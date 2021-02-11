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Новини Політика України
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Труханов (167) Антикорупційний суд (644)

Меру Одеси Труханову скасували виправдувальний вирок у справі заводу "Краян"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Меру Одеси Труханову скасували виправдувальний вирок у справі заводу "Краян"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила скарги прокурорів САП про скасування вироку, яким мер Одеси Геннадій Труханов та інші особи були виправдані в т. зв. справі одеського "Краяна".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Суд урахував помилки, яких припустився під час ухвалення рішення суд першої інстанції, і постановив задовольнити апеляційні вимоги прокурора в повному обсязі. Справу направлено на новий розгляд до ВАКС.

"Зазначена постанова набирає чинності сили з моменту виголошення й оскарженню не підлягає", - сказано в повідомленні.

У САП нагадали, що міського голову Одеси та інших осіб звинувачували в заволодінні коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн під час купівлі адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.

Як було повідомлено, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю колишнього заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури. Ця структура раніше купила цей комплекс за 11,5 млн грн. Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності.

Читайте також: Жодну справу проти мера Одеси Труханового не закрито, - глава САП Холодницький

Мер Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман були затримані в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

За підсумками розслідування про підозру повідомили кількох посадових осіб Одеської міськради, керівників і засновників деяких підприємств.

Солом'янський райсуд Києва 16 лютого 2018 року відмовився заарештувати Труханова й відпустив його на поруки.

Малиновський райсуд Одеси 9 липня 2019 року повністю виправдав Труханова, його заступника Вугельмана та інших фігурантів, бо їхню провину не було доведено. Труханов назвав рішення суду щодо згаданого підприємства своєю особистою перемогою і "вироком старій системі". Наприкінці липня заступник генерального прокурора - керівник САП Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок.

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Топ коментарі
+4
И что???? Сколько приговоров ВАСК принял за полтора года???? Борьба с коррупцией это давно уже хороший бизнес, для тех, кто в нем участвует. Результаты в районе 0
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11.02.2021 19:36
+3
вот что Байден животворящий делает...
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11.02.2021 19:54
+3
Понаевшие в Одессу из-за поребрика «одесситы», в словарном запасе которых («чёй-то», «дык», «токмо», «калидор», «микрик» «тешка», «кура, «греча», «кенгуруха» «пухто» «хабарики» и т.д.) избрали на второй срок мэром города гражданина Московии, Греции и Украины пана Геннадия Труханова.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротуары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.
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11.02.2021 20:12
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Мэру Одессы Труханову отменили оправдательный приговор по делу завода "Краян" - Цензор.НЕТ 2871
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11.02.2021 19:33 Відповісти
Шоу маст гоу он.
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11.02.2021 19:34 Відповісти
Понаевшие в Одессу из-за поребрика «одесситы», в словарном запасе которых («чёй-то», «дык», «токмо», «калидор», «микрик» «тешка», «кура, «греча», «кенгуруха» «пухто» «хабарики» и т.д.) избрали на второй срок мэром города гражданина Московии, Греции и Украины пана Геннадия Труханова.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротуары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.
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11.02.2021 20:12 Відповісти
Гена Гена! столько бабла втюхал судей умасливал свидетелей экспертов взятки эшелонами возил самолеты за адвкоатами чартером посылал из Киева в Адессу и нате облом...
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11.02.2021 19:34 Відповісти
И что???? Сколько приговоров ВАСК принял за полтора года???? Борьба с коррупцией это давно уже хороший бизнес, для тех, кто в нем участвует. Результаты в районе 0
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11.02.2021 19:36 Відповісти
вот что Байден животворящий делает...
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11.02.2021 19:54 Відповісти
Типа суды никогда без работы не останутся..Из пустого в порожнее.....
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11.02.2021 20:44 Відповісти
А шоколад на своих президнтских выборах ставил на труху и гепу, и спас этих воров от нар, ценой своего падения.
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11.02.2021 21:07 Відповісти
И во скоко раз возрастут теперь тарифы в Одессе?
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11.02.2021 21:09 Відповісти
снова "залипуха какая-то".
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11.02.2021 23:41 Відповісти
 
 