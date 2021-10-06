Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри меру Одеси Геннадію Труханову у справі НАБУ і САП. Всього підписано 5 підозр

Про це Венедіктова розповіла на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокуроріа САП. Це дуже важлива і показова справа, як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Одеса ніколи не була простим містом і наївно вважати, що і справи там розслідуються, так би мовити, по шаблону. Навпаки, підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити", - заявила вона.

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