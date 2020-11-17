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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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На виборах мера Одеси переміг Труханов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На виборах мера Одеси переміг Труханов

Виборча комісія озвучила результати виборів мера Одеси, переможцем став Генадій Труханов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо на засіданні ТВК.

До другого туру вийшли Геннадій Труханов і Микола Скорик. За Скорика віддали свої голоси 72 574 виборців, а 93 921 - за Геннадія Труханова. Таким чином, він набрав найбільшу кількість голосів - 54,28%.

Читайте: Скорик обіцяє оскаржити перемогу Труханова в суді

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Почему одесситы постоянно выбирают Труханова? Потому что привыкли жить в говне... Как Ватсон не может уже без трубки в заднице, как харьковчане не могут без Кернеса, так и они - без Труханова. И без дерьма вокруг. Потому что это не столько "вокруг", сколько "внутри".
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17.11.2020 15:22
+16
Из двух гамнюков-выбрали меньшее ...
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17.11.2020 15:22
+16
Ватаноиды дебильные.
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17.11.2020 15:26
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Из двух гамнюков-выбрали меньшее ...
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17.11.2020 15:22 Відповісти
Пабедило фэсбе...
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17.11.2020 15:33 Відповісти
Почему одесситы постоянно выбирают Труханова? Потому что привыкли жить в говне... Как Ватсон не может уже без трубки в заднице, как харьковчане не могут без Кернеса, так и они - без Труханова. И без дерьма вокруг. Потому что это не столько "вокруг", сколько "внутри".
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17.11.2020 15:22 Відповісти
ну да ...то ли дело луцк...
каждый раз за новое майбутне голосуют-и все рано это лохматая бабушка На виборах мера Одеси переміг Труханов - Цензор.НЕТ 5859

На виборах мера Одеси переміг Труханов - Цензор.НЕТ 460
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17.11.2020 15:31 Відповісти
Ватсон никогда не носил трубку в заднице, идиот
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17.11.2020 15:34 Відповісти
Решил доктор Ватсон отучить Шерлока курить трубку...
Ну и при первом же удачном моменте поковырялся ей у себя в заднице и... положил на место...
Пришёл Холмс... спокойно покурил...
на следующий день Ватсон опять вставил трубку себе в задницу... и подложил Холмсу...
Холмс спокойно курит....
Так продолжалось неделю... две....
Через месяц Холмс так и не бросил курить... А вот Ватсон без трубки уже не мог..........
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17.11.2020 19:04 Відповісти
А шо надо было скорика выбрать? Это вообще был бы писец!
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17.11.2020 15:58 Відповісти
А кто мешает одесситам выдвинуть альтернативных кандидатов? У вас там больше нет ни одного вменяемого человека? Вы не поняли, что именно об этом был мой коммент?
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17.11.2020 16:01 Відповісти
Кандидат от ЕС на 3-м месте, к сожалению. А Ваш мэр кто, простите?
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17.11.2020 17:58 Відповісти
Вы расскажите кто у вас мер города, просто интересно в каком вы гавне, в нутри или с наруже
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17.11.2020 16:30 Відповісти
Потому что он мер. Равно как и Кернес в Харькове. А то что эта сепарская мерзота так это должны выявлять и показывать соответствующие органы. СБУ например. Но СБУшникам некогда. Они трусят 7-й км. и шмонают конвертцентры. Так что это не к горожанам вопросы. Горожане голосуют за то что видят.
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17.11.2020 16:47 Відповісти
Браво, Вова! Зеленский, это ты? Залогинился таки? Я радуюсь твоей квартальной логике: "почему выбирают мэром идиота и прохвоста? потому что он мэр!". Такое даже комментировать не нужно, достаточно просто заскриншотить. И - на стенку. Или на доску. "Их ищут психиатры"
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17.11.2020 16:51 Відповісти
Думал у тебя ума поболее. Ну, если совсем тугодум, то придется разжевать: Я подразумевал "мер" не как должность, а как мер, который выполняет свои мерские функции так, что это видят все горожане, т.е. хорошо выполняет. И если ты думаешь, что одесситы или харьковчане выбирают себе мером идиота, то в психушку надо тебе. Твоему диагнозу даже название есть: "эффект Даннинга-Крюгера". (это когда все вокруг идиоты, а ты самый умный)
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17.11.2020 17:15 Відповісти
Ну, цей гімнюк хоча б живий, на відміну від гепи...
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17.11.2020 15:25 Відповісти
На виборах мера Одеси переміг Труханов - Цензор.НЕТ 7049
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17.11.2020 15:28 Відповісти
Ватаноиды дебильные.
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17.11.2020 15:26 Відповісти
Какой народ, такие и правители!
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17.11.2020 15:30 Відповісти
Жаба перемогла гадюку. А одесити мене розчарували.
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17.11.2020 15:31 Відповісти
есть гражданство Рф или какая разница?
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17.11.2020 15:33 Відповісти
та я чота замечаю,шо про гражданство рф громче всех кричат ольгинцы и опазажопа На виборах мера Одеси переміг Труханов - Цензор.НЕТ 4591.
так же как и про вальцмана.
а это что нибудь,да значит
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17.11.2020 15:49 Відповісти
в раде выступали, сказали что есть. Как с Пальческим код инд. по которому можно на сайте проверить. Вот мне не пох, что на южной границе будет кирувати запроданець
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17.11.2020 15:59 Відповісти
могло быть и хуже
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17.11.2020 15:41 Відповісти
У Меня вопрос УКРАИНЦАМ и ЗАШИТНИКОМ ОДЕССЫ КАТОРЫЕ ОСТАЯЛИ ГОРОД ОТ ванючего русского мира в 2 МАЯ 2014 - почему после всего труханов остаял свой пост и и 90% ментов )))) ЕСТ ТУТ УМНЫЙ ???
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17.11.2020 15:43 Відповісти
Если правилно ответите значет не все потеряно....
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17.11.2020 15:44 Відповісти
«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен».
А. Эйнштейн.
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17.11.2020 15:48 Відповісти
С - стабильность...
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17.11.2020 15:49 Відповісти
Жду ответа
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17.11.2020 15:53 Відповісти
Та немає різниці.. що той кондом прокацапсько - ватний , що цей..Одеса ! Що за лайно ви курва вибіраете ??
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17.11.2020 15:57 Відповісти
вата вибрала труханова- трихуйла(в кубі)
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17.11.2020 16:00 Відповісти
Во всем виновны НАБУ , САП и Антикррупционный суд. Почему эти два казла не в тюрьме? Ведь нет уже даже депутатсткой неприкосновенности , как в случае со Скориком. Но все время чего-то не хватает. Надо ещё пару органов создать , наверное. Да за эти деньги можно нанять одного меткого человека
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17.11.2020 16:01 Відповісти
Татяьяна Лайф это не ответ.не смотря ШО Я ТЕБЯ УВАЖАЮ
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17.11.2020 16:03 Відповісти
ХотитеШО Я сам ответил на свой вопрос )))) это как задат вопрос к ЗЕРКАЛУ - ТЫЖЕ ЭЛЬШАН !!! ВЧЕМ проблема ))
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17.11.2020 16:07 Відповісти
Ладно УГАВАРИЛИ )))
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17.11.2020 16:09 Відповісти
После таго КАК УКРАИНЦЫ,МАЙДАНЦЫ И ДОСТОЙНЫЕ ОСТАЯЛИ ОДЕССУ ОТ ванючего русского мира в 2014 году до выборов президента УКРАИНЕ - порошенко понел что без труханова и авакова влядли ему взят власт в УКРАИНЕ.он договарилса с дяволами(Я АТЕИСТ) он этот порошенко во имя сваего БИЗНЕСА продал УКРАИНУ
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17.11.2020 16:12 Відповісти
Жля пороха продат родену или "светое" это проста БИЗНЕС.НО МЫ МАЙДАНЦЫ ОСТАЯЛИ ОЛЕССУ -КТОТА НАС СПОМЕНЯЮТ ???? КТОТА В УКРАИНЕ ПОМНЕТ КАК ОДЕССУ ОСТАЯЛИ УКРАИНЦЫ ЖЕРТВОЯ САБОЮ ?
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17.11.2020 16:14 Відповісти
У вас явно не "русская челюсть". На виборах мера Одеси переміг Труханов - Цензор.НЕТ 2182
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17.11.2020 16:16 Відповісти
Ктота в УКРАИНЕ СПОМЕНЯЕТ 2013-2914 ГОЛЫ ??? А на днях спомнят ((( но ЖЕРТВОВАЛИ САБОЮ УКРАИНЦЫ В ВСЕГО УКРАИНЕ-НАЧЕНАЯ С ЛЬВОВА,ХАРЬКОВА,КИЕВА И ДОНЕСИКА..мы продали наших ПОБРАТИМОХ В ДОНБАССЕ .Я ОДИН ИЗ продадных.не верил в ДОНЕТКС..
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17.11.2020 16:17 Відповісти
роман и не челюст таракана
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17.11.2020 16:21 Відповісти
Кстати о таракане...на 112 уже больше 2-х часов балаболит таракан за огромным круглым столом и там всего 4 человека...шо он вообще делает в нашем эфире??? какого черта его транслирует 112?
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17.11.2020 16:31 Відповісти
А что нужно было опзжопника скорика выбрать? Был еще один кандидат от ЕС, на 3 месте, но не дотянул, к сожалению... Так что из двух кучек дерьма выбрали поменьше. А 2 мая 2014 года прекрасно помнят одесситы и не хотят повторения. Труха весь город обклеил плакатами, что скорик это война и руцький мир, и ОНР, тоже боиться, мафиози. У одесситов выбора не было
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17.11.2020 16:32 Відповісти
На третьем месте был кандидат от СН - Филимонов. Это он не дотянул, Наташа
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17.11.2020 17:17 Відповісти
мадам, не нужно врать! третье место в Одессе у Обухова (ЕС)!

Территориальная избирательная комиссия Одессы обнародовала итоги выборов мэра 5 ноября. При явке избирателей 29,82% результаты голосования за кандидатов в мэры оказались такими: Геннадий Труханов ("Доверяй делам") - 38,35%Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 19,47%Петр Обухов ("Европейская солидарность") - 11,5%Олег Филимонов ("Слуга народа") - 10,09%
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17.11.2020 20:38 Відповісти
мадам кайф - бот прихошина
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17.11.2020 21:14 Відповісти
Думаю надо верит в чудо УКРАИНСКОЕ !!!
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17.11.2020 16:37 Відповісти
наташа успакойса.не переживай и вер МЫ УКРАИНЦЫ,АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ И МОЛДОВАНЫ ВАМ русским желаем ДОБРО-у нас ДЕТИ а у вас одноразывые...
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17.11.2020 16:51 Відповісти
О наконесто О ОДЕССА поговорим каторую до сех пор продажны как балотные- ОДЕССУ ОСТАЯЛ
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17.11.2020 17:05 Відповісти
ОДЕССИТЫ С ПОМОШЮ ЛЬВОВА,КИЕВА,И ПРОСТЫХ ФАНАТОВ , по имени УКРАИНА !!! таежный саюза нет.МЫ МАЙДАНЦЫ ОСТАИМ СВАИ ИДЕЛЫ ПРО СВОБОДЫ ?
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17.11.2020 17:10 Відповісти
я вообще худею такая там мафия что там наждо вводить зондер команды..я б меньше удивился если б гитлер победил
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17.11.2020 17:13 Відповісти
Чем отличетса сталин,гитрел и путин )))не в чем ))))))) у них нет отличие .они продажные,обнуленные,одноразывые,нечтожные, Я обрашаюс к вам )))европейцам ))))))) отебитец !!
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17.11.2020 17:21 Відповісти
Ну если у нас в городе столько ваты, то при таких раскладах труха меньшее зло.
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17.11.2020 17:37 Відповісти
 
 