На выборах мэра Одессы победил Труханов

Избирательная комиссия озвучила результаты выборов мэра Одессы, победителем стал Геннадий Труханов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно на заседании ТИК.

Во второй тур вышли Геннадий Труханов и Николай Скорик.

За Скорика отдали свои голоса 72 574 избирателей, а 93 921 - за Геннадия Труханова. Таким образом, он набрал наибольшее количество голосов - 54,28%.

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