Песков об офшорах окружения Путина: Никакого криминала
В Кремле "не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина".
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".
"Я не знаю, там, вроде бы, будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
На вопрос. означает ли это, что Кремлю было известно об офшорах россиян, упоминаемых в расследовании, Песков сказал: "Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого, вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять".
Из россиян в "Архиве Пандоры" упоминаются, среди прочих, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья главы "Ростеха" Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно, зять Сергея Лаврова Александр Винокуров, а также Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой Владимира Путина и якобы матерью его третьей дочери.
Пожалуйста, подождите...
Не хотілось, щоб і у нас сталось те саме, а Зеля прагне ж...
"никакого криминал"
А так все нормально - він же чесний, "новає ліцо", "прафєсіанал"... Але йому заважають кляті "папєрєднікі"! Дайте йому ще 100 днів!
стлоит голод гелендзык
видят голод все лабы
пелед тем как лець в глабы
но кацап мыслит так, своё украсть мы всегда успеем, надо украсть у саседа !
Нє антисемітизм?
А уявляєте , що би було - якби признав і пообіцяв усіх наказати