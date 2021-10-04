Пєсков про офшори оточення Путіна: Ніякого криміналу
У Кремлі "не побачили ніяких прихованих багатств найближчого оточення Путіна".
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".
"Я не знаю, там, начебто, буде тривати публікація, але поки нічого особливого ми не побачили", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста.
На запитання, чи означає це, що Кремлю було відомо про офшори росіян, що згадуються в розслідуванні, Пєсков сказав: "Поки просто незрозуміло, що це за інформація, про що вона, там багато всього такого, що викликає питання, тому незрозуміло, як можна цій інформації довіряти".
З росіян в "Архіві Пандори" згадуються, серед інших, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, сім'я глави "РОСТЕХ" Сергія Чемезова, глава адміністрації президента Антон Вайн, зять Сергія Лаврова Олександр Винокуров, а також Світлана Кривоногова, яку називають близькою подругою Володимира Путіна і нібито матір'ю його третьої дочки.
Будь ласка, зачекайте...
Не хотілось, щоб і у нас сталось те саме, а Зеля прагне ж...
"никакого криминал"
А так все нормально - він же чесний, "новає ліцо", "прафєсіанал"... Але йому заважають кляті "папєрєднікі"! Дайте йому ще 100 днів!
стлоит голод гелендзык
видят голод все лабы
пелед тем как лець в глабы
но кацап мыслит так, своё украсть мы всегда успеем, надо украсть у саседа !
Нє антисемітизм?
А уявляєте , що би було - якби признав і пообіцяв усіх наказати