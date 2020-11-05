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Новости Политика Украины
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ВАКС закрыл дело Труханова о недостоверном декларировании

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВАКС закрыл дело Труханова о недостоверном декларировании

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании мэра Одессы Геннадия Труханова. Это уже второе дело, закрытое после решения КС об отмене уголовной ответственности за предоставление недостоверных данных в декларациях чиновников

Такое решение 5 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ходатайство защитника Геннадия Труханова Александра Лысака – удовлетворить частично. Закрыть на основании пункта 4 части 1 статьи 284 УПК Украины уголовное производство по обвинению Геннадия Труханова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК", - заявил судья.

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Речь идет о декларации за 2017 год.

Так, следствие установило, что Труханов не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене, в частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. САП называло общую стоимость незадекларированного имущества в размере 16 млн гривен.

Кроме того, Труханова обвиняют еще и во лжи в декларации за 2015-2016 годы. По данным прокуроров, заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования отличаются от достоверных более чем 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Отметим, что это уже второе дело, закрытое ВАКС после решения КС о неконституционности наказания за ложь при декларировании. Превым ВАКС закрыл дело против бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля.

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Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.

В ВАКС заявили, что в производстве суда находится 17 уголовных дел по ст. 366-1 УК Украины, при этом по 13 делам указанная статья является единственной инкриминируемой.
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Топ комментарии
+4
А труханова с беней и их буратиной розгонять не надо?
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05.11.2020 15:44
+2
полная нравственная деградация - вот что это такое.
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05.11.2020 15:57
+2
Их сащать нужно. Но благодаря таким решениям КС дела против них просто закрывают
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05.11.2020 16:26
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Прекрасно, геша вышлет судьям КС подарки в связи с их прекрасным для него решением, еще и мэром его переизберут сейчас, удача за удачей.
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05.11.2020 15:40 Ответить
и кто-то еще против разгона КС. Просто кошмар. ВАКС закрыл дело Труханова о недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 3229
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05.11.2020 15:43 Ответить
А труханова с беней и их буратиной розгонять не надо?
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05.11.2020 15:44 Ответить
Их сащать нужно. Но благодаря таким решениям КС дела против них просто закрывают
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05.11.2020 16:26 Ответить
Когда КС принимает антиукраинские и антиконституционные решения вредящие всей стране и хоронят хоть какие то зачатки антикоррупционных реформ - это для КС норма, как только хотят разогнать КС принимающий такие решение - это неконституционно и давление на суд. Клиника блин.
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05.11.2020 15:45 Ответить
полная нравственная деградация - вот что это такое.
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05.11.2020 15:57 Ответить
Всьо!Бандюкові русккаму ніц не загрожує.
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05.11.2020 22:54 Ответить
Какое прекрасное решение.
И бубочка пиарнулся шо нивчом невиноват. И декларации отменили
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05.11.2020 15:43 Ответить
Это президент декларации отменил или КС? Что за подмена понятий
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05.11.2020 16:30 Ответить
Ура товарищи, с радостью сообщаю, что на все достижения людей, которые отдали жизнь на майдане, просто насрали.
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05.11.2020 15:50 Ответить
Ну і де там у кінчених (це ті хто вже володіє Україною на противагу "еліті" - як вони себе називають) корупціонери? А ось по-кінченему корупціонер це той хто хабара пропонує, а не той хто бере. Мерзотники кінчені зовсім все перевернули з ніг на голову.
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05.11.2020 15:52 Ответить
Слава Украине и её ворогам!
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05.11.2020 15:53 Ответить
Воруй дальше и ничего тебе не будет. Странное государство.
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05.11.2020 16:04 Ответить
"Мне нужен труп, я выбрал Вас.
До скорой встречи, Фантомас!" (с).
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05.11.2020 16:25 Ответить
и паспорт рф ему подбросили. залипуха, какая-то.
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05.11.2020 18:16 Ответить
Слаженно работают ВАКС с КС. Прямо загляденье.
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05.11.2020 18:27 Ответить
 
 