Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу НАБУ и САП. Всего подписано 5 подозрений.
Об этом Венедиктова рассказала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом. Одесса никогда не была простым городом и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону. Напротив, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - заявила она.
"На моей памяти, едва ли не впервые следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких разношерстных людей от градоначальника и экс-прокурора области до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя. Мы осознаем, что виновными этих людей может назвать только суд, а сегодня их статус - подозреваемые. Версия, изложенная выше, принадлежит органу следствия и прокурорам, но мы в эти тезисы верим и сделаем все возможное, чтобы доказать правду в суде", - пояснила генпрокурор.
"По нашему убеждению, все эти люди (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - добавила она.
"В целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. Отмечу, что эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд, несмотря на существование других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами", - отметила Венедиктова.
"У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно четкую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция, до мелочей понятны компетенции , а на троне - вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время. Мы вправе делать такие утверждения, проанализировав колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, которая законно получена из электронных почтовых ящиков и многое другое. Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно. Будем надеяться, что такие представления останутся только на театральных афишах, а не в городе, именем которого гордится каждый украинец, не в городе, название которого знают далеко за пределами нашей Родины, не в городе, который по праву считается легендой. Но уж точно не бандитской", - резюмировала Венедиктова.
Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Венедиктова рассказывает о бизнесмене Владимире Галантернике.
"Как сообщают наши инсайдеры, подозрение по большому одесскому делу от НАБУ и САП выдвинуто "бизнесмену" Владимиру Галантернику", - рассказал он.
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Детективи НАБУ вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.
а по факту будет как и медведчук - свободно разгуливать и заниматься бизнесом))
или чего-то не поделили на "великому крадивництве"?))
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( ...м-доо,как говаривал мой любимый Воланд...)
"Я извиняюсь, - заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич, - я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем. - То есть как это ни при чем, если она испорчена! - Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик. - Голубчик, это вздор! - Чего вздор? - Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая."
Мастер и Маргарита М.Булгаков
я жену тоже подозревал, в молодости...
а сейчас подозреваю, что память -изменяет
Алкаш Саакашвили для тебя авторитет?
- И шо?
- Мне надо подписать подозрение
- Ира, не выдумывай. Придумай что-нибудь. Первый раз что-ли ...
- Та, плять, тут доказательства железобетонные и оформлено все грамотно. Я неделю думала до чего **** ... аться и не нашла. Что делать?
- Ну шо, раз так то я сейчас Трухе перезвоню сообщу "радостную новость", а ты через пару дней подписывай. Только не забудь сразу в СМИ эту информацию кинуть.
- Поняла. А по Труханову что дальше делать-то?
- Ира, не **** ...ывай. Все решим. Первый раз что-ли ...
П.С. Какая-то опасная тенденция толкать во власть кабанов - Стефанчук, Пудрик.....
колись дiйде черга i до Зелупи з бородатою бабою каломойшею.
колись дiйде черга i до Зелупи з бородатою бабою каломойшею.
Правильный ход. Ещё Саакашвили хотел разворошить это кубло.