УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13210 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 727 17
КС (1153) Труханов (282) Антикорупційний суд (1100)

ВАКС закрив справу Труханова про недостовірне декларування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВАКС закрив справу Труханова про недостовірне декларування

Вищий антикорупційний суд закрив справу про недостовірне декларування мера Одеси Геннадія Труханова. Це вже друга справа, закрита після рішення КС про скасування кримінальної відповідальності за надання недостовірних даних у деклараціях чиновників

Таке рішення 5 листопада ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Клопотання захисника Геннадія Труханова Олександра Лисака - задовольнити частково. Закрити на підставі пункту 4 частини 1 статті 284 КПК України кримінальне провадження за обвинуваченням Геннадія Труханова в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ст. 366-1 КК", - заявив суддя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов і Скорик змагатимуться у другому турі за посаду мера Одеси, - ЗМІ

Йдеться про декларацію за 2017 рік.

Так, слідство встановило, що Труханов не вказав у декларації майно і доходи, що належать його дружині, зокрема квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. САП називало загальну вартість незадекларованого майна у розмірі 16 млн гривень.

Крім того, Труханова звинувачують ще й у брехні в декларації за 2015-2016 роки. За даними прокурорів, завідомо недостовірні відомості щодо майна та інших об'єктів декларування відрізняються від достовірних більш ніж на 33 млн грн і 18 млн грн відповідно.

Зазначимо, що це вже друга справа, закрита ВАКС після рішення КС про неконституційність покарання за брехню під час декларування. Першою ВАКС закрив справу проти колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ході усних слухань справи щодо ВАКС нічого неконституційного я не почув, - голова КС Тупицький

Як повідомлялося, КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У своєму рішенні суд, зокрема, резюмує, що законодавець "не дотримувався принципів справедливості і пропорційності як елементів принципу верховенства права", і таким чином ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України суперечить частині 1 статті 8 Основного закону України.

У ВАКС заявили, що в провадженні суду перебуває 17 кримінальних справ за ст. 366-1 КК України, при цьому щодо 13 справ зазначена стаття є єдиною інкримінованою.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
А труханова с беней и их буратиной розгонять не надо?
показати весь коментар
05.11.2020 15:44
+2
полная нравственная деградация - вот что это такое.
показати весь коментар
05.11.2020 15:57
+2
Их сащать нужно. Но благодаря таким решениям КС дела против них просто закрывают
показати весь коментар
05.11.2020 16:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прекрасно, геша вышлет судьям КС подарки в связи с их прекрасным для него решением, еще и мэром его переизберут сейчас, удача за удачей.
показати весь коментар
05.11.2020 15:40 Відповісти
и кто-то еще против разгона КС. Просто кошмар. ВАКС закрыл дело Труханова о недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 3229
показати весь коментар
05.11.2020 15:43 Відповісти
А труханова с беней и их буратиной розгонять не надо?
показати весь коментар
05.11.2020 15:44 Відповісти
Их сащать нужно. Но благодаря таким решениям КС дела против них просто закрывают
показати весь коментар
05.11.2020 16:26 Відповісти
Когда КС принимает антиукраинские и антиконституционные решения вредящие всей стране и хоронят хоть какие то зачатки антикоррупционных реформ - это для КС норма, как только хотят разогнать КС принимающий такие решение - это неконституционно и давление на суд. Клиника блин.
показати весь коментар
05.11.2020 15:45 Відповісти
полная нравственная деградация - вот что это такое.
показати весь коментар
05.11.2020 15:57 Відповісти
Всьо!Бандюкові русккаму ніц не загрожує.
показати весь коментар
05.11.2020 22:54 Відповісти
Какое прекрасное решение.
И бубочка пиарнулся шо нивчом невиноват. И декларации отменили
показати весь коментар
05.11.2020 15:43 Відповісти
Это президент декларации отменил или КС? Что за подмена понятий
показати весь коментар
05.11.2020 16:30 Відповісти
Ура товарищи, с радостью сообщаю, что на все достижения людей, которые отдали жизнь на майдане, просто насрали.
показати весь коментар
05.11.2020 15:50 Відповісти
Ну і де там у кінчених (це ті хто вже володіє Україною на противагу "еліті" - як вони себе називають) корупціонери? А ось по-кінченему корупціонер це той хто хабара пропонує, а не той хто бере. Мерзотники кінчені зовсім все перевернули з ніг на голову.
показати весь коментар
05.11.2020 15:52 Відповісти
Слава Украине и её ворогам!
показати весь коментар
05.11.2020 15:53 Відповісти
Воруй дальше и ничего тебе не будет. Странное государство.
показати весь коментар
05.11.2020 16:04 Відповісти
"Мне нужен труп, я выбрал Вас.
До скорой встречи, Фантомас!" (с).
показати весь коментар
05.11.2020 16:25 Відповісти
и паспорт рф ему подбросили. залипуха, какая-то.
показати весь коментар
05.11.2020 18:16 Відповісти
Слаженно работают ВАКС с КС. Прямо загляденье.
показати весь коментар
05.11.2020 18:27 Відповісти
 
 