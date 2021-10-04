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Дания (535) Северный поток (1443)

Дания одобрила запуск "Северного потока-2"

Дания одобрила запуск

Датское энергетическое агентство дало разрешение на запуск российского газопровода "Северный поток-2". В Дании заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Агентство согласилось с тем, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия, в том числе касающиеся сертификации", - говорится в заявлении Датского энергетического агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газовый кризис и вопрос "Северного потока - 2" необходимо обсуждать в Нормандском формате, - Кулеба

"Северный поток-2" - это газопровод между Россией и Германией, проложенный по дну Балтийского моря. Украинская сторона выступает против запуска этого газопровода, потому что он ставит под угрозу транзит газа из России в Европу через Украину.
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Топ комментарии
+22
Учитывая цена на газ и себе и Украине. Без денег за транзит Украина проживет, основная проблема это возрастаящуя угроза полномасштабной войны с кацапами. Но ничего не сделаешь, значит придется воевать
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04.10.2021 18:24
+11
Молодцы европейцы, удавочку себе на шею накидывают
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04.10.2021 18:19
+11
Навряд, для пересічного москаля нічого не зміниться, так і будуть в лайні порпатись. Таліби щось отримають, ще якісь терористи, газу в сибірських містах все одно не буде.
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04.10.2021 18:33
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Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток - 2».
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04.10.2021 18:19 Ответить
Ты рад? Копеечка капнет?
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04.10.2021 18:30 Ответить
Навряд, для пересічного москаля нічого не зміниться, так і будуть в лайні порпатись. Таліби щось отримають, ще якісь терористи, газу в сибірських містах все одно не буде.
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04.10.2021 18:33 Ответить
бггг

Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1445065662053994496 33 мин



Цена на газ в Европе снизилась после объявления о заполнении "Северного потока-2"
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04.10.2021 20:11 Ответить
ну вот теперь точно россия встанет с колен
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04.10.2021 18:38 Ответить
Молодцы европейцы, удавочку себе на шею накидывают
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04.10.2021 18:19 Ответить
Насчёт себе это вряд ли, а вот, Украине - да.
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04.10.2021 18:22 Ответить
Учитывая цена на газ и себе и Украине. Без денег за транзит Украина проживет, основная проблема это возрастаящуя угроза полномасштабной войны с кацапами. Но ничего не сделаешь, значит придется воевать
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04.10.2021 18:24 Ответить
так вроде ж воюем уже 7 лет. или нет?
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04.10.2021 18:30 Ответить
Москалі з США вже 100 років воюють і нічого.
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04.10.2021 18:31 Ответить
Так уже всё, штаты в друзья просятся, а всевышний думает-прикидывает.
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04.10.2021 19:06 Ответить
ага..ты,главное,верь,товарищ
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04.10.2021 21:19 Ответить
Слово "полномасштабной" ни о чем тебе не говорит?
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04.10.2021 18:36 Ответить
А ты гробы у себя под ростовом ты не замечаешь?
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04.10.2021 18:36 Ответить
Не придётся. Не до Украины, которая полный никому ненужный ноль (к счастью).
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04.10.2021 19:04 Ответить
100% ,кормилец-батюшка !
вот то ли дело великая нарасеюшка,вскорости Ю.Кореюшку по ВВП догонитъ..
ежели не сѢранётъ с натуги..
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04.10.2021 21:24 Ответить
Звісно проживе. Але газ буде по 40 грн. Хоча він вже стільки коштує для підприємств. І будуть масові відключення. Хоча це не звязане з Північним потоком - це вже внутрішня самодіяльність кварталівців..
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04.10.2021 19:18 Ответить
Данія видобуває більше 9 млн. тон нафти та більше 5 млрд. м2 газу. Решту отримує з Норвегії. По нафті -значно більше, ніж в Україні. Тому думати потрібно (було) саме Україні..
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04.10.2021 19:50 Ответить
Їм чим більше постачальників -тим краще.
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04.10.2021 19:43 Ответить
А Украина бьётся за транзит российского газа через свою территорию ради удавки или денежки агрессора в этом случае для вас не пахнут?
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04.10.2021 20:04 Ответить
Якщо побудували, то точно запустять.
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04.10.2021 18:20 Ответить
Касательно Украины датское агентство подтвердило, что очень озабочено.
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04.10.2021 18:22 Ответить
Не до них було. Нарада тусня у Трускавці- важливіша.
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04.10.2021 18:24 Ответить
Данці читайте "Гамлет"
Мовою Езопа вам розкажуть:"Be our not be?"
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04.10.2021 18:25 Ответить
Датчане Уже ответили - to be
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04.10.2021 18:28 Ответить
А что ответило *****? Не подскажешь?
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04.10.2021 18:37 Ответить
Вони швидше скажуть: "we are besex", а не "to be"
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04.10.2021 18:49 Ответить
Европа - жопа.
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04.10.2021 18:29 Ответить
Не уся!
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04.10.2021 18:40 Ответить
Хорошо, что нас туда не берут и не возьмут - чище будем.
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04.10.2021 19:07 Ответить
да скуяли Кацапию туда брать ? ваш домъ - Джумго Батюшка..
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04.10.2021 21:27 Ответить
У них свої інтереси.. Вони відповідають на запити свого народу.
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04.10.2021 19:19 Ответить
Чим швидше запустять, тим краще.
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04.10.2021 18:30 Ответить
А я даже рада этому! Такая "Европа" не имеет право на существование, воевать эта Европа не будет с гэбнёй, поэтому будем наблюдать её медленную гибель .
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04.10.2021 18:30 Ответить
ЕС не только финансировала через проекты Газпрома восстановление СССР, но в лице всех лидеров Европы всячески способствовала этому политически. БССР уже фактически вернулась в состав неоимперии, на очереди Украина, потом Польша и страны Балтии. Французы и немцы в случае агрессии рф в отношении стран Балтии нарушат условия 5й статьи устава НАТО, поэтому этим странам стоит полагаться только на проверенных временем союзников - американцев, британцев, шведов, норвежцев, финнов. Что касается Украины, нам придется воевать на 2 фронта - против мощного врага и против тех, кому "какая разница" с их недопрезидентом.
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04.10.2021 18:35 Ответить
Польшу русня в империю больше однозначно не возьмёт даже за деньги. В ней нет ни одного стратегического плюса. Балтию? Возможно, но тоже сомнительно.
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04.10.2021 18:39 Ответить
Влажные мечты **********
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04.10.2021 18:41 Ответить
Найбільший плюс в Польші і Україні, це по 40 млн слов'ян, в умовах вимирання руських на росії це жирний плюс для москалів
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04.10.2021 18:49 Ответить
Важно, что процент ватников в Польше ноль целых хрен десятых, в отличие от Украины, Беларуси, да и той же Латвии, к примеру. Не, не возьмут. И не уверен, что возьмут всю украину, как Сталин. Сейчас они умнее стали.
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04.10.2021 18:53 Ответить
Тоді вони даремно замутили в 2014 році, тоді ще можна було розраховувати на лояльність центру та півночі, зараз ні, з України залишилось ще з 5 областей, де москалів зможуть прийняти.
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04.10.2021 18:55 Ответить
Да, это была ошибка.
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04.10.2021 18:58 Ответить
А зачем россии славяне?
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05.10.2021 23:38 Ответить
Узнаю высер говнобота, сам себе противоречит, причём несколько раз
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04.10.2021 18:40 Ответить
А по сути есть что сказать?
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04.10.2021 19:23 Ответить
Ну конечно есть, говнобот ты парашный
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04.10.2021 19:58 Ответить
дания-мудания!
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04.10.2021 18:38 Ответить
Ну так холод не тітка....
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04.10.2021 18:39 Ответить
вот и дания легла под рашу...... стыдоба
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04.10.2021 18:39 Ответить
гроші не пахнуть
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04.10.2021 18:43 Ответить
о шо буде када фуйло взвинтит газ до 2000 ???
шо, шо- лягут все и ноги раздвинут !
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04.10.2021 18:44 Ответить
Якщо його запустять, то він почне працювати десь під весну наступного року, бо треба пройти сертифікацію, яка займе місяців чотири. А потім ще Єврокомісія повинна дати дозвіл, але якщо підключиться Польща й Україна судами, то затягнеться ще довше. Плюс Конгрес США прийняв нові нові санкції проти всіх осіб і компаній, що причетні до діяльності і будівництва "Північного потоку-2". Якщо Байден їх підпише, а він змушений буде підписати, то Меркель з Путіним поставлять на ПП-2 великий жирний хрест.

З'явилось повідомлення, що з 4 жовтня почалося заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік -2". Нитка буде поступово наповнюватися газом, аби досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування.
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04.10.2021 18:43 Ответить
Коррупция и жлобство наших властей делает нашу трубу потенциальным металлоломом.
Уже давно надо было отдать трубу или в аренду европейским компаниям, или продать, или акционировать и качали бы по ней газ, а мы бы стабильно получали бы прибыль....
Короче, и сам не гам и другому не дам.....
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04.10.2021 18:43 Ответить
Повінстю погоджуюсь. Давно потрібно було передати трубу європейським концернам. Краще німецьким.
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04.10.2021 19:22 Ответить
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04.10.2021 19:42 Ответить
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04.10.2021 19:42 Ответить
Меркельша ,по указанию рашиста , датчан нагнула и в случае разрешения на строительство трубы и в случае сертификации
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04.10.2021 19:11 Ответить
Весьмирснами рассыпается на глазах...
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04.10.2021 19:21 Ответить
Та в мире сейчас такая жопа, что лучше в стороне постоять.
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04.10.2021 19:40 Ответить
короче рашка и германия всех вокруг пальца обвела... вот оно единство, бабло решает все!
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04.10.2021 19:38 Ответить
З ЄС партнери- як з лайна сокира.
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04.10.2021 19:41 Ответить
А може потрібно було самим в зеркало дивитися?
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04.10.2021 19:51 Ответить
Дивись. Що це міняє? Будапештський Меморандум раптово поміняє свій текст?
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04.10.2021 19:55 Ответить
Яку б ім свиню підкласти щоб вона завоняла на всю європу продажну і на весь *********
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04.10.2021 19:46 Ответить
Україна попереджала, що домінування Газпрому на ринку ЄС дорого коштуватиме самому Європейському Союзу. Треба докласти спільних зусиль. 12 жовтня у Києві буде саміт "Україна-ЄС". Треба змусити Газпром грати на європейському та українському ринках за правилами енергетичного законодавства ЄС. Ми - частина європейського енергетичного простору. Той варіант, який Газпром нав'язує європейській стороні - мовляв, зніміть обмеження, і ми запустимо "Північний потік-2", а також на повну потужність запрацює "Північний потік-1", обмежений у використанні через позицію Польщі. Але так порушується один з фундаментальних європейських принципів - недискримінації. Адже традиційний маршрут через Україну і Словаччину саме дискримінували. Ніщо не заважає Росії використовувати цей маршрут для задоволення європейських потреб. Як і маршрут "Ямал-Європа" через територію Польщі, який так само працює лише на 1/3 потужностей, бо Газпром мінімізував його використання. Це суперечить європейському енергетичному законодавству. Європейська комісія дуже повільно діє. Вона ще тільки в стадії осмислення того, що відбувається на енергетичних ринках.

Механізми примусу Росії до припинення газової агресії є. Головне - щоб вистачило політичної волі в Брюсселя. - https://gazeta.ua/blog/55859/budapesht-dopomagaye-moskvi-nischiti-***********-tranzit-gazu
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04.10.2021 20:06 Ответить
"В Дании заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия."

----------------

Бабло в студию!
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04.10.2021 20:21 Ответить
Единствоенный позитив от этого это снижение товарооборота с рашкой.В общем, вопрос торговли газом с рашкой можно закрывать.
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04.10.2021 21:16 Ответить
продались большевикам
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04.10.2021 21:45 Ответить
Маленька але горделива країна... тьху!
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04.10.2021 22:16 Ответить
 
 