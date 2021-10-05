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Відсутність накопичувальної пенсійної системи зараховую до власного переліку "економічних злочинів проти України", - Шмигаль

Відсутність накопичувальної пенсійної системи зараховую до власного переліку

Єдиний цивілізований вихід отримувати гідні пенсії - це впровадження другого рівня накопичувальної пенсійної системи.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Це, в принципі, надзвичайно важливий момент розвитку нашої держави. Відсутність накопичувальної пенсійної системи я відношу до власного переліку "економічних злочинів проти України"", - підкреслив глава уряду.

"Якби її запровадили 15 років тому, зараз ми мали б накопичених в економіці від 40 до 50 млрд доларів, які інвестувалися б у нашу економіку. Порахуйте, 90 млрд боргу… Якби ми зараз мали внутрішніх накопичень 50 млрд… Це довгі гроші, довгі інвестиції, які пенсійні фонди можуть інвестувати у внутрішню економіку. Це взагалі інший економічний світогляд держави. Плюс на сьогоднішній день це розрахунково вдвічі більша пенсія, аніж та, яка існує наразі. Тобто це те, що ми маємо зробити, аби через 10-15 років мати достойну пенсію. Це невідворотно", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 жовтня пенсіонери віком 75-80 років щомісяця отримуватимуть до 400 грн доплати

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Топ коментарі
+5
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії

Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу
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05.10.2021 11:03
+5
у меня уже лет 10 валяется карточка какого-то частного накопительного пенсионного фонда, на который контора перечисляла ежемесчно леве на мою вторую пенсию - и ни фонда ни денег... так что делайте выводы сами.
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05.10.2021 11:06
+4
такое впечатление,что все эти шмыгли-рыгли,каждый день перечитывают "12 стульев и Золотого телёнка".
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05.10.2021 11:02
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https://youtu.be/BbLkdl6MJ68
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05.10.2021 10:59 Відповісти
- В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессиии технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно.(с)
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05.10.2021 11:24 Відповісти
То есть он уже завел перечень собственных преступлений против Украины.Ну это же явка с повинной
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05.10.2021 11:00 Відповісти
отсутствие накопительной системы это отсутствие возможности украсть от туда,
не украть это у власти считается преступлением
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05.10.2021 11:14 Відповісти
Ще одна говоряча дупа "гуднула"...
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05.10.2021 11:01 Відповісти
такое впечатление,что все эти шмыгли-рыгли,каждый день перечитывают "12 стульев и Золотого телёнка".
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05.10.2021 11:02 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії

Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу
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05.10.2021 11:03 Відповісти
Большинству зарплаты едва хватает на коммуналку и еду, с чего им делать накопления к пенсии.
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05.10.2021 11:04 Відповісти
Дениска выпусти облигации товаристча Сралина послевоенные..., бабла срубишь столько,что хватит на 50 лет....
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05.10.2021 11:04 Відповісти
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05.10.2021 11:06 Відповісти
их, между прочим, погасили
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05.10.2021 11:06 Відповісти
Сказки Венского леса...у моего покойного отца их было штук 200...умер в 2017 году...ничего не погасили... жди карман шире...
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05.10.2021 11:09 Відповісти
у меня уже лет 10 валяется карточка какого-то частного накопительного пенсионного фонда, на который контора перечисляла ежемесчно леве на мою вторую пенсию - и ни фонда ни денег... так что делайте выводы сами.
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05.10.2021 11:06 Відповісти
так все для того что бы было откуда украсть
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05.10.2021 11:17 Відповісти
единственное, что правильно сказал - накопительные пенсионные фонды существуют в цивилизованных странах... но даже там периодически терпят фиаско...
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05.10.2021 11:07 Відповісти
Вони не цивілізовані країни орієнтуються, а на фуйла.
Кацапи заморозили пенсійних фонд, і нікому не відомо, чи залишилось там хоч щось.
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05.10.2021 11:15 Відповісти
Кому сегодня 40 и меньше лет,пенсии не будет...,мне 52 мож и доживу... до всемирного счастья...
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05.10.2021 11:08 Відповісти
ага 2000 получишь на лекарства))
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05.10.2021 11:09 Відповісти
Да ладно..может еще избавимся от плесени и будет время что то исправить.
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05.10.2021 11:44 Відповісти
Як чорти від ладана:

"слуги офшора" почали тікати від виступу Пороха щодо оффшорів ЗЕленого м¥дака
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05.10.2021 11:10 Відповісти
Жоден рівень пенсійної системи не буде працювати, якщо збільшувати грошову масу без росту виробництва товарів та послуг . За популізм треба комусь платити.

Накопичувальна система при існуючій системі управління фінансами держави просто афера, яка не вирішить існуючі проблеми, а значно збільшить.
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05.10.2021 11:10 Відповісти
Віднеси до власного злочину розкрадання грошей з пенсійного фонду.
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05.10.2021 11:12 Відповісти
Бенямойские чуваки сегодня,это что Кучма был рехВОРматором Украины 2 каденции...нашли кому верить....,Аферисто очень большое Артисто...
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05.10.2021 11:13 Відповісти
Накопительные пенсии на РАБссии Путлер заморозил на неопределенное время...,другими слдовами скомуниздил для ОПГ кооператив Озеро... будут РАБссиянцы жрать Северный потоп...,вместе с Турецким....
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05.10.2021 11:20 Відповісти
Украинцы проснитесь куда мы катимся с этой гнилой властью
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05.10.2021 11:21 Відповісти
В связи с тем что РАБссия после распада ССсра прихватизировала единолично все активы ССсра включая вклады граждан в банках дохлого Совка,то можно подать Иск в ЕСПЧ за повальное воровство того бабла совдеповского,нужно всего ничего,пару тройку хороших юристов и РАБссия срана Правопреемница станет банкротом....,с учетом % за 30 лет прошедших...
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05.10.2021 11:25 Відповісти
Доля Украины в банковских вкладах на 24 августа 1991 года составляла 16,37 %...,доля Эстонии к примеру всего 0,62 %...
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05.10.2021 11:30 Відповісти
Не одна власть не сумела решить эту проблему, Уверен и не сумеет из-за алгоритма системы старого накатанного приема, после нас хоть потоп.
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05.10.2021 11:32 Відповісти
Дарагой Шмыгаль, ты про пенсионные фонды поподробнее, поподробнее!
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05.10.2021 11:32 Відповісти
В Норвегии давно все решено....Пенсионный фонд Норвегии давно перовалили за отметку 1 триллион долларов...https://youtu.be/109Ojuy46FI https://youtu.be/109Ojuy46FI
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05.10.2021 11:38 Відповісти
Ну да , заводите накопительную пенсию, пока Зе при власти,потом будет поздно,когда он сбежит в Ростов.
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05.10.2021 11:40 Відповісти
Игорь Валерьевич неосторожно сказал однажды...,я вложил в выборы Зеленского и команды СН 200 ярдов долларов....надо бы вернуть баблосы..73 % чуваки,вы поняли намек Зелемойских?
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05.10.2021 11:49 Відповісти
Всё планируют сделать по-новому, а получится как всегда. Накопительная часть - очеь удобный источник для присвоения пенсионных денег государством, пример - раша, уж сколько раз накопительная часть пенсий присваивалась государством и конца-края этого ограбления не видно, я уже не говорю о защите от инфляции.
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05.10.2021 12:03 Відповісти
Экономическое преступление Шмыгаля перед зешоблой.За два с половиной года сколько могли бы отобрать у людей ,а за 15 лет?!!!
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05.10.2021 12:10 Відповісти
шмыгля, отсутствие песий, которую пророчат твои зЕбилёныши, даже такое пророчество, считаю сверх преступление! Ты блин Редиска, позарился уже и на пенсионный фонд, что бы превратить в миллионеров всякую шваль подзаборную? Даже, ныне существующий "Пенсионный фонд" огромная афера государства, милостиню подают пенсионерам, а не то что заработали, так и это зЕлёная плесень хочет сожрать?
PS: После таких заявлений, что государство не несёт ни какой ответственности перед людьми, безоговорочный повод идти в отставку всей зЕлёной плесени...
PPS: Так какой процент зЕбилоидов остался в народе? Что центр разумкофа говорит? А, язЕлох?
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05.10.2021 12:10 Відповісти
 
 