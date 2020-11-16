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Новини Місцеві вибори-2020
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Скорик обіцяє оскаржити перемогу Труханова в суді

Скорик обіцяє оскаржити перемогу Труханова в суді

Кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик, який програв на виборах мера, обіцяє оскаржити перемогу свого суперника Геннадія Труханова в суді.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Скорик впевнений, що більшість визнаних зіпсованими бюлетенів були на його підтримку, і скаржиться на низьку явку на виборах.

"Головною причиною став цей "карантин вихідного дня", друге - пандемія, третє - кампанія була настільки короткою, що одесити навіть не знали, що 15 листопада будуть вибори. Ну і, напевно, момент розчарування в будь-якій владі. Звичайно, він присутній" , - додав Скорик.

Чинний мер Одеси Геннадій Труханов переміг у всіх чотирьох районах міста. Про це стало відомо з протоколів голосування, які оприлюднили районні міські ТВК. Труханова підтримали 93 921 виборець. За Скорика проголосували 72 974 особи.

Нагадаємо, 11 листопада правоохоронці виявили в офісі Дмитра Голубова підроблені бюлетені з позначками за Миколу Скорика. Відкрито кримінальну справу за статтею про фальсифікацію виборчої документації. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін до 10 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За вилучені у Голубова підроблені бюлетені на користь Скорика багатьом світять кримінальні справи, - Таран

Автор: 

місцеві вибори (1366) Одеса (5437) Скорик (31) Труханов Геннадій (378)


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Топ коментарі
+13
Ватная мразь еще недовольна
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16.11.2020 19:48
+11
Два сорта говна бодаются за возможность деребанить деньги одеситов...
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16.11.2020 19:57
+6
Скорик обещает оспорить победу Труханова в суде - Цензор.НЕТ 6185
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16.11.2020 19:53
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ну то есть,осознает,шо набрал меньше .
просто надо еще попривыкнуть
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16.11.2020 19:48 Відповісти
Дуже хочеться до корита влади...
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16.11.2020 19:54 Відповісти
Позор одесситам ! Захотели русского мирца ? Посмотрите на «лнрднр» ,ещё над молдаванами посмеиваются
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16.11.2020 20:05 Відповісти
викуля ты с Лугандонии верещишь аль как закрой свой дурацки рота как раз Скорик и есть русский мир во всем обличье... выбирать не было из кого на Скорика который таки звали путина в 2014 году или вора Гену... шо ты шобла не пишешь про позор Харькову избравшему махрового еврейского ублюдка и то не ясно живой ли он в морге или морг его дожидается....
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16.11.2020 20:31 Відповісти
В смысле попривыкнуть - это не главное. Тут надо как-то перед спонсорами отчитаться. Количество бабла, влитого в это ничтожество, просто беспрецедентно. Из каждого утюга звучало "голосуйте за скорика.. только он сделает вас счастливыми, поборет коррупцию и наконец сделает Одессу исконно руSSким городом." Вся пятая колонна, которая так или иначе пролетела на этих выборах, как один волали "дорогие одесситы, я прошу вас поддержать честнейшего человека. Поддержите, пожалуйста скорика".
За поражение с него могут спросить
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16.11.2020 20:23 Відповісти
Ватная мразь еще недовольна
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16.11.2020 19:48 Відповісти
Скорик обіцяє оскаржити перемогу Труханова в суді - Цензор.НЕТ 4129
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16.11.2020 20:41 Відповісти
Всьо верно. Труханов бандюган еще тот, но нос по ветру держит. А вот у скорика похоже , что лозунги застряли где-то в 2014-ом. Мне вчера муж позвонил. Говорит, включил телефон, а там бегущая строка: "русский мэр, русский мир, голосуйте за скорика" и, как вишинка на торте, рашинский флаг.
А мне вот интересно, куда смотрит наше СБУ? Если Баканов мышей "чертей" не ловит, то нахрена нам такое СБУ и такой Баканов?
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16.11.2020 21:05 Відповісти
Скорик обещает оспорить победу Труханова в суде - Цензор.НЕТ 6185
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16.11.2020 19:53 Відповісти
Зескоты издеваются над своим лохторатом , помните , как предлагали собак своих продавать ,чтобы было чем за коммуналку заплатить
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16.11.2020 20:09 Відповісти
Труханова поддержали 93 921 избиратель

в Одессе вроде миллион жителей?
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16.11.2020 19:54 Відповісти
Писали що 28% прийшли на вибори і то це опосередкована цифра
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16.11.2020 19:58 Відповісти
А что еврейская община скажет по этому поводу?Скорик обещает оспорить победу Труханова в суде - Цензор.НЕТ 6390
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16.11.2020 19:56 Відповісти
Ватные войны!
Скорик обещает оспорить победу Труханова в суде - Цензор.НЕТ 3058
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16.11.2020 19:56 Відповісти
Два сорта говна бодаются за возможность деребанить деньги одеситов...
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16.11.2020 19:57 Відповісти
Я Вам скажу, как одесситка. К сожалению, во втором туре боролись криминал против откровенного руSSкого мира. Никогда не думала, что буду с облегчением воспринимать победу криминала. А ведь в первом туре кандидат от ЕС был на третьем месте. Совсем небольшой разрыв со скориком.
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16.11.2020 20:51 Відповісти
😁 сьогодні хтось писав, що він кожний раз програє і кожний раз свистить, що в нього вкрали голоси😁
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16.11.2020 19:57 Відповісти
Перший раз після виграшу Зєлєнского на президентських виборах ватка заявила, що у неї голоси вкрала інша ватка, а не "злодій" Порошенко. 😁
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16.11.2020 20:18 Відповісти
Ну что за народ, там разрыв в 20 тыс голосов.
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16.11.2020 19:59 Відповісти
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16.11.2020 19:59 Відповісти
Товарисч Скорик, иди в ОПЖЗ.
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16.11.2020 20:00 Відповісти
ЕСЛИ БЫ МНЕ.кто нибудь месяц назад сказал,что я буду голосовать за Трухана,то я бы плюнул ему в лицо.Но вот вчера пошел и проголосовал,потому что заж.опник еще хуже.
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16.11.2020 20:38 Відповісти
Две проститутки доказывают, кто из них более честная. Просто кошмар. Я даже не знаю, кто ходил на тот второй тур голосовать. Кого не спрашивала, все плюются , никто не захотел тратить время на это позорище. Но все едины в одном, что труха в данном случае хотя бы просто г.
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16.11.2020 20:40 Відповісти
Выбрали менее токсичное дерьмо
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16.11.2020 20:45 Відповісти
 
 