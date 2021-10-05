Відсутність накопичувальної пенсійної системи зараховую до власного переліку "економічних злочинів проти України", - Шмигаль
Єдиний цивілізований вихід отримувати гідні пенсії - це впровадження другого рівня накопичувальної пенсійної системи.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Це, в принципі, надзвичайно важливий момент розвитку нашої держави. Відсутність накопичувальної пенсійної системи я відношу до власного переліку "економічних злочинів проти України"", - підкреслив глава уряду.
"Якби її запровадили 15 років тому, зараз ми мали б накопичених в економіці від 40 до 50 млрд доларів, які інвестувалися б у нашу економіку. Порахуйте, 90 млрд боргу… Якби ми зараз мали внутрішніх накопичень 50 млрд… Це довгі гроші, довгі інвестиції, які пенсійні фонди можуть інвестувати у внутрішню економіку. Це взагалі інший економічний світогляд держави. Плюс на сьогоднішній день це розрахунково вдвічі більша пенсія, аніж та, яка існує наразі. Тобто це те, що ми маємо зробити, аби через 10-15 років мати достойну пенсію. Це невідворотно", - зазначив Шмигаль.
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