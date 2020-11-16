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Новости Местные выборы-2020
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Скорик обещает оспорить победу Труханова в суде

Скорик обещает оспорить победу Труханова в суде

Проигравший на выборах мэра кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик обещает оспорить победу своего соперника Геннадия Труханова в суде.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Скорик уверен, что большинство признанных испорченными бюллетеней были в его поддержку, и жалуется на низкую явку на выборах.

"Главной причиной стал этот "карантин выходного дня", второе - пандемия, третье - кампания была настолько короткой, что одесситы даже не знали, что 15 ноября будут выборы. Ну и, наверное, момент разочарования в любой власти. Конечно, он присутствует ", - добавил Скорик.

Читайте на Цензор.НЕТ: За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов победил во всех четырех районах города. Об этом стало известно из протоколов голосования, которые обнародовали районные городские ТИК. Труханова поддержали 93 921 избиратель. За Скорика проголосовали 72 974 человека.

Напомним, 11 ноября правоохранители обнаружили в офисе Дмитрия Голубова поддельные бюллетени с отметками за Николая Скорика. Открыто уголовное дело по статье о фальсификации избирательной документации. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: 

местные выборы (2752) Одесса (7868) Скорик (50) Труханов Геннадий (315)


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Топ комментарии
+13
Ватная мразь еще недовольна
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16.11.2020 19:48
+11
Два сорта говна бодаются за возможность деребанить деньги одеситов...
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16.11.2020 19:57
+6
Скорик обещает оспорить победу Труханова в суде - Цензор.НЕТ 6185
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16.11.2020 19:53
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ну то есть,осознает,шо набрал меньше .
просто надо еще попривыкнуть
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16.11.2020 19:48 Ответить
Дуже хочеться до корита влади...
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16.11.2020 19:54 Ответить
Позор одесситам ! Захотели русского мирца ? Посмотрите на «лнрднр» ,ещё над молдаванами посмеиваются
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16.11.2020 20:05 Ответить
викуля ты с Лугандонии верещишь аль как закрой свой дурацки рота как раз Скорик и есть русский мир во всем обличье... выбирать не было из кого на Скорика который таки звали путина в 2014 году или вора Гену... шо ты шобла не пишешь про позор Харькову избравшему махрового еврейского ублюдка и то не ясно живой ли он в морге или морг его дожидается....
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16.11.2020 20:31 Ответить
В смысле попривыкнуть - это не главное. Тут надо как-то перед спонсорами отчитаться. Количество бабла, влитого в это ничтожество, просто беспрецедентно. Из каждого утюга звучало "голосуйте за скорика.. только он сделает вас счастливыми, поборет коррупцию и наконец сделает Одессу исконно руSSким городом." Вся пятая колонна, которая так или иначе пролетела на этих выборах, как один волали "дорогие одесситы, я прошу вас поддержать честнейшего человека. Поддержите, пожалуйста скорика".
За поражение с него могут спросить
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16.11.2020 20:23 Ответить
Ватная мразь еще недовольна
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16.11.2020 19:48 Ответить
Скорик обіцяє оскаржити перемогу Труханова в суді - Цензор.НЕТ 4129
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16.11.2020 20:41 Ответить
Всьо верно. Труханов бандюган еще тот, но нос по ветру держит. А вот у скорика похоже , что лозунги застряли где-то в 2014-ом. Мне вчера муж позвонил. Говорит, включил телефон, а там бегущая строка: "русский мэр, русский мир, голосуйте за скорика" и, как вишинка на торте, рашинский флаг.
А мне вот интересно, куда смотрит наше СБУ? Если Баканов мышей "чертей" не ловит, то нахрена нам такое СБУ и такой Баканов?
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16.11.2020 21:05 Ответить
Скорик обещает оспорить победу Труханова в суде - Цензор.НЕТ 6185
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16.11.2020 19:53 Ответить
Зескоты издеваются над своим лохторатом , помните , как предлагали собак своих продавать ,чтобы было чем за коммуналку заплатить
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16.11.2020 20:09 Ответить
Труханова поддержали 93 921 избиратель

в Одессе вроде миллион жителей?
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16.11.2020 19:54 Ответить
Писали що 28% прийшли на вибори і то це опосередкована цифра
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16.11.2020 19:58 Ответить
А что еврейская община скажет по этому поводу?Скорик обещает оспорить победу Труханова в суде - Цензор.НЕТ 6390
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16.11.2020 19:56 Ответить
Ватные войны!
Скорик обещает оспорить победу Труханова в суде - Цензор.НЕТ 3058
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16.11.2020 19:56 Ответить
Два сорта говна бодаются за возможность деребанить деньги одеситов...
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16.11.2020 19:57 Ответить
Я Вам скажу, как одесситка. К сожалению, во втором туре боролись криминал против откровенного руSSкого мира. Никогда не думала, что буду с облегчением воспринимать победу криминала. А ведь в первом туре кандидат от ЕС был на третьем месте. Совсем небольшой разрыв со скориком.
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16.11.2020 20:51 Ответить
😁 сьогодні хтось писав, що він кожний раз програє і кожний раз свистить, що в нього вкрали голоси😁
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16.11.2020 19:57 Ответить
Перший раз після виграшу Зєлєнского на президентських виборах ватка заявила, що у неї голоси вкрала інша ватка, а не "злодій" Порошенко. 😁
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16.11.2020 20:18 Ответить
Ну что за народ, там разрыв в 20 тыс голосов.
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16.11.2020 19:59 Ответить
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16.11.2020 19:59 Ответить
Товарисч Скорик, иди в ОПЖЗ.
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16.11.2020 20:00 Ответить
ЕСЛИ БЫ МНЕ.кто нибудь месяц назад сказал,что я буду голосовать за Трухана,то я бы плюнул ему в лицо.Но вот вчера пошел и проголосовал,потому что заж.опник еще хуже.
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16.11.2020 20:38 Ответить
Две проститутки доказывают, кто из них более честная. Просто кошмар. Я даже не знаю, кто ходил на тот второй тур голосовать. Кого не спрашивала, все плюются , никто не захотел тратить время на это позорище. Но все едины в одном, что труха в данном случае хотя бы просто г.
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16.11.2020 20:40 Ответить
Выбрали менее токсичное дерьмо
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16.11.2020 20:45 Ответить
 
 