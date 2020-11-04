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У ПАРЄ закликають Україну відновити е-декларування та діяльність НАБУ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У ПАРЄ закликають Україну відновити е-декларування та діяльність НАБУ

У Парламентській асамблеї Ради Європи висловили серйозне занепокоєння рішенням Конституційного суду України відносно антикорупційного законодавства.

Про це заявив 4 листопада співдоповідач ПАРЄ з моніторингу України Альфред Геєр (Швейцарія), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я закликаю владу зробити необхідні кроки для відновлення ефективного функціонування системи електронного декларування та чітко визначити правовий статус Національного антикорупційного бюро України", - зазначив швейцарський парламентарій.

Водночас, Геєр закликав українське керівництво утриматися від дій, які можуть мати шкідливі наслідки на довгу перспективу для верховенства права і незалежності судової системи в Україні.

Співдоповідач ПАРЄ також погодився із занепокоєннями, висловленими з проблематики відновлення довіри до Конституційного суду президентами Групи держав проти корупції (ГРЕКО) та Венеціанської комісії.

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Та ви ж вітали Україну з перемогою демократії в особі блазня та покладали на нього певні надії... В ПАСЕ призывают Украину возобновить е-декларирование и деятельность НАБУ - Цензор.НЕТ 2003
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04.11.2020 18:45 Відповісти
Ніколи їм. Вони приймають закони про захист своїх офшорів він українських податків.
Бюджкт недоотримає більше 10 млрд доларів. "Мелочь, а приятно".
Цікаво, куди поділись крикуни і борцуни з офшорами?
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04.11.2020 18:57 Відповісти
Секундочку, єврочінуші! Проблема не в НАБУ, а в цьому чорті Тупіцькому! Ви думаєте легко керувати країною на марші!? Зараз декретом звільнять весь суд, назначать нових суддів, замінять НАБУ на БАБУ і все буде! Дайте ж їм час!!!
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04.11.2020 18:57 Відповісти
Баба да, баба да.
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04.11.2020 19:38 Відповісти
 
 