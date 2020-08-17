Жодну справу проти мера Одеси Труханового не закрито, - глава САП Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що жодної кримінальної справи, яку розслідує Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва САП щодо мера Одеси Геннадія Труханова не закрито.

Про це заявив Холодницький під час звіту про роботу за перше півріччя 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо справи заводу "Краян": ви знаєте, що Одеський суд ухвалив виправдувальний вирок. Ще минулого року були активні спроби сторони захисту, щоб заслухати цю справу в Апеляційному суді Одеської області й таким чином посилити цей вирок. Цього їм зробити не вдалося – наразі справа перебуває в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Як мені доповідають прокурори, там уже дійшли до дебатів, і я думаю, що у вересні ми вже побачимо рішення Апеляційної палати ВАКС: задовольнять чи ні нашу апеляційну скаргу", - сказав Холодницький.

За його словами, це стосується також інших справ стосовно мера Одеси.

"Щодо інших справ: є кілька справ і стосовно недекларування, які перебувають у судах, і були оголошені підозри. Слідство триває, жодну з цих справ не закрито", - додав Холодницький.

Також дивіться: НАБУ в Одесі проводить обшуки у справі про махінації з нерухомістю міста, - ЗМІ. ФОТОрепортаж