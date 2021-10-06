Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу НАБУ и САП. Всего подписано 5 подозрений.

Об этом Венедиктова рассказала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом. Одесса никогда не была простым городом и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону. Напротив, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - заявила она.

"На моей памяти, едва ли не впервые следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких разношерстных людей от градоначальника и экс-прокурора области до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя. Мы осознаем, что виновными этих людей может назвать только суд, а сегодня их статус - подозреваемые. Версия, изложенная выше, принадлежит органу следствия и прокурорам, но мы в эти тезисы верим и сделаем все возможное, чтобы доказать правду в суде", - пояснила генпрокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэру Одессы Труханову отменили оправдательный приговор по делу завода "Краян"

"По нашему убеждению, все эти люди (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - добавила она.

"В целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. Отмечу, что эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд, несмотря на существование других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами", - отметила Венедиктова.

"У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно четкую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция, до мелочей понятны компетенции , а на троне - вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время. Мы вправе делать такие утверждения, проанализировав колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, которая законно получена из электронных почтовых ящиков и многое другое. Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно. Будем надеяться, что такие представления останутся только на театральных афишах, а не в городе, именем которого гордится каждый украинец, не в городе, название которого знают далеко за пределами нашей Родины, не в городе, который по праву считается легендой. Но уж точно не бандитской", - резюмировала Венедиктова.

Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Венедиктова рассказывает о бизнесмене Владимире Галантернике.

"Как сообщают наши инсайдеры, подозрение по большому одесскому делу от НАБУ и САП выдвинуто "бизнесмену" Владимиру Галантернику", - рассказал он.



