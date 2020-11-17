На виборах мера Одеси переміг Труханов
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Виборча комісія озвучила результати виборів мера Одеси, переможцем став Генадій Труханов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо на засіданні ТВК.
До другого туру вийшли Геннадій Труханов і Микола Скорик. За Скорика віддали свої голоси 72 574 виборців, а 93 921 - за Геннадія Труханова. Таким чином, він набрав найбільшу кількість голосів - 54,28%.
Топ коментарі
+27 Valentin Nasus
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+16 Tsopan Ihor
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+16 Garry Grant
показати весь коментар17.11.2020 15:26
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Будь ласка, зачекайте...
каждый раз за новое майбутне голосуют-и все рано это лохматая бабушка
Ну и при первом же удачном моменте поковырялся ей у себя в заднице и... положил на место...
Пришёл Холмс... спокойно покурил...
на следующий день Ватсон опять вставил трубку себе в задницу... и подложил Холмсу...
Холмс спокойно курит....
Так продолжалось неделю... две....
Через месяц Холмс так и не бросил курить... А вот Ватсон без трубки уже не мог..........
так же как и про вальцмана.
а это что нибудь,да значит
А. Эйнштейн.
Территориальная избирательная комиссия Одессы обнародовала итоги выборов мэра 5 ноября. При явке избирателей 29,82% результаты голосования за кандидатов в мэры оказались такими: Геннадий Труханов ("Доверяй делам") - 38,35%Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 19,47%Петр Обухов ("Европейская солидарность") - 11,5%Олег Филимонов ("Слуга народа") - 10,09%