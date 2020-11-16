Скорик обещает оспорить победу Труханова в суде

Проигравший на выборах мэра кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик обещает оспорить победу своего соперника Геннадия Труханова в суде.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Скорик уверен, что большинство признанных испорченными бюллетеней были в его поддержку, и жалуется на низкую явку на выборах.

"Главной причиной стал этот "карантин выходного дня", второе - пандемия, третье - кампания была настолько короткой, что одесситы даже не знали, что 15 ноября будут выборы. Ну и, наверное, момент разочарования в любой власти. Конечно, он присутствует ", - добавил Скорик.

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Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов победил во всех четырех районах города. Об этом стало известно из протоколов голосования, которые обнародовали районные городские ТИК. Труханова поддержали 93 921 избиратель. За Скорика проголосовали 72 974 человека.

Напомним, 11 ноября правоохранители обнаружили в офисе Дмитрия Голубова поддельные бюллетени с отметками за Николая Скорика. Открыто уголовное дело по статье о фальсификации избирательной документации. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.

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