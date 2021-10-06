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Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову

Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри меру Одеси Геннадію Труханову у справі НАБУ і САП. Всього підписано 5 підозр

Про це Венедіктова розповіла на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокуроріа САП. Це дуже важлива і показова справа, як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Одеса ніколи не була простим містом і наївно вважати, що і справи там розслідуються, так би мовити, по шаблону. Навпаки, підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити", - заявила вона.

Новина оновлюється…

Автор: 

Одеса (5458) Труханов Геннадій (378) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+19
шо, опять "домашний арест" ради пиара среди зебилов..

а по факту будет как и медведчук - свободно разгуливать и заниматься бизнесом))
или чего-то не поделили на "великому крадивництве"?))
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06.10.2021 13:04
+16
Коли підпише підозру на Зелю в державній зраді?
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06.10.2021 13:05
+15
- Андрей, тут детективы НАБУ дело по Труханову притащили ...
- И шо?
- Мне надо подписать подозрение
- Ира, не выдумывай. Придумай что-нибудь. Первый раз что-ли ...
- Та, плять, тут доказательства железобетонные и оформлено все грамотно. Я неделю думала до чего **** ... аться и не нашла. Что делать?
- Ну шо, раз так то я сейчас Трухе перезвоню сообщу "радостную новость", а ты через пару дней подписывай. Только не забудь сразу в СМИ эту информацию кинуть.
- Поняла. А по Труханову что дальше делать-то?
- Ира, не **** ...ывай. Все решим. Первый раз что-ли ...
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06.10.2021 13:25
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Ііі?...
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06.10.2021 13:03 Відповісти
та що і. Нам показують кліп де поміж краплинок суті впихують тони лайна. заява вєнєдіктовой(яке ж тіки бридотне прізвище) якраз черговий краз з лайном.
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06.10.2021 14:03 Відповісти
https://twitter.com/svecha62 @svecha62

Детективи НАБУ вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.
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06.10.2021 13:04 Відповісти
теперь бы еще хотелось вернуть деньги государству.
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06.10.2021 15:45 Відповісти
шо, опять "домашний арест" ради пиара среди зебилов..

а по факту будет как и медведчук - свободно разгуливать и заниматься бизнесом))
или чего-то не поделили на "великому крадивництве"?))
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06.10.2021 13:04 Відповісти
по факту, буде кучері на голові відновлювати...
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06.10.2021 14:09 Відповісти
Кручу, верчу, оффшоры замолчу . )
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06.10.2021 14:26 Відповісти
"Королевство кривых зеркал", новый сезон...
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06.10.2021 13:05 Відповісти
Коли підпише підозру на Зелю в державній зраді?
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06.10.2021 13:05 Відповісти
и шо? он уже в раиссии наверняка....
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06.10.2021 13:06 Відповісти
тебе показалось)
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06.10.2021 13:37 Відповісти
02.05.2014
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06.10.2021 14:01 Відповісти
Пить надо меньше 😀😀😀
Все объявления , вся реклама на украинском .
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06.10.2021 14:46 Відповісти
То ;Смицький;. Новий нік.
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06.10.2021 23:21 Відповісти
отвлекающий ЗЕ-манев ушел на переферию. шулерьі у власти спасают жопу зеленского из последних сил . . . перед отствавкой - надеюсь . . . Не заставляйте людей вас убивать Зе-тварей .
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06.10.2021 13:07 Відповісти
...как же они на должностях таких оказалис...фуу, срам то какой...
( ...м-доо,как говаривал мой любимый Воланд...)
"Я извиняюсь, - заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич, - я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем. - То есть как это ни при чем, если она испорчена! - Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик. - Голубчик, это вздор! - Чего вздор? - Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая."

Мастер и Маргарита М.Булгаков

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06.10.2021 13:08 Відповісти
бесполезно.
я жену тоже подозревал, в молодости...
а сейчас подозреваю, что память -изменяет
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06.10.2021 13:09 Відповісти
І толку з тої підозри...
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06.10.2021 13:09 Відповісти
Як підписала,так і відпише...
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06.10.2021 15:16 Відповісти
Саакашвили давно на него указывал...Почему все хорошее приходит намного позже и опозданием ? И не факт ,что все доведут до конца...Что за страна такая ? Что за люди ? Что за жизнь !
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06.10.2021 13:10 Відповісти
На свинособаку трухана указывали все кому не лень и очень давно.
Алкаш Саакашвили для тебя авторитет?
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06.10.2021 13:33 Відповісти
А кто еще указывал ? И почему он до сих пор не обезврежен ?
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06.10.2021 14:17 Відповісти
Потому что нами продолжает управлять номенклатура КПСС, комсомола и их дети и внуки. Эта номерклатура сформирована для Украины москвой из всяких негодяев и предателей. Прямые предки многих из них помогали москве проводить голодомор 32-33.
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06.10.2021 16:19 Відповісти
Одесити лохи, які голосували за бандита і лохотронщика Труханова...
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06.10.2021 13:17 Відповісти
Там был выбор - Скорик или Труханов.
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06.10.2021 14:05 Відповісти
Шило на мило...
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06.10.2021 15:17 Відповісти
Адєса, вставай на захист!
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06.10.2021 13:18 Відповісти
О, норм
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06.10.2021 13:23 Відповісти
- Андрей, тут детективы НАБУ дело по Труханову притащили ...
- И шо?
- Мне надо подписать подозрение
- Ира, не выдумывай. Придумай что-нибудь. Первый раз что-ли ...
- Та, плять, тут доказательства железобетонные и оформлено все грамотно. Я неделю думала до чего **** ... аться и не нашла. Что делать?
- Ну шо, раз так то я сейчас Трухе перезвоню сообщу "радостную новость", а ты через пару дней подписывай. Только не забудь сразу в СМИ эту информацию кинуть.
- Поняла. А по Труханову что дальше делать-то?
- Ира, не **** ...ывай. Все решим. Первый раз что-ли ...
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06.10.2021 13:25 Відповісти
а с Мертвечуком когда "закончат" ? или "эта музыка будет вечной" ?
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06.10.2021 13:25 Відповісти
Огогогого. Мертві проснулися
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06.10.2021 13:36 Відповісти
Просто НЕ ВЕРИТСЯ!!!... Неужели НАКОНЕЦ-ТО паскудное КРИВОсудие начинает понимать, что держать НА ДОЛЖНОСТЯХ ОТПЕТЫХ БАНДИТОВ уже давно НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО и даже КРАЙНЕ ВРЕДНО для государства, которое позиционирует себя как КАНДИДАТА в члены НАТО и ЕС?!... Труханов явный ПРЕСТУПНИК о художествах которого знает всё даже последний бомж Одессы, а прокуроры и следаки обходят его дела стороной в угоду своему кошельку и КРИМИНАЛУ. Это я к тому, что ПОКА В СТРАНЕ не будет тенденции и ПРАКТИКИ наказания МУСОРОВ (назвать полициейскими такую падаль не поворачивается язык) за содействие преступникам, МАФИОЗНАЯ СПАЙКА будет и впредь делать погоду и в экономике, и в политике. Украина БОЛЬНА и лечить её должен ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ-ПАТРИОТ, а не КЛОУН-ДЕРЬМОКРАТ расплодивший ПРОПУТИНСКУЮ БАДЯГУ и миллион РЕНЕГАТОВ.
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06.10.2021 13:39 Відповісти
По ходу зелёные вместо Трухи в мэры Одессы будут толкать хрюху Пудрика
П.С. Какая-то опасная тенденция толкать во власть кабанов - Стефанчук, Пудрик.....
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06.10.2021 13:45 Відповісти
Юзик вже в Мерседеса преміум класу не влазить,треба замовляти в Німеччині розширену версію...
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06.10.2021 15:22 Відповісти
Сто лайков Ирине Венедиктовой, молодца! Свободу Саакашвили! Разумкова - вон! Стефанчука - в спикеры! Слава Украине!
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06.10.2021 14:13 Відповісти
аРАхамия ты?
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06.10.2021 14:46 Відповісти
По стилю папасаша
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06.10.2021 15:02 Відповісти
смешной прездобол, смешной профурор-ша, смешные депутаны-крипаки, смешные оптимисты-блохеры запрездунцы и шото погрустневшие 73%ные дебилы-экспериментаторы (когда небухие) с просрАчеными билетами в цирк Зе2019..
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06.10.2021 14:38 Відповісти
При людській владі я би порадувався з цієї новини. Але так... Це може бути банальний черговий піар, моча в очі зебуїнам
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06.10.2021 14:56 Відповісти
все рiвно це краще, нiж нiчого.

колись дiйде черга i до Зелупи з бородатою бабою каломойшею.
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06.10.2021 17:02 Відповісти
В день грандиозного скандала с офшорами пидозры... Совпадение, наверное
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06.10.2021 15:00 Відповісти
І чьо? Як колись казав мій дідусь, царство йому небесне, це як до одного жіночого місця дверці...
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06.10.2021 15:01 Відповісти
Посадити падло давно пора,але раніше комусь не було вигідно.
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06.10.2021 15:05 Відповісти
І зараз не посадять. Імітація.
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06.10.2021 17:51 Відповісти
Труханов,может и не красавец,но градоначальник вполне себе,не хуже Виталика киевского.Скорее их будут гнобить,как и Филатова за одно и то же.
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06.10.2021 15:30 Відповісти
о как. неожиданно. рошен предпочел с трухой дружить и юГик прикрыть его зассал. посмотрим, как дальше будут развиваться события.
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06.10.2021 16:01 Відповісти
це краще, нiж нiчого.

колись дiйде черга i до Зелупи з бородатою бабою каломойшею.
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06.10.2021 17:01 Відповісти
Странно, что некоторые не понимают, что ни Труханова и никого другого не посадят. Имитация. Если кто-то запустит посадки, то через короткое время и он сядет. Так как во всех них есть за что сесть.
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06.10.2021 17:48 Відповісти
"Залипуха какая-то".
Правильный ход. Ещё Саакашвили хотел разворошить это кубло.
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07.10.2021 05:57 Відповісти
 
 