Дания одобрила запуск "Северного потока-2"
Датское энергетическое агентство дало разрешение на запуск российского газопровода "Северный поток-2". В Дании заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Агентство согласилось с тем, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия, в том числе касающиеся сертификации", - говорится в заявлении Датского энергетического агентства.
"Северный поток-2" - это газопровод между Россией и Германией, проложенный по дну Балтийского моря. Украинская сторона выступает против запуска этого газопровода, потому что он ставит под угрозу транзит газа из России в Европу через Украину.
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Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1445065662053994496 33 мин
Цена на газ в Европе снизилась после объявления о заполнении "Северного потока-2"
вот то ли дело великая нарасеюшка,вскорости Ю.Кореюшку по ВВП догонитъ..
ежели не сѢранётъ с натуги..
Нарадатусня у Трускавці- важливіша.
Мовою Езопа вам розкажуть:"Be our not be?"
шо, шо- лягут все и ноги раздвинут !
З'явилось повідомлення, що з 4 жовтня почалося заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік -2". Нитка буде поступово наповнюватися газом, аби досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування.
Уже давно надо было отдать трубу или в аренду европейским компаниям, или продать, или акционировать и качали бы по ней газ, а мы бы стабильно получали бы прибыль....
Короче, и сам не гам и другому не дам.....
Механізми примусу Росії до припинення газової агресії є. Головне - щоб вистачило політичної волі в Брюсселя. - https://gazeta.ua/blog/55859/budapesht-dopomagaye-moskvi-nischiti-***********-tranzit-gazu
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Бабло в студию!