Криптовалютою зможе користуватися будь-який українець, - Удянський про користь криптобіржі

Микола Удянський - український IT-бізнесмен, учасник рейтингу топ-100 найбагатших українців за версією Forbes.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що таке криптобіржа і чим вона може бути корисна кожному українцю.

Зокрема бізнесмен розповів, що сьогодні в Україні функціонує кілька великих бірж. Точна кількість назвати складно через те, що багато хто з цих майданчиків не зареєстровані в Україні, але при цьому працюють з гривнею.

"Для чого вони потрібні? В першу чергу для торгівлі криптовалюти і виведення її у фіат. Існують, звичайно, ще онлайн-обмінники і криптомати, але вони виконують обмежений набір функцій. Наприклад, обмінники використовують для швидкого переведення криптовалюти в гривню. А біткоїни-банкомати – для поповнення біткоїн-гаманця", - пояснив Удянський.

Експерт підкреслив, що криптобіржі - це повноцінна криптовалютная платформа з великим спектром додаткових функцій, на зразок деривативів. Говорячи простою мовою, криптобіржа - це цифровий аналог фондової біржі, але торги не акціями, а токенами.

Удянський наполягає на тому, що простим українцям не потрібно боятися незнайомих термінів, адже насправді працювати з можливостями криптобіржі не так вже й складно.

"Насправді все не так складно, як здається. Ще років 10 років тому, до появи криптобірж, криптовалюта були долею гіків. Процес купівлі і зберігання біткоїнів був неймовірно заплутаним і вимагав різних технічних знань. Але ці часи канули в Лету. Індустрія стала на шлях mass adoption і намагається максимально все спростити", - розповідає бізнесмен.

Щоб полегшити купівлю і використання цифрових валют, криптобіржі зараз активно співпрацюють як з банками, так і з різними платіжними системами на кшталт Visa і Mastercard. У колаборації вони випускають програми та платіжні картки, які мають на своєму балансі криптовалюту, але вільно конвертуються під час розрахунків в ту ж гривню.

"Тобто людина може придбати, наприклад, біткоїни, а потім в будь-який момент витратити їх, просто приклавши картку або смартфон до терміналу в магазині або кафе", - пояснив Удянський.

Підбиваючи підсумки, IT-експерт зауважив, що якщо криптовалюту остаточно легалізувати, біржі зможуть відмовитися від посередників і надаватимуть свої послуги безпосередньо. Це відповідно буде простіше, швидше і дешевше, ніж зараз.