Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову
Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри меру Одеси Геннадію Труханову у справі НАБУ і САП. Всього підписано 5 підозр
Про це Венедіктова розповіла на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокуроріа САП. Це дуже важлива і показова справа, як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Одеса ніколи не була простим містом і наївно вважати, що і справи там розслідуються, так би мовити, по шаблону. Навпаки, підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити", - заявила вона.
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Детективи НАБУ вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.
а по факту будет как и медведчук - свободно разгуливать и заниматься бизнесом))
или чего-то не поделили на "великому крадивництве"?))
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( ...м-доо,как говаривал мой любимый Воланд...)
"Я извиняюсь, - заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич, - я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем. - То есть как это ни при чем, если она испорчена! - Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик. - Голубчик, это вздор! - Чего вздор? - Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая."
Мастер и Маргарита М.Булгаков
я жену тоже подозревал, в молодости...
а сейчас подозреваю, что память -изменяет
Алкаш Саакашвили для тебя авторитет?
- И шо?
- Мне надо подписать подозрение
- Ира, не выдумывай. Придумай что-нибудь. Первый раз что-ли ...
- Та, плять, тут доказательства железобетонные и оформлено все грамотно. Я неделю думала до чего **** ... аться и не нашла. Что делать?
- Ну шо, раз так то я сейчас Трухе перезвоню сообщу "радостную новость", а ты через пару дней подписывай. Только не забудь сразу в СМИ эту информацию кинуть.
- Поняла. А по Труханову что дальше делать-то?
- Ира, не **** ...ывай. Все решим. Первый раз что-ли ...
П.С. Какая-то опасная тенденция толкать во власть кабанов - Стефанчук, Пудрик.....
колись дiйде черга i до Зелупи з бородатою бабою каломойшею.
колись дiйде черга i до Зелупи з бородатою бабою каломойшею.
Правильный ход. Ещё Саакашвили хотел разворошить это кубло.