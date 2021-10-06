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Криптовалютою зможе користуватися будь-який українець, - Удянський про користь криптобіржі

Микола Удянський - український IT-бізнесмен, учасник рейтингу топ-100 найбагатших українців за версією Forbes.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що таке криптобіржа і чим вона може бути корисна кожному українцю.

Криптовалютою зможе користуватися будь-який українець, - Удянський про користь криптобіржі 01

Зокрема бізнесмен розповів, що сьогодні в Україні функціонує кілька великих бірж. Точна кількість назвати складно через те, що багато хто з цих майданчиків не зареєстровані в Україні, але при цьому працюють з гривнею.

"Для чого вони потрібні? В першу чергу для торгівлі криптовалюти і виведення її у фіат. Існують, звичайно, ще онлайн-обмінники і криптомати, але вони виконують обмежений набір функцій. Наприклад, обмінники використовують для швидкого переведення криптовалюти в гривню. А біткоїни-банкомати – для поповнення біткоїн-гаманця", - пояснив Удянський.

Експерт підкреслив, що криптобіржі - це повноцінна криптовалютная платформа з великим спектром додаткових функцій, на зразок деривативів. Говорячи простою мовою, криптобіржа - це цифровий аналог фондової біржі, але торги не акціями, а токенами.

Удянський наполягає на тому, що простим українцям не потрібно боятися незнайомих термінів, адже насправді працювати з можливостями криптобіржі не так вже й складно.

"Насправді все не так складно, як здається. Ще років 10 років тому, до появи криптобірж, криптовалюта були долею гіків. Процес купівлі і зберігання біткоїнів був неймовірно заплутаним і вимагав різних технічних знань. Але ці часи канули в Лету. Індустрія стала на шлях mass adoption і намагається максимально все спростити", - розповідає бізнесмен.

Щоб полегшити купівлю і використання цифрових валют, криптобіржі зараз активно співпрацюють як з банками, так і з різними платіжними системами на кшталт Visa і Mastercard. У колаборації вони випускають програми та платіжні картки, які мають на своєму балансі криптовалюту, але вільно конвертуються під час розрахунків в ту ж гривню.

"Тобто людина може придбати, наприклад, біткоїни, а потім в будь-який момент витратити їх, просто приклавши картку або смартфон до терміналу в магазині або кафе", - пояснив Удянський.

Підбиваючи підсумки, IT-експерт зауважив, що якщо криптовалюту остаточно легалізувати, біржі зможуть відмовитися від посередників і надаватимуть свої послуги безпосередньо. Це відповідно буде простіше, швидше і дешевше, ніж зараз.

Автор: 

гроші (967) криптовалюта (721)


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Топ коментарі
+35
Из-за таких людей Украина и считается перспективной страной. Пока в Европе все бегают по отделениям, мы давно уже сидим в интернет-банках. Хорошо сказал про использование крипты в банковской сфере, идём к этому и ждём!
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06.10.2021 16:16
+35
Коля красавчик, двигает мир финансов в Украине.
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06.10.2021 16:24
+33
Николай отлично всё расписал. Верю, что этот прогноз сбудется и в нашей стране биткоины и прочая валюта будут доступны для оплаты любых сервисов.
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06.10.2021 16:15
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Всегда приятно почитать мысли умного человека.
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11.10.2021 21:06 Відповісти
Он просто гений нашего времени
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12.10.2021 14:56 Відповісти
Очень давно слежу за проектами Николая, ни один не подкачал. Поэтому полностью уверен в его словах и дальнейших успехах
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11.10.2021 22:03 Відповісти
Какой не подкачал?
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12.10.2021 15:00 Відповісти
Coinsbit отличная биржа. Торгую там уже полтора года.
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12.10.2021 15:12 Відповісти
тоже торгую там и храню некоторые средства) одна из лучших бирж имхо
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13.10.2021 00:17 Відповісти
Украина и Николай красавцы!!! вперёд в будущее!
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11.10.2021 23:07 Відповісти
биток поможет гривне, а гривна поможет крипте) верю в это, статья класс
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11.10.2021 23:31 Відповісти
Красиво сказано)
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12.10.2021 19:43 Відповісти
Новость просто ТОП! Вот бы в Казахстане так
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11.10.2021 23:41 Відповісти
И у нас скоро такое будет
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12.10.2021 14:56 Відповісти
очень хочется укр.биржу от Удянского. думаю качество было бы на высшем уровне
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12.10.2021 00:15 Відповісти
Очень ждём укр биржу, надеюсь оправдают ожидания и заявленные минимальные комиссии для граждан
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12.10.2021 12:15 Відповісти
Очень ждём Украинскую биржу. Закрепит отличное состояние крипты в стране.
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12.10.2021 15:11 Відповісти
А также ждём в остальных странах СНГ) Было бы отлично если б Николай тоже посодействовал.
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12.10.2021 15:34 Відповісти
биток рулеееез, все верно сказано! скупайтесь быстрее)
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12.10.2021 16:32 Відповісти
звучит очень круто, даёшь крипту без посредников!))
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12.10.2021 17:52 Відповісти
мб биток и ко закрепят даже гос.бюджет... посмотрим
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12.10.2021 18:07 Відповісти
Полный переход на крипту не за горами!
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12.10.2021 19:42 Відповісти
Слышал, что в Украине уже в некоторых кафе уже можно расплачиваться. Но хотелось бы полный переход, тогда я бы даже переехал))
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12.10.2021 22:18 Відповісти
Статья ОГОНЬ!
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13.10.2021 00:16 Відповісти
Это хорошая новость. Я как раз сейчас изучаю Биржу криптовалют. Цифровые деньги занимают очень высокое место в настоящее время .Информативные статьи повышают общий уровень развития. Тут https://rewizor.ru/other/reviews/kriptovaluta-i-blokcheyn-poslednie-novosti-reytingi-birj-a-takje-podrobnye-obzory/ рассказывается о трейдинге, способах активного и пассивного заработка, свежих эйрдропах, новых разработках, которые расширяют возможности блокчейна. Положение криптовалютных бирж по отношению друг к другу постоянно меняется. Лучше использовать актуальные обзоры, чтобы всегда ориентироваться на самые свежие условия, предоставляемые операторами. Криптовалютные биржи участвуют в создании новой экономической среды, которая взаимодействует с цифровыми деньгами. Много чего нового для себя вы узнаете из статьи. Желаю успехов на биржах.
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22.11.2021 15:24 Відповісти
По сути торговля на бирже тоже считается заработком в интернете потому что я работаю за компом у себя дома. Причем можно это делать не только на криптобиржах, но и на других площадках. Если кому интересно что и как, то можете прочитать про fx pro отзывы https://ratingfx.ru/fxpro-otzyvy/broker.html и там в целом доступно описывается как обстоят дела на этой площадке.
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29.11.2021 20:44 Відповісти
З криптобіржею реально не кожному вдається розібратись. На це потрібен час і звичайно терпіння. Способів заробітку на крипті є декілька і кожен по суті сам для себе вирішує, який для нього буде найкращим. Для мене зрозумілим є процес обміну ВТС. Обмін https://001k.exchange/ru/blogs/btc-to-privat24 там роблю. Все досить швидко та надійно. Декілька хвилин і операція успішно завершується.
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07.08.2022 12:04 Відповісти
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