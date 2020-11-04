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В ПАСЕ призывают Украину возобновить е-декларирование и деятельность НАБУ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В ПАСЕ призывают Украину возобновить е-декларирование и деятельность НАБУ

В Парламентской ассамблее Совета Европы обеспокоены решениями Конституционного Суда Украины относительно антикоррупционного законодательства.

Об этом заявил 4 ноября содокладчик ПАСЕ по мониторингу Украины Альфред Геер (Швейцария), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я призываю власти сделать необходимые шаги для возобновления эффективного функционирования системы электронного декларирования и четко определить правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины", - отметил швейцарский парламентарий.

В то же время, Геер призвал украинское руководство воздержаться от действий, которые могут иметь вредоносные последствия на долгую перспективу для верховенства права и независимости судебной системы в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко

Содокладчик ПАСЕ также согласился с беспокойством, которое выразили по проблематике восстановления доверия к Конституционному суду президенты Группы государств против коррупции (ГРЕКО) и Венецианской комиссии.

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Та ви ж вітали Україну з перемогою демократії в особі блазня та покладали на нього певні надії... В ПАСЕ призывают Украину возобновить е-декларирование и деятельность НАБУ - Цензор.НЕТ 2003
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04.11.2020 18:45 Ответить
Ніколи їм. Вони приймають закони про захист своїх офшорів він українських податків.
Бюджкт недоотримає більше 10 млрд доларів. "Мелочь, а приятно".
Цікаво, куди поділись крикуни і борцуни з офшорами?
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04.11.2020 18:57 Ответить
Секундочку, єврочінуші! Проблема не в НАБУ, а в цьому чорті Тупіцькому! Ви думаєте легко керувати країною на марші!? Зараз декретом звільнять весь суд, назначать нових суддів, замінять НАБУ на БАБУ і все буде! Дайте ж їм час!!!
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04.11.2020 18:57 Ответить
Баба да, баба да.
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04.11.2020 19:38 Ответить
 
 