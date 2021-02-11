Мэру Одессы Труханову отменили оправдательный приговор по делу завода "Краян"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила жалобы прокуроров САП об отмене приговора, которым мэр Одессы Геннадий Труханов и другие лица были оправданы по т.н. делу одесского "Краяна".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Суд учел ошибки, допущенные при принятии решения судом первой инстанции, и постановил удовлетворить апелляционные требования прокурора в полном объеме. Дело направлено на новое рассмотрение в ВАКС.

"Указанное постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

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В САП напомнили, что городского голову Одессы и других лиц обвиняли в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн при покупке административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры. Эта структура ранее приобрела этот комплекс за 11,5 млн грн. Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности.

Мэр Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в международном аэропорту "Борисполь".

По итогам расследования о подозрении уведомили несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководителей и учредителей некоторых предприятий.

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Соломенский райсуд Киева 16 февраля 2018 отказался арестовать Труханова и отпустил его на поруки.

Малиновский райсуд Одессы 9 июля 2019 года полностью оправдал Труханова, его заместителя Вугельмана и других фигурантов, так как их вина не была доказана. Труханов назвал решение суда по указанному выше предприятию своей личной победой и "приговором старой системе". В конце июля заместитель генерального прокурора - руководитель САП Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор.