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ВАКС закрыл второе дело против Труханова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВАКС закрыл второе дело против Труханова

Высший антикоррупционный суд закрыл второе дело против мэра Одессы Геннадия Труханова за недостоверное декларирование.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН",соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей ВАКС по делу о декларировании недостоверной информации Трухановым за 2015-2016 годы на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

В начале заседания адвокаты мэра Одессы ходатайствовали о закрытии соответствующего дела в соответствии с решением Конституционного суда об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

"Ходатайство защитника удовлетворить. Закрыть уголовное производство по обвинению Труханова Геннадия Леонидовича в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса", - зачитал председательствующий судья фрагмент постановления.

Кроме того, суд отменил арест на мобильный телефон бывшей жены Труханова Татьяны Колтуновой, который проходил по делу в качестве вещественного доказательства, и обязал правоохранителей вернуть ей телефон и сим-карту к нему.

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Отметим, это уже второе дело Труханова, которое закрыл ВАКС.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.

В ВАКС заявили, что в производстве суда находится 17 уголовных дел по ст. 366-1 УК Украины, при этом по 13 делам указанная статья является единственной инкриминируемой.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Это самая красноречивая фотография- симбиоз труханова и галатерника по кличке лампочка.
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18.11.2020 16:20
+4
Незнаю кто это но все равно - земля ему пухом
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18.11.2020 16:36
+3
Ну вот и пошла обещаная борьба скоррупцией. МВФ прослезится)
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18.11.2020 16:22
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Это самая красноречивая фотография- симбиоз труханова и галатерника по кличке лампочка.
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18.11.2020 16:20 Ответить
И ведь не он один. Но мои поздравления Вам. Добились, чего хотели.
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18.11.2020 16:26 Ответить
Це із серії "спеціально не придумаєш".
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18.11.2020 17:06 Ответить
"Победителей не судят!" ) Вот так вот, малыши.
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18.11.2020 16:21 Ответить
Ну вот и пошла обещаная борьба скоррупцией. МВФ прослезится)
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18.11.2020 16:22 Ответить
Вакс-шмакс-пакс - волшебное заклинание , снимающее любое обвинение .
Под силу только сильному магу .
Ну , и немножко налички , конечно ....
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18.11.2020 16:22 Ответить
на фото прям царь -пэрэможник зеленых колючих насаждений
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18.11.2020 16:23 Ответить
Вітаємо його разом !!!
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18.11.2020 16:25 Ответить
Незнаю кто это но все равно - земля ему пухом
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18.11.2020 16:36 Ответить
Да здравствует наш Высший Антикоррупционный Суд,- самый гуманный суд в мире!
ВАКС закрыл второе дело против Труханова - Цензор.НЕТ 8078
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18.11.2020 16:40 Ответить
Ще один святий від РПЦ.
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18.11.2020 16:48 Ответить
Там наче по всім корупціонерам справи в задницю пішли.
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18.11.2020 16:56 Ответить
А хто б сумнівався, що справу проти трюхана закриє наш найгуманніший у світі суд? Он, який чоткий німб у трюхана! І спробуйте не закрити проти нього справу!
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18.11.2020 17:04 Ответить
Осталась одна надежда на коронавирус
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18.11.2020 20:14 Ответить
Сам коронавирус может не справиться. Возможно, ему придётся чем-то помочь...
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18.11.2020 20:58 Ответить
 
 