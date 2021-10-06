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Криптовалютой сможет пользоваться любой украинец, - Удянский о пользе криптобиржи

Николай Удянский украинский IT-бизнесмен, участник рейтинга топ-100 богатейших украинцев по версии Forbes.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что такое криптобиржа и чем она может быть полезна каждому украинцу.

Криптовалютой сможет пользоваться любой украинец, - Удянский о пользе криптобиржи 01

В частности бизнесмен рассказал, что сегодня в Украине функционирует несколько крупных бирж. Точное количество назвать сложно из-за того, что многие из этих площадок не зарегистрированы в Украине, но при этом работают с гривней.

"Для чего они нужны? В первую очередь для торговли криптовалютой и вывода ее в фиат. Существуют, конечно, еще онлайн-обменники и криптоматы, но они выполняют ограниченный набор функций. Например, обменники используют для быстрого перевода криптовалюты в гривню. А биткоин-банкоматы – для пополнения биткоин-кошелька", - объяснил Удянский.

Эксперт подчеркнул, что криптобиржи – это полноценная криптовалютная платформа с большим спектром дополнительных функций, вроде деривативов. Говоря простым языком, криптобиржа – это цифровой аналог фондовой биржи, но торгующей не акциями, а токенами.

Удянский настаивает на том, то простым украинцам не нужно бояться незнакомых терминов, ведь на самом деле работать с возможностями криптобиржи не так уж сложно.

"На самом деле все не так сложно, как кажется. Еще лет 10 лет назад, до появления криптобирж, криптовалюты были уделом гиков. Процесс покупки и хранения биткоинов был невероятно запутанным и требовал различных технических знаний. Но эти времена канули в Лету. Индустрия встала на путь mass adoption и пытается максимально все упростить, - рассказывает бизнесмен.

Чтобы облегчить покупку и использование цифровых валют, криптобиржи сейчас активно сотрудничают как с банками, так и с различными платежными системами вроде Visa и Mastercard. В коллаборации они выпускают приложения и платежные карты, которые имеют на своем балансе криптовалюту, но свободно конвертируются во время расчетов в ту же гривню.

"То есть человек может приобрести, например, биткоины, а потом в любой момент потратить их, просто приложив карту либо смартфон к терминалу в магазине или кафе", - пояснил Удянский.

Подводя итоги, IT-эксперт заметил, что если криптовалюты окончательно легализуют, биржи смогут отказаться от посредников и будут предоставлять свои услуги напрямую. Это соответственно будет проще, быстрее и дешевле, чем сейчас.

Автор: 

деньги (932) криптовалюта (92)


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Топ комментарии
+35
Из-за таких людей Украина и считается перспективной страной. Пока в Европе все бегают по отделениям, мы давно уже сидим в интернет-банках. Хорошо сказал про использование крипты в банковской сфере, идём к этому и ждём!
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06.10.2021 16:16
+35
Коля красавчик, двигает мир финансов в Украине.
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06.10.2021 16:24
+33
Николай отлично всё расписал. Верю, что этот прогноз сбудется и в нашей стране биткоины и прочая валюта будут доступны для оплаты любых сервисов.
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06.10.2021 16:15
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Всегда приятно почитать мысли умного человека.
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11.10.2021 21:06 Ответить
Он просто гений нашего времени
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12.10.2021 14:56 Ответить
Очень давно слежу за проектами Николая, ни один не подкачал. Поэтому полностью уверен в его словах и дальнейших успехах
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11.10.2021 22:03 Ответить
Какой не подкачал?
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12.10.2021 15:00 Ответить
Coinsbit отличная биржа. Торгую там уже полтора года.
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12.10.2021 15:12 Ответить
тоже торгую там и храню некоторые средства) одна из лучших бирж имхо
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13.10.2021 00:17 Ответить
Украина и Николай красавцы!!! вперёд в будущее!
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11.10.2021 23:07 Ответить
биток поможет гривне, а гривна поможет крипте) верю в это, статья класс
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11.10.2021 23:31 Ответить
Красиво сказано)
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12.10.2021 19:43 Ответить
Новость просто ТОП! Вот бы в Казахстане так
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11.10.2021 23:41 Ответить
И у нас скоро такое будет
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12.10.2021 14:56 Ответить
очень хочется укр.биржу от Удянского. думаю качество было бы на высшем уровне
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12.10.2021 00:15 Ответить
Очень ждём укр биржу, надеюсь оправдают ожидания и заявленные минимальные комиссии для граждан
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12.10.2021 12:15 Ответить
Очень ждём Украинскую биржу. Закрепит отличное состояние крипты в стране.
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12.10.2021 15:11 Ответить
А также ждём в остальных странах СНГ) Было бы отлично если б Николай тоже посодействовал.
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12.10.2021 15:34 Ответить
биток рулеееез, все верно сказано! скупайтесь быстрее)
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12.10.2021 16:32 Ответить
звучит очень круто, даёшь крипту без посредников!))
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12.10.2021 17:52 Ответить
мб биток и ко закрепят даже гос.бюджет... посмотрим
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12.10.2021 18:07 Ответить
Полный переход на крипту не за горами!
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12.10.2021 19:42 Ответить
Слышал, что в Украине уже в некоторых кафе уже можно расплачиваться. Но хотелось бы полный переход, тогда я бы даже переехал))
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12.10.2021 22:18 Ответить
Статья ОГОНЬ!
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13.10.2021 00:16 Ответить
Это хорошая новость. Я как раз сейчас изучаю Биржу криптовалют. Цифровые деньги занимают очень высокое место в настоящее время .Информативные статьи повышают общий уровень развития. Тут https://rewizor.ru/other/reviews/kriptovaluta-i-blokcheyn-poslednie-novosti-reytingi-birj-a-takje-podrobnye-obzory/ рассказывается о трейдинге, способах активного и пассивного заработка, свежих эйрдропах, новых разработках, которые расширяют возможности блокчейна. Положение криптовалютных бирж по отношению друг к другу постоянно меняется. Лучше использовать актуальные обзоры, чтобы всегда ориентироваться на самые свежие условия, предоставляемые операторами. Криптовалютные биржи участвуют в создании новой экономической среды, которая взаимодействует с цифровыми деньгами. Много чего нового для себя вы узнаете из статьи. Желаю успехов на биржах.
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22.11.2021 15:24 Ответить
По сути торговля на бирже тоже считается заработком в интернете потому что я работаю за компом у себя дома. Причем можно это делать не только на криптобиржах, но и на других площадках. Если кому интересно что и как, то можете прочитать про fx pro отзывы https://ratingfx.ru/fxpro-otzyvy/broker.html и там в целом доступно описывается как обстоят дела на этой площадке.
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29.11.2021 20:44 Ответить
З криптобіржею реально не кожному вдається розібратись. На це потрібен час і звичайно терпіння. Способів заробітку на крипті є декілька і кожен по суті сам для себе вирішує, який для нього буде найкращим. Для мене зрозумілим є процес обміну ВТС. Обмін https://001k.exchange/ru/blogs/btc-to-privat24 там роблю. Все досить швидко та надійно. Декілька хвилин і операція успішно завершується.
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07.08.2022 12:04 Ответить
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