Мэру Одессы Труханову отменили оправдательный приговор по делу завода "Краян"
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила жалобы прокуроров САП об отмене приговора, которым мэр Одессы Геннадий Труханов и другие лица были оправданы по т.н. делу одесского "Краяна".
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Суд учел ошибки, допущенные при принятии решения судом первой инстанции, и постановил удовлетворить апелляционные требования прокурора в полном объеме. Дело направлено на новое рассмотрение в ВАКС.
"Указанное постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.
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В САП напомнили, что городского голову Одессы и других лиц обвиняли в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн при покупке административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.
Как сообщалось, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры. Эта структура ранее приобрела этот комплекс за 11,5 млн грн. Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности.
Мэр Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в международном аэропорту "Борисполь".
По итогам расследования о подозрении уведомили несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководителей и учредителей некоторых предприятий.
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Соломенский райсуд Киева 16 февраля 2018 отказался арестовать Труханова и отпустил его на поруки.
Малиновский райсуд Одессы 9 июля 2019 года полностью оправдал Труханова, его заместителя Вугельмана и других фигурантов, так как их вина не была доказана. Труханов назвал решение суда по указанному выше предприятию своей личной победой и "приговором старой системе". В конце июля заместитель генерального прокурора - руководитель САП Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор.
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Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротуары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.