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Новини
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Жодну справу проти мера Одеси Труханового не закрито, - глава САП Холодницький

Жодну справу проти мера Одеси Труханового не закрито, - глава САП Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що жодної кримінальної справи, яку розслідує Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва САП щодо мера Одеси Геннадія Труханова не закрито.

Про це заявив Холодницький під час звіту про роботу за перше півріччя 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо справи заводу "Краян": ви знаєте, що Одеський суд ухвалив виправдувальний вирок. Ще минулого року були активні спроби сторони захисту, щоб заслухати цю справу в Апеляційному суді Одеської області й таким чином посилити цей вирок. Цього їм зробити не вдалося – наразі справа перебуває в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Як мені доповідають прокурори, там уже дійшли до дебатів, і я думаю, що у вересні ми вже побачимо рішення Апеляційної палати ВАКС: задовольнять чи ні нашу апеляційну скаргу", - сказав Холодницький.

За його словами, це стосується також інших справ стосовно мера Одеси.

"Щодо інших справ: є кілька справ і стосовно недекларування, які перебувають у судах, і були оголошені підозри. Слідство триває, жодну з цих справ не закрито", - додав Холодницький.

Також дивіться: НАБУ в Одесі проводить обшуки у справі про махінації з нерухомістю міста, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Труханов Геннадій (382) Холодницький Назар (661)


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Топ коментарі
+2
холодницкий - а сколько тысяч лет еще тебе надо, чтобы эту зал-пу посадить?
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17.08.2020 14:09 Відповісти
+2
Никто не закрыт и ничто не закрыто !

(с) Горящая надпись на глыбе гранита.
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17.08.2020 14:15 Відповісти
+1
А чого так? Що мало дає?
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17.08.2020 14:06 Відповісти
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А чого так? Що мало дає?
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17.08.2020 14:06 Відповісти
Никто не закрыт и ничто не закрыто !

(с) Горящая надпись на глыбе гранита.
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17.08.2020 14:15 Відповісти
А сколько времени он в СИЗО ?
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17.08.2020 14:06 Відповісти
холодницкий - а сколько тысяч лет еще тебе надо, чтобы эту зал-пу посадить?
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17.08.2020 14:09 Відповісти
Не закрыто. Просто похоронено.
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17.08.2020 14:13 Відповісти
Ни одно дело незакрыто, но и движения никакого нет, ну понятно, шоколад крышевал процесс против своего подельника, а блазень тоже идет в фарватере шоколада?
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17.08.2020 14:24 Відповісти
Скажу більше, навіть на тих суддів що ведуть діла, теж є діла і вони теж не закриті.
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17.08.2020 14:40 Відповісти
І шо?
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17.08.2020 15:28 Відповісти
А как можно закрыть то, что и не открывалось.
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17.08.2020 15:56 Відповісти
Звісно, не закриті... - якщо закриє, трухлявий припинить гроші заносити...
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17.08.2020 16:33 Відповісти
Ну так хотя-бы одно дело закройте,а вместе с ним и этого Труху.
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17.08.2020 16:53 Відповісти
 
 