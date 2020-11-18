УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15241 відвідувач онлайн
Новини Політика України
1 759 15
суд (8030) Труханов (282) Антикорупційний суд (1102)

ВАКС закрив другу справу проти Труханова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВАКС закрив другу справу проти Труханова

Вищий антикорупційний суд закрив другу справу проти мера Одеси Геннадія Труханова за недостовірне декларування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", відповідне рішення сьогодні прийняла колегія суддів ВАКС у справі про декларування недостовірної інформації Трухановим за 2015-2016 роки на суму понад 33 млн грн і 18 млн грн відповідно.

На початку засідання адвокати мера Одеси клопотали про закриття відповідної справи відповідно до рішення Конституційного суду про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

"Клопотання захисника задовольнити. Закрити кримінальне провадження щодо обвинувачення Труханова Геннадія Леонідовича у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу", - зачитав головуючий суддя фрагмент ухвали.

Також читайте: На виборах мера Одеси переміг Труханов

Крім того, суд скасував арешт на мобільний телефон колишньої дружини Труханова Тетяни Колтунової, який проходив у справі як речовий доказ, та зобов'язав правоохоронців повернути їй телефон та сім-карту до нього.


Зазначимо, це вже друга справа Труханова, яку закрив ВАКС.

Як повідомлялося, КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституціойними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У своєму рішенні суд, зокрема, резюмує, що законодавець "не дотримувався принципи справедливості і пропорційності, як елементи принципу верховенства права", а таким чином ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України суперечить частині 1 статті 8 Основного закону України.

У ВАКС заявили, що в провадженні суду перебуває 17 кримінальних справ за ст. 366-1 КК України, при цьому у 13 справах зазначена стаття є єдиною інкримінованою.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Это самая красноречивая фотография- симбиоз труханова и галатерника по кличке лампочка.
показати весь коментар
18.11.2020 16:20
+4
Незнаю кто это но все равно - земля ему пухом
показати весь коментар
18.11.2020 16:36
+3
Ну вот и пошла обещаная борьба скоррупцией. МВФ прослезится)
показати весь коментар
18.11.2020 16:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это самая красноречивая фотография- симбиоз труханова и галатерника по кличке лампочка.
показати весь коментар
18.11.2020 16:20 Відповісти
И ведь не он один. Но мои поздравления Вам. Добились, чего хотели.
показати весь коментар
18.11.2020 16:26 Відповісти
Це із серії "спеціально не придумаєш".
показати весь коментар
18.11.2020 17:06 Відповісти
"Победителей не судят!" ) Вот так вот, малыши.
показати весь коментар
18.11.2020 16:21 Відповісти
Ну вот и пошла обещаная борьба скоррупцией. МВФ прослезится)
показати весь коментар
18.11.2020 16:22 Відповісти
Вакс-шмакс-пакс - волшебное заклинание , снимающее любое обвинение .
Под силу только сильному магу .
Ну , и немножко налички , конечно ....
показати весь коментар
18.11.2020 16:22 Відповісти
на фото прям царь -пэрэможник зеленых колючих насаждений
показати весь коментар
18.11.2020 16:23 Відповісти
Вітаємо його разом !!!
показати весь коментар
18.11.2020 16:25 Відповісти
Незнаю кто это но все равно - земля ему пухом
показати весь коментар
18.11.2020 16:36 Відповісти
Да здравствует наш Высший Антикоррупционный Суд,- самый гуманный суд в мире!
ВАКС закрыл второе дело против Труханова - Цензор.НЕТ 8078
показати весь коментар
18.11.2020 16:40 Відповісти
Ще один святий від РПЦ.
показати весь коментар
18.11.2020 16:48 Відповісти
Там наче по всім корупціонерам справи в задницю пішли.
показати весь коментар
18.11.2020 16:56 Відповісти
А хто б сумнівався, що справу проти трюхана закриє наш найгуманніший у світі суд? Он, який чоткий німб у трюхана! І спробуйте не закрити проти нього справу!
показати весь коментар
18.11.2020 17:04 Відповісти
Осталась одна надежда на коронавирус
показати весь коментар
18.11.2020 20:14 Відповісти
Сам коронавирус может не справиться. Возможно, ему придётся чем-то помочь...
показати весь коментар
18.11.2020 20:58 Відповісти
 
 