Меру Одеси Труханову скасували виправдувальний вирок у справі заводу "Краян"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила скарги прокурорів САП про скасування вироку, яким мер Одеси Геннадій Труханов та інші особи були виправдані в т. зв. справі одеського "Краяна".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Суд урахував помилки, яких припустився під час ухвалення рішення суд першої інстанції, і постановив задовольнити апеляційні вимоги прокурора в повному обсязі. Справу направлено на новий розгляд до ВАКС.

"Зазначена постанова набирає чинності сили з моменту виголошення й оскарженню не підлягає", - сказано в повідомленні.

У САП нагадали, що міського голову Одеси та інших осіб звинувачували в заволодінні коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн під час купівлі адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.

Як було повідомлено, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю колишнього заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури. Ця структура раніше купила цей комплекс за 11,5 млн грн. Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності.

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Мер Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман були затримані в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

За підсумками розслідування про підозру повідомили кількох посадових осіб Одеської міськради, керівників і засновників деяких підприємств.

Солом'янський райсуд Києва 16 лютого 2018 року відмовився заарештувати Труханова й відпустив його на поруки.

Малиновський райсуд Одеси 9 липня 2019 року повністю виправдав Труханова, його заступника Вугельмана та інших фігурантів, бо їхню провину не було доведено. Труханов назвав рішення суду щодо згаданого підприємства своєю особистою перемогою і "вироком старій системі". Наприкінці липня заступник генерального прокурора - керівник САП Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок.