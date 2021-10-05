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Новости Пенсионная реформа
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пенсионная реформа (1205) пенсия (2143) Шмыгаль Денис (2588)

Отсутствие накопительной пенсионной системы отношу к собственному перечню "экономических преступлений против Украины", - Шмыгаль

Отсутствие накопительной пенсионной системы отношу к собственному перечню

Единственный цивилизованный выход получать достойные пенсии - это внедрении второго уровня накопительной пенсионной системы.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью "LB.ua", передает Цензор.НЕТ.

"Это, в принципе, очень важный момент развития нашего государства. Отсутствие накопительной пенсионной системы я отношу к собственному перечню "экономических преступлений против Украины", - подчеркнул глава правительства.

"Если бы ее внедрили15 лет назад, сейчас мы имели бы накопленных в экономике от 40 до 50 млрд долларов, которые инвестировались бы в нашу экономику. Посчитайте, 90 млрд долга ... Если бы мы сейчас имели внутренних накоплений в 50 млрд ... это длинные деньги, длинные инвестиции, которые пенсионные фонды могут инвестировать во внутреннюю экономику. Это вообще другое экономическое мировоззрение государства. Плюс на сегодняшний день это расчетно вдвое больше пенсия, чем та, которая существует сейчас. То есть, это то, что мы должны сделать, чтобы через 10-15 лет иметь достойную пенсию. Это неотвратимо", - отметил Шмыгаль.

Читайте: С 1 октября пенсионеры в возрасте 75-80 лет ежемесячно будут получать до 400 грн доплаты

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Топ комментарии
+5
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії

Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу
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05.10.2021 11:03
+5
у меня уже лет 10 валяется карточка какого-то частного накопительного пенсионного фонда, на который контора перечисляла ежемесчно леве на мою вторую пенсию - и ни фонда ни денег... так что делайте выводы сами.
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05.10.2021 11:06
+4
такое впечатление,что все эти шмыгли-рыгли,каждый день перечитывают "12 стульев и Золотого телёнка".
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05.10.2021 11:02
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https://youtu.be/BbLkdl6MJ68
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05.10.2021 10:59 Ответить
- В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессиии технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно.(с)
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05.10.2021 11:24 Ответить
То есть он уже завел перечень собственных преступлений против Украины.Ну это же явка с повинной
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05.10.2021 11:00 Ответить
отсутствие накопительной системы это отсутствие возможности украсть от туда,
не украть это у власти считается преступлением
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05.10.2021 11:14 Ответить
Ще одна говоряча дупа "гуднула"...
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05.10.2021 11:01 Ответить
такое впечатление,что все эти шмыгли-рыгли,каждый день перечитывают "12 стульев и Золотого телёнка".
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05.10.2021 11:02 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії

Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу
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05.10.2021 11:03 Ответить
Большинству зарплаты едва хватает на коммуналку и еду, с чего им делать накопления к пенсии.
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05.10.2021 11:04 Ответить
Дениска выпусти облигации товаристча Сралина послевоенные..., бабла срубишь столько,что хватит на 50 лет....
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05.10.2021 11:04 Ответить
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05.10.2021 11:06 Ответить
их, между прочим, погасили
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05.10.2021 11:06 Ответить
Сказки Венского леса...у моего покойного отца их было штук 200...умер в 2017 году...ничего не погасили... жди карман шире...
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05.10.2021 11:09 Ответить
у меня уже лет 10 валяется карточка какого-то частного накопительного пенсионного фонда, на который контора перечисляла ежемесчно леве на мою вторую пенсию - и ни фонда ни денег... так что делайте выводы сами.
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05.10.2021 11:06 Ответить
так все для того что бы было откуда украсть
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05.10.2021 11:17 Ответить
единственное, что правильно сказал - накопительные пенсионные фонды существуют в цивилизованных странах... но даже там периодически терпят фиаско...
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05.10.2021 11:07 Ответить
Вони не цивілізовані країни орієнтуються, а на фуйла.
Кацапи заморозили пенсійних фонд, і нікому не відомо, чи залишилось там хоч щось.
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05.10.2021 11:15 Ответить
Кому сегодня 40 и меньше лет,пенсии не будет...,мне 52 мож и доживу... до всемирного счастья...
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05.10.2021 11:08 Ответить
ага 2000 получишь на лекарства))
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05.10.2021 11:09 Ответить
Да ладно..может еще избавимся от плесени и будет время что то исправить.
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05.10.2021 11:44 Ответить
Як чорти від ладана:

"слуги офшора" почали тікати від виступу Пороха щодо оффшорів ЗЕленого м¥дака
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05.10.2021 11:10 Ответить
Жоден рівень пенсійної системи не буде працювати, якщо збільшувати грошову масу без росту виробництва товарів та послуг . За популізм треба комусь платити.

Накопичувальна система при існуючій системі управління фінансами держави просто афера, яка не вирішить існуючі проблеми, а значно збільшить.
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05.10.2021 11:10 Ответить
Віднеси до власного злочину розкрадання грошей з пенсійного фонду.
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05.10.2021 11:12 Ответить
Бенямойские чуваки сегодня,это что Кучма был рехВОРматором Украины 2 каденции...нашли кому верить....,Аферисто очень большое Артисто...
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05.10.2021 11:13 Ответить
Накопительные пенсии на РАБссии Путлер заморозил на неопределенное время...,другими слдовами скомуниздил для ОПГ кооператив Озеро... будут РАБссиянцы жрать Северный потоп...,вместе с Турецким....
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05.10.2021 11:20 Ответить
Украинцы проснитесь куда мы катимся с этой гнилой властью
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05.10.2021 11:21 Ответить
В связи с тем что РАБссия после распада ССсра прихватизировала единолично все активы ССсра включая вклады граждан в банках дохлого Совка,то можно подать Иск в ЕСПЧ за повальное воровство того бабла совдеповского,нужно всего ничего,пару тройку хороших юристов и РАБссия срана Правопреемница станет банкротом....,с учетом % за 30 лет прошедших...
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05.10.2021 11:25 Ответить
Доля Украины в банковских вкладах на 24 августа 1991 года составляла 16,37 %...,доля Эстонии к примеру всего 0,62 %...
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05.10.2021 11:30 Ответить
Не одна власть не сумела решить эту проблему, Уверен и не сумеет из-за алгоритма системы старого накатанного приема, после нас хоть потоп.
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05.10.2021 11:32 Ответить
Дарагой Шмыгаль, ты про пенсионные фонды поподробнее, поподробнее!
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05.10.2021 11:32 Ответить
В Норвегии давно все решено....Пенсионный фонд Норвегии давно перовалили за отметку 1 триллион долларов...https://youtu.be/109Ojuy46FI https://youtu.be/109Ojuy46FI
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05.10.2021 11:38 Ответить
Ну да , заводите накопительную пенсию, пока Зе при власти,потом будет поздно,когда он сбежит в Ростов.
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05.10.2021 11:40 Ответить
Игорь Валерьевич неосторожно сказал однажды...,я вложил в выборы Зеленского и команды СН 200 ярдов долларов....надо бы вернуть баблосы..73 % чуваки,вы поняли намек Зелемойских?
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05.10.2021 11:49 Ответить
Всё планируют сделать по-новому, а получится как всегда. Накопительная часть - очеь удобный источник для присвоения пенсионных денег государством, пример - раша, уж сколько раз накопительная часть пенсий присваивалась государством и конца-края этого ограбления не видно, я уже не говорю о защите от инфляции.
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05.10.2021 12:03 Ответить
Экономическое преступление Шмыгаля перед зешоблой.За два с половиной года сколько могли бы отобрать у людей ,а за 15 лет?!!!
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05.10.2021 12:10 Ответить
шмыгля, отсутствие песий, которую пророчат твои зЕбилёныши, даже такое пророчество, считаю сверх преступление! Ты блин Редиска, позарился уже и на пенсионный фонд, что бы превратить в миллионеров всякую шваль подзаборную? Даже, ныне существующий "Пенсионный фонд" огромная афера государства, милостиню подают пенсионерам, а не то что заработали, так и это зЕлёная плесень хочет сожрать?
PS: После таких заявлений, что государство не несёт ни какой ответственности перед людьми, безоговорочный повод идти в отставку всей зЕлёной плесени...
PPS: Так какой процент зЕбилоидов остался в народе? Что центр разумкофа говорит? А, язЕлох?
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05.10.2021 12:10 Ответить
 
 