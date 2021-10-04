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Песков об офшорах окружения Путина: Никакого криминала

Песков об офшорах окружения Путина: Никакого криминала

В Кремле "не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

"Я не знаю, там, вроде бы, будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

На вопрос. означает ли это, что Кремлю было известно об офшорах россиян, упоминаемых в расследовании, Песков сказал: "Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого, вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять".

Читайте: Офшорный скандал Зеленского прокомментировал внештатный пиар-советник ОП: Тогда бизнес так защищался

Из россиян в "Архиве Пандоры" упоминаются, среди прочих, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья главы "Ростеха" Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно, зять Сергея Лаврова Александр Винокуров, а также Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой Владимира Путина и якобы матерью его третьей дочери.

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Топ комментарии
+9
Зеленые ублюдки будут брать пример с Пескова - также морозиться?
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04.10.2021 16:15
+7
Красота))) - адин нарот с зебилами)
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04.10.2021 16:16
+7
поразительно, но песков и подоляк ответил одной и той же фразой:
"никакого криминал"
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04.10.2021 16:30
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Все давно узаконене.
Не хотілось, щоб і у нас сталось те саме, а Зеля прагне ж...
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04.10.2021 16:14 Ответить
Примичательно, что песков говорит слово в слово как зеленое быдло, о офшорах Зели. Что поделать "адин нарот" (с)
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04.10.2021 16:22 Ответить
поразительно, но песков и подоляк ответил одной и той же фразой:
"никакого криминал"
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04.10.2021 16:30 Ответить
От якби замість словосполучення "офшори Зеленського" було "офшори Порошенка", то був би і злочин, і кримінал... Може ще дописали б зраду та економічні збитки чи шпіонаж якийсь...
А так все нормально - він же чесний, "новає ліцо", "прафєсіанал"... Але йому заважають кляті "папєрєднікі"! Дайте йому ще 100 днів!
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04.10.2021 19:05 Ответить
Зеленые ублюдки будут брать пример с Пескова - также морозиться?
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04.10.2021 16:15 Ответить
Естественно, адин народ, коррупционное бабло главная и единственная скрепа современной ылиты.
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04.10.2021 16:30 Ответить
Красота))) - адин нарот с зебилами)
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04.10.2021 16:16 Ответить
та покуй всё равно крепостным ничего не перепадёт
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04.10.2021 16:18 Ответить
А как еще он мог сказать ? ))) Вы видели когда нибудь раскаявшегося с повинной вора ? ))
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04.10.2021 16:21 Ответить
Безбожники, сэр
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06.10.2021 12:22 Ответить
Да на залесье вообще просто. Там хоть клеймо путлеру с подручными на лбу набей-"я вор 100%", а кацапскому быдлу всё равно. Ведь НАТО не дремлет.
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04.10.2021 16:22 Ответить
замецательный музык
стлоит голод гелендзык
видят голод все лабы
пелед тем как лець в глабы
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04.10.2021 16:23 Ответить
россия,ЄТО БОЛЬШОЕ СООБЩЕСТВО РАЗНЫХ МАФИОЗНЫЗ СТРУКТУР,которые захватили власть в россии,ТОЕСТЬ==МАФИЯ,имеет теперь свое государство и поэтому мы слышим,как посольства россии перевозят наркотики и другую контробанду,мы видим.что РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ.это сборище конторобандистов по сигаретам и алкоголю и,ЧТО РОССИЯ как и вся мафия покупает нужных политиков.убивает неугодных,делает корупцию повсеместной---НО ЗА ТАКОЙ СТРАНОЙ НЕТ БУДУЩЕГО
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04.10.2021 16:27 Ответить
да, велика раSSея- есть что воровать
но кацап мыслит так, своё украсть мы всегда успеем, надо украсть у саседа !
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04.10.2021 16:31 Ответить
класс, и Серлещ тоже самое заявляет, совпадение?))
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04.10.2021 16:32 Ответить
Учитесь порохоботы!!!! "Ссыт в глаза и говорит, что божья роса!!!!" Вот как надо! Эти люди на краю пропасти скажут на белое черное!!!!
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04.10.2021 16:55 Ответить
Какое подозрительное единодушие в ответах писькова и защитников преЗЕдента....
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04.10.2021 17:05 Ответить
Нє хуцпа?
Нє антисемітизм?
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04.10.2021 18:33 Ответить
не здивував ніскільки .
А уявляєте , що би було - якби признав і пообіцяв усіх наказати
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04.10.2021 20:25 Ответить
Королевство кривых зеркал. Тому льзя, тому нельзя
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06.10.2021 12:20 Ответить
 
 