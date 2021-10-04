Данія схвалила запуск "Північного потоку-2"
Данське енергетичне агентство дало дозвіл на запуск російського газопроводу "Північний потік-2". У Данії заявили, що компанія Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Агентство погодилося з тим, що трубопровід може бути введений в експлуатацію, оскільки Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови, зокрема, що стосуються сертифікації", - сказано в заяві Данського енергетичного агентства.
"Північний потік-2" - це газопровід між Росією і Німеччиною, прокладений по дну Балтійського моря. Українська сторона виступає проти запуску цього газопроводу, тому що він ставить під загрозу транзит газу з Росії до Європи через Україну.
Топ коментарі
+22 Дмитрий Иванов c94c0f2c
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+11 буков
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Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1445065662053994496 33 мин
Цена на газ в Европе снизилась после объявления о заполнении "Северного потока-2"
вот то ли дело великая нарасеюшка,вскорости Ю.Кореюшку по ВВП догонитъ..
ежели не сѢранётъ с натуги..
Нарадатусня у Трускавці- важливіша.
Мовою Езопа вам розкажуть:"Be our not be?"
шо, шо- лягут все и ноги раздвинут !
З'явилось повідомлення, що з 4 жовтня почалося заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік -2". Нитка буде поступово наповнюватися газом, аби досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування.
Уже давно надо было отдать трубу или в аренду европейским компаниям, или продать, или акционировать и качали бы по ней газ, а мы бы стабильно получали бы прибыль....
Короче, и сам не гам и другому не дам.....
Механізми примусу Росії до припинення газової агресії є. Головне - щоб вистачило політичної волі в Брюсселя. - https://gazeta.ua/blog/55859/budapesht-dopomagaye-moskvi-nischiti-***********-tranzit-gazu
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Бабло в студию!