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Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову

Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу НАБУ и САП. Всего подписано 5 подозрений.

Об этом Венедиктова рассказала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом. Одесса никогда не была простым городом и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону. Напротив, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - заявила она.

"На моей памяти, едва ли не впервые следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких разношерстных людей от градоначальника и экс-прокурора области до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя. Мы осознаем, что виновными этих людей может назвать только суд, а сегодня их статус - подозреваемые. Версия, изложенная выше, принадлежит органу следствия и прокурорам, но мы в эти тезисы верим и сделаем все возможное, чтобы доказать правду в суде", - пояснила генпрокурор.

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"По нашему убеждению, все эти люди (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - добавила она.

"В целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. Отмечу, что эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд, несмотря на существование других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами", - отметила Венедиктова.

"У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно четкую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция, до мелочей понятны компетенции , а на троне - вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время. Мы вправе делать такие утверждения, проанализировав колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, которая законно получена из электронных почтовых ящиков и многое другое. Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно. Будем надеяться, что такие представления останутся только на театральных афишах, а не в городе, именем которого гордится каждый украинец, не в городе, название которого знают далеко за пределами нашей Родины, не в городе, который по праву считается легендой. Но уж точно не бандитской", - резюмировала Венедиктова.

Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Венедиктова рассказывает о бизнесмене Владимире Галантернике.

"Как сообщают наши инсайдеры, подозрение по большому одесскому делу от НАБУ и САП выдвинуто "бизнесмену" Владимиру Галантернику", - рассказал он.

Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову 01

Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову 02
Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову 03

Автор: 

Одесса (7885) Труханов Геннадий (315) Венедиктова Ирина (726) Галантерник Владимир (15)


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Топ комментарии
+19
шо, опять "домашний арест" ради пиара среди зебилов..

а по факту будет как и медведчук - свободно разгуливать и заниматься бизнесом))
или чего-то не поделили на "великому крадивництве"?))
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06.10.2021 13:04
+16
Коли підпише підозру на Зелю в державній зраді?
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06.10.2021 13:05
+15
- Андрей, тут детективы НАБУ дело по Труханову притащили ...
- И шо?
- Мне надо подписать подозрение
- Ира, не выдумывай. Придумай что-нибудь. Первый раз что-ли ...
- Та, плять, тут доказательства железобетонные и оформлено все грамотно. Я неделю думала до чего **** ... аться и не нашла. Что делать?
- Ну шо, раз так то я сейчас Трухе перезвоню сообщу "радостную новость", а ты через пару дней подписывай. Только не забудь сразу в СМИ эту информацию кинуть.
- Поняла. А по Труханову что дальше делать-то?
- Ира, не **** ...ывай. Все решим. Первый раз что-ли ...
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06.10.2021 13:25
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Ііі?...
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06.10.2021 13:03 Ответить
та що і. Нам показують кліп де поміж краплинок суті впихують тони лайна. заява вєнєдіктовой(яке ж тіки бридотне прізвище) якраз черговий краз з лайном.
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06.10.2021 14:03 Ответить
https://twitter.com/svecha62 @svecha62

Детективи НАБУ вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.
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06.10.2021 13:04 Ответить
теперь бы еще хотелось вернуть деньги государству.
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06.10.2021 15:45 Ответить
шо, опять "домашний арест" ради пиара среди зебилов..

а по факту будет как и медведчук - свободно разгуливать и заниматься бизнесом))
или чего-то не поделили на "великому крадивництве"?))
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06.10.2021 13:04 Ответить
по факту, буде кучері на голові відновлювати...
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06.10.2021 14:09 Ответить
Кручу, верчу, оффшоры замолчу . )
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06.10.2021 14:26 Ответить
"Королевство кривых зеркал", новый сезон...
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06.10.2021 13:05 Ответить
Коли підпише підозру на Зелю в державній зраді?
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06.10.2021 13:05 Ответить
и шо? он уже в раиссии наверняка....
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06.10.2021 13:06 Ответить
тебе показалось)
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06.10.2021 13:37 Ответить
02.05.2014
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06.10.2021 14:01 Ответить
Пить надо меньше 😀😀😀
Все объявления , вся реклама на украинском .
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06.10.2021 14:46 Ответить
То ;Смицький;. Новий нік.
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06.10.2021 23:21 Ответить
отвлекающий ЗЕ-манев ушел на переферию. шулерьі у власти спасают жопу зеленского из последних сил . . . перед отствавкой - надеюсь . . . Не заставляйте людей вас убивать Зе-тварей .
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06.10.2021 13:07 Ответить
...как же они на должностях таких оказалис...фуу, срам то какой...
( ...м-доо,как говаривал мой любимый Воланд...)
"Я извиняюсь, - заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич, - я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем. - То есть как это ни при чем, если она испорчена! - Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик. - Голубчик, это вздор! - Чего вздор? - Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая."

Мастер и Маргарита М.Булгаков

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06.10.2021 13:08 Ответить
бесполезно.
я жену тоже подозревал, в молодости...
а сейчас подозреваю, что память -изменяет
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06.10.2021 13:09 Ответить
І толку з тої підозри...
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06.10.2021 13:09 Ответить
Як підписала,так і відпише...
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06.10.2021 15:16 Ответить
Саакашвили давно на него указывал...Почему все хорошее приходит намного позже и опозданием ? И не факт ,что все доведут до конца...Что за страна такая ? Что за люди ? Что за жизнь !
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06.10.2021 13:10 Ответить
На свинособаку трухана указывали все кому не лень и очень давно.
Алкаш Саакашвили для тебя авторитет?
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06.10.2021 13:33 Ответить
А кто еще указывал ? И почему он до сих пор не обезврежен ?
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06.10.2021 14:17 Ответить
Потому что нами продолжает управлять номенклатура КПСС, комсомола и их дети и внуки. Эта номерклатура сформирована для Украины москвой из всяких негодяев и предателей. Прямые предки многих из них помогали москве проводить голодомор 32-33.
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06.10.2021 16:19 Ответить
Одесити лохи, які голосували за бандита і лохотронщика Труханова...
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06.10.2021 13:17 Ответить
Там был выбор - Скорик или Труханов.
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06.10.2021 14:05 Ответить
Шило на мило...
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06.10.2021 15:17 Ответить
Адєса, вставай на захист!
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06.10.2021 13:18 Ответить
О, норм
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06.10.2021 13:23 Ответить
- Андрей, тут детективы НАБУ дело по Труханову притащили ...
- И шо?
- Мне надо подписать подозрение
- Ира, не выдумывай. Придумай что-нибудь. Первый раз что-ли ...
- Та, плять, тут доказательства железобетонные и оформлено все грамотно. Я неделю думала до чего **** ... аться и не нашла. Что делать?
- Ну шо, раз так то я сейчас Трухе перезвоню сообщу "радостную новость", а ты через пару дней подписывай. Только не забудь сразу в СМИ эту информацию кинуть.
- Поняла. А по Труханову что дальше делать-то?
- Ира, не **** ...ывай. Все решим. Первый раз что-ли ...
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06.10.2021 13:25 Ответить
а с Мертвечуком когда "закончат" ? или "эта музыка будет вечной" ?
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06.10.2021 13:25 Ответить
Огогогого. Мертві проснулися
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06.10.2021 13:36 Ответить
Просто НЕ ВЕРИТСЯ!!!... Неужели НАКОНЕЦ-ТО паскудное КРИВОсудие начинает понимать, что держать НА ДОЛЖНОСТЯХ ОТПЕТЫХ БАНДИТОВ уже давно НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО и даже КРАЙНЕ ВРЕДНО для государства, которое позиционирует себя как КАНДИДАТА в члены НАТО и ЕС?!... Труханов явный ПРЕСТУПНИК о художествах которого знает всё даже последний бомж Одессы, а прокуроры и следаки обходят его дела стороной в угоду своему кошельку и КРИМИНАЛУ. Это я к тому, что ПОКА В СТРАНЕ не будет тенденции и ПРАКТИКИ наказания МУСОРОВ (назвать полициейскими такую падаль не поворачивается язык) за содействие преступникам, МАФИОЗНАЯ СПАЙКА будет и впредь делать погоду и в экономике, и в политике. Украина БОЛЬНА и лечить её должен ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ-ПАТРИОТ, а не КЛОУН-ДЕРЬМОКРАТ расплодивший ПРОПУТИНСКУЮ БАДЯГУ и миллион РЕНЕГАТОВ.
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06.10.2021 13:39 Ответить
По ходу зелёные вместо Трухи в мэры Одессы будут толкать хрюху Пудрика
П.С. Какая-то опасная тенденция толкать во власть кабанов - Стефанчук, Пудрик.....
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06.10.2021 13:45 Ответить
Юзик вже в Мерседеса преміум класу не влазить,треба замовляти в Німеччині розширену версію...
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06.10.2021 15:22 Ответить
Сто лайков Ирине Венедиктовой, молодца! Свободу Саакашвили! Разумкова - вон! Стефанчука - в спикеры! Слава Украине!
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06.10.2021 14:13 Ответить
аРАхамия ты?
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06.10.2021 14:46 Ответить
По стилю папасаша
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06.10.2021 15:02 Ответить
смешной прездобол, смешной профурор-ша, смешные депутаны-крипаки, смешные оптимисты-блохеры запрездунцы и шото погрустневшие 73%ные дебилы-экспериментаторы (когда небухие) с просрАчеными билетами в цирк Зе2019..
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06.10.2021 14:38 Ответить
При людській владі я би порадувався з цієї новини. Але так... Це може бути банальний черговий піар, моча в очі зебуїнам
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06.10.2021 14:56 Ответить
все рiвно це краще, нiж нiчого.

колись дiйде черга i до Зелупи з бородатою бабою каломойшею.
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06.10.2021 17:02 Ответить
В день грандиозного скандала с офшорами пидозры... Совпадение, наверное
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06.10.2021 15:00 Ответить
І чьо? Як колись казав мій дідусь, царство йому небесне, це як до одного жіночого місця дверці...
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06.10.2021 15:01 Ответить
Посадити падло давно пора,але раніше комусь не було вигідно.
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06.10.2021 15:05 Ответить
І зараз не посадять. Імітація.
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06.10.2021 17:51 Ответить
Труханов,может и не красавец,но градоначальник вполне себе,не хуже Виталика киевского.Скорее их будут гнобить,как и Филатова за одно и то же.
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06.10.2021 15:30 Ответить
о как. неожиданно. рошен предпочел с трухой дружить и юГик прикрыть его зассал. посмотрим, как дальше будут развиваться события.
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06.10.2021 16:01 Ответить
це краще, нiж нiчого.

колись дiйде черга i до Зелупи з бородатою бабою каломойшею.
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06.10.2021 17:01 Ответить
Странно, что некоторые не понимают, что ни Труханова и никого другого не посадят. Имитация. Если кто-то запустит посадки, то через короткое время и он сядет. Так как во всех них есть за что сесть.
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06.10.2021 17:48 Ответить
"Залипуха какая-то".
Правильный ход. Ещё Саакашвили хотел разворошить это кубло.
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07.10.2021 05:57 Ответить
 
 