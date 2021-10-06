Ми зацікавлені продовжити програму МВФ на пів року, - міністр фінансів Марченко
Міністерство фінансів зацікавлене в тому, щоб продовжити програму з МВФ ще на пів року. Зараз йдуть відповідні дискусії з фондом.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.
Міністр підтвердив, що українська сторона, як і анонсували в НБУ, ініціювала розширення і продовження програми.
"Рішення має приймати Фонд. Ми зацікавлені в тому, щоб продовжити програму на пів року. Ми заклали в проєкт держбюджету кошти від МВФ на наступний рік, і ми б хотіли виконати всю програму й отримати за нею всі транші", - сказав міністр.
Що ж стосується найближчого перегляду програми за підсумком роботи місії МВФ, Марченко не зміг уточнити терміни і винесення українського питання на засідання ради директорів Фонду.
"У нас достатньо продуктивні дискусії в рамках місії. Поки я не готовий коментувати. Я б хотів, щоб місія мала логічне завершення, щоб ми досягли staff level agreement (угода на рівні персоналу. - Ред.)", - зазначив він.
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