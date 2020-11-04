У ПАРЄ закликають Україну відновити е-декларування та діяльність НАБУ

У Парламентській асамблеї Ради Європи висловили серйозне занепокоєння рішенням Конституційного суду України відносно антикорупційного законодавства.

Про це заявив 4 листопада співдоповідач ПАРЄ з моніторингу України Альфред Геєр (Швейцарія), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я закликаю владу зробити необхідні кроки для відновлення ефективного функціонування системи електронного декларування та чітко визначити правовий статус Національного антикорупційного бюро України", - зазначив швейцарський парламентарій.

Водночас, Геєр закликав українське керівництво утриматися від дій, які можуть мати шкідливі наслідки на довгу перспективу для верховенства права і незалежності судової системи в Україні.

Співдоповідач ПАРЄ також погодився із занепокоєннями, висловленими з проблематики відновлення довіри до Конституційного суду президентами Групи держав проти корупції (ГРЕКО) та Венеціанської комісії.

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