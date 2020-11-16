Скорик обіцяє оскаржити перемогу Труханова в суді

Кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик, який програв на виборах мера, обіцяє оскаржити перемогу свого суперника Геннадія Труханова в суді.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Скорик впевнений, що більшість визнаних зіпсованими бюлетенів були на його підтримку, і скаржиться на низьку явку на виборах.

"Головною причиною став цей "карантин вихідного дня", друге - пандемія, третє - кампанія була настільки короткою, що одесити навіть не знали, що 15 листопада будуть вибори. Ну і, напевно, момент розчарування в будь-якій владі. Звичайно, він присутній" , - додав Скорик.

Чинний мер Одеси Геннадій Труханов переміг у всіх чотирьох районах міста. Про це стало відомо з протоколів голосування, які оприлюднили районні міські ТВК. Труханова підтримали 93 921 виборець. За Скорика проголосували 72 974 особи.

Нагадаємо, 11 листопада правоохоронці виявили в офісі Дмитра Голубова підроблені бюлетені з позначками за Миколу Скорика. Відкрито кримінальну справу за статтею про фальсифікацію виборчої документації. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін до 10 років.

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