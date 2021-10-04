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Пєсков про офшори оточення Путіна: Ніякого криміналу

Пєсков про офшори оточення Путіна: Ніякого криміналу

У Кремлі "не побачили ніяких прихованих багатств найближчого оточення Путіна".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

"Я не знаю, там, начебто, буде тривати публікація, але поки нічого особливого ми не побачили", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста.

На запитання, чи означає це, що Кремлю було відомо про офшори росіян, що згадуються в розслідуванні, Пєсков сказав: "Поки просто незрозуміло, що це за інформація, про що вона, там багато всього такого, що викликає питання, тому незрозуміло, як можна цій інформації довіряти".

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З росіян в "Архіві Пандори" згадуються, серед інших, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, сім'я глави "РОСТЕХ" Сергія Чемезова, глава адміністрації президента Антон Вайн, зять Сергія Лаврова Олександр Винокуров, а також Світлана Кривоногова, яку називають близькою подругою Володимира Путіна і нібито матір'ю його третьої дочки.
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Топ коментарі
+9
Зеленые ублюдки будут брать пример с Пескова - также морозиться?
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04.10.2021 16:15
+7
Красота))) - адин нарот с зебилами)
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04.10.2021 16:16
+7
поразительно, но песков и подоляк ответил одной и той же фразой:
"никакого криминал"
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04.10.2021 16:30
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Все давно узаконене.
Не хотілось, щоб і у нас сталось те саме, а Зеля прагне ж...
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04.10.2021 16:14 Відповісти
Примичательно, что песков говорит слово в слово как зеленое быдло, о офшорах Зели. Что поделать "адин нарот" (с)
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04.10.2021 16:22 Відповісти
поразительно, но песков и подоляк ответил одной и той же фразой:
"никакого криминал"
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04.10.2021 16:30 Відповісти
От якби замість словосполучення "офшори Зеленського" було "офшори Порошенка", то був би і злочин, і кримінал... Може ще дописали б зраду та економічні збитки чи шпіонаж якийсь...
А так все нормально - він же чесний, "новає ліцо", "прафєсіанал"... Але йому заважають кляті "папєрєднікі"! Дайте йому ще 100 днів!
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04.10.2021 19:05 Відповісти
Зеленые ублюдки будут брать пример с Пескова - также морозиться?
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04.10.2021 16:15 Відповісти
Естественно, адин народ, коррупционное бабло главная и единственная скрепа современной ылиты.
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04.10.2021 16:30 Відповісти
Красота))) - адин нарот с зебилами)
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04.10.2021 16:16 Відповісти
та покуй всё равно крепостным ничего не перепадёт
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04.10.2021 16:18 Відповісти
А как еще он мог сказать ? ))) Вы видели когда нибудь раскаявшегося с повинной вора ? ))
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04.10.2021 16:21 Відповісти
Безбожники, сэр
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06.10.2021 12:22 Відповісти
Да на залесье вообще просто. Там хоть клеймо путлеру с подручными на лбу набей-"я вор 100%", а кацапскому быдлу всё равно. Ведь НАТО не дремлет.
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04.10.2021 16:22 Відповісти
замецательный музык
стлоит голод гелендзык
видят голод все лабы
пелед тем как лець в глабы
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04.10.2021 16:23 Відповісти
россия,ЄТО БОЛЬШОЕ СООБЩЕСТВО РАЗНЫХ МАФИОЗНЫЗ СТРУКТУР,которые захватили власть в россии,ТОЕСТЬ==МАФИЯ,имеет теперь свое государство и поэтому мы слышим,как посольства россии перевозят наркотики и другую контробанду,мы видим.что РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ.это сборище конторобандистов по сигаретам и алкоголю и,ЧТО РОССИЯ как и вся мафия покупает нужных политиков.убивает неугодных,делает корупцию повсеместной---НО ЗА ТАКОЙ СТРАНОЙ НЕТ БУДУЩЕГО
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04.10.2021 16:27 Відповісти
да, велика раSSея- есть что воровать
но кацап мыслит так, своё украсть мы всегда успеем, надо украсть у саседа !
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04.10.2021 16:31 Відповісти
класс, и Серлещ тоже самое заявляет, совпадение?))
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04.10.2021 16:32 Відповісти
Учитесь порохоботы!!!! "Ссыт в глаза и говорит, что божья роса!!!!" Вот как надо! Эти люди на краю пропасти скажут на белое черное!!!!
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04.10.2021 16:55 Відповісти
Какое подозрительное единодушие в ответах писькова и защитников преЗЕдента....
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04.10.2021 17:05 Відповісти
Нє хуцпа?
Нє антисемітизм?
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04.10.2021 18:33 Відповісти
не здивував ніскільки .
А уявляєте , що би було - якби признав і пообіцяв усіх наказати
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04.10.2021 20:25 Відповісти
Королевство кривых зеркал. Тому льзя, тому нельзя
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06.10.2021 12:20 Відповісти
 
 