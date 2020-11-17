На выборах мэра Одессы победил Труханов
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Избирательная комиссия озвучила результаты выборов мэра Одессы, победителем стал Геннадий Труханов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно на заседании ТИК.
Во второй тур вышли Геннадий Труханов и Николай Скорик.
За Скорика отдали свои голоса 72 574 избирателей, а 93 921 - за Геннадия Труханова. Таким образом, он набрал наибольшее количество голосов - 54,28%.
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каждый раз за новое майбутне голосуют-и все рано это лохматая бабушка
Ну и при первом же удачном моменте поковырялся ей у себя в заднице и... положил на место...
Пришёл Холмс... спокойно покурил...
на следующий день Ватсон опять вставил трубку себе в задницу... и подложил Холмсу...
Холмс спокойно курит....
Так продолжалось неделю... две....
Через месяц Холмс так и не бросил курить... А вот Ватсон без трубки уже не мог..........
так же как и про вальцмана.
а это что нибудь,да значит
А. Эйнштейн.
Территориальная избирательная комиссия Одессы обнародовала итоги выборов мэра 5 ноября. При явке избирателей 29,82% результаты голосования за кандидатов в мэры оказались такими: Геннадий Труханов ("Доверяй делам") - 38,35%Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 19,47%Петр Обухов ("Европейская солидарность") - 11,5%Олег Филимонов ("Слуга народа") - 10,09%