На виборах мера Одеси переміг Труханов

Виборча комісія озвучила результати виборів мера Одеси, переможцем став Генадій Труханов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо на засіданні ТВК.

До другого туру вийшли Геннадій Труханов і Микола Скорик. За Скорика віддали свої голоси 72 574 виборців, а 93 921 - за Геннадія Труханова. Таким чином, він набрав найбільшу кількість голосів - 54,28%.

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