.
показати весь коментар
04.10.2021 15:44 Відповісти
Це ставлення корумпованого чиновника. -И таких много. Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК.
показати весь коментар
04.10.2021 15:56 Відповісти
Ізраїльке видання Червень 2019 року
показати весь коментар
04.10.2021 15:59 Відповісти
Израильские флажки здесь проклинали Порошенко а теперь лягают Зеленского. На вопрос как же они терпят вора и путинскую проститутку по вызову Нетаньяху начинали верноподданно голосить какой Биби патриотичный, талантливый да гениальный . Правду сказать мигранты боятся. Свобода СМИ в Израиле. Хуже, чем в Габоне, Кении и Ливане.
показати весь коментар
04.10.2021 17:29 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 22:25 Відповісти
Точно известно, что операцию слили сразу двое. Зеля- Луке, а Дерьмак- Козаку с }{уйлом.
Осталось узнать, кто из них слил первым, а кто вторым (т.е. кто паровозом пойдёт).
Хотя не удивлюсь, если они позвонили и одновременно.
показати весь коментар
04.10.2021 14:07 Відповісти
Доверия к членограю особо и не было, всем пришлось согласиться с выбором Украинского нарида. Вопрос в другом, дальше делать то что?
показати весь коментар
04.10.2021 14:07 Відповісти
Выливайте все на свет. От меня вам всем привет ! ))
показати весь коментар
04.10.2021 14:10 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 14:11 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 14:16 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 14:35 Відповісти
ЗЕчмо для того і прийшло щоб розісратись з усім світом.
показати весь коментар
04.10.2021 14:12 Відповісти
Шо испугались олигархи Президента Зеленского? Это хорошо
показати весь коментар
04.10.2021 14:13 Відповісти
...петрович сегодня идет на рекорд - хочет навалить кучку в каждой ветке форума
показати весь коментар
04.10.2021 14:27 Відповісти
Та це вже відбулося ще після пресловутої телефонної розмови з Трампом.
показати весь коментар
04.10.2021 14:16 Відповісти
Так США и прекратили давать спутниковую развединформацию,которую онлайн предоставляли при Порошенко!
И не потому,что что-то написали в сми,а получив доказательства слива этих данных на расею.
показати весь коментар
04.10.2021 14:23 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 14:30 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 14:34 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=147686240905238&set=p.147686240905238&type=3&av=100069915886888&eav=AfZ1s51VTcLMtSqMrnMZkLu_HzMlvRVs7LjXKK18w5oU8fg8_XYs4VwoSg9US8SWI1M&__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=R]-R При Порошенко спокойней жилось и коммунальные были меньше и украинские войска освобождали наши земли
показати весь коментар
04.10.2021 14:43 Відповісти
-Ало, Саша?, звонить Вова,

Інформація є нова

Тут бандьори жаждуть кари

Й ваших кинути на нари

Тих тут збили літаки

Й мають довгі язики..

Знають що летять до вас

Хочу щоб ти наших спас

Подзвони дяді Володі,

Десь злови в свому городі

- «Козирь» виконав месію.

Поверни хлопців в Росію».
показати весь коментар
04.10.2021 14:49 Відповісти
нафталіновий вождь )
показати весь коментар
04.10.2021 15:17 Відповісти
Неправильная формулировка. Оный человек в первую очередь занимает пост, хоть и временно верховного главнокомандующего, т.е. он отвечает за судьбы людей, открывая умышленно или неумышленно, публично ту или иную служебную информацию, которая идет под грифом секретно. А теперь представьте,что оный игрун на рояле, скажет то же самое тому же Пукину( а какая разница кому, **здеть не мешки ворочать) в преддверии реальной военной операции, где возможны множественные потери. Вы можете предсказать ход событий, если Лукобульбос быстро смекнул, то зеленая слизь аж бегом примет меры с фатальным исходом.
показати весь коментар
04.10.2021 15:33 Відповісти
Зеленский подорвал доверие международных партнеров к Украине? А ранее подрывал доверия к Украине № 5
показати весь коментар
04.10.2021 15:35 Відповісти
А хто Цемаха віддав

Й «вагнерівців» пухлу здав?

Хто війська свої відвів
Й не стріляти наказ ввів?

А хто Чауса поцупив,

Сором взяв на свої дупи?

А хто новий шлях знайшов

І «Прозоро» обійшов?

Сто мільярдів вкрав з казни

Та залишивсь без вини?

Хто ковідні гроші взяв,

В бітум мокшинський вганяв?

Один злочин ще додав,

Як борги з казни списав,

Фірташу й дяді Валері

Ставив підпис на папері?

А лохам великі ціни,

«Відіб'ють» все в магазинах!

А хто винен усі знають

Досі Порошенка лають!!!
показати весь коментар
04.10.2021 15:38 Відповісти
в подтвердждение с нетерпением ждём заяв международных партнеров с подорванным доверием.
показати весь коментар
04.10.2021 16:10 Відповісти
Вали уже на Мальдиву, сивочёлый...разберёмся.
показати весь коментар
04.10.2021 16:15 Відповісти
Звідти, з того зливу й ніжки стирчатимуть усього нгаступного компромату котрий накопичений на вову спецлужбами ...Цікаво ,а що сьогодні канал Пінчука своїм СвСЛ знову буде за БЄню ховатися й прикормелиних дебілів тіпу Милованова й Серьожі? ?
показати весь коментар
04.10.2021 19:42 Відповісти
 
 