РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11880 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
5 068 51
горсовет (659) мэр (1631) Одесса (7369) Труханов Геннадий (305)

На выборах мэра Одессы победил Труханов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На выборах мэра Одессы победил Труханов

Избирательная комиссия озвучила результаты выборов мэра Одессы, победителем стал Геннадий Труханов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно на заседании ТИК.

Во второй тур вышли Геннадий Труханов и Николай Скорик.

За Скорика отдали свои голоса 72 574 избирателей, а 93 921 - за Геннадия Труханова. Таким образом, он набрал наибольшее количество голосов - 54,28%.

Также читайте: Скорик обещает оспорить победу Труханова в суде

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Почему одесситы постоянно выбирают Труханова? Потому что привыкли жить в говне... Как Ватсон не может уже без трубки в заднице, как харьковчане не могут без Кернеса, так и они - без Труханова. И без дерьма вокруг. Потому что это не столько "вокруг", сколько "внутри".
показать весь комментарий
17.11.2020 15:22
+16
Из двух гамнюков-выбрали меньшее ...
показать весь комментарий
17.11.2020 15:22
+16
Ватаноиды дебильные.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Из двух гамнюков-выбрали меньшее ...
показать весь комментарий
17.11.2020 15:22 Ответить
Пабедило фэсбе...
показать весь комментарий
17.11.2020 15:33 Ответить
Почему одесситы постоянно выбирают Труханова? Потому что привыкли жить в говне... Как Ватсон не может уже без трубки в заднице, как харьковчане не могут без Кернеса, так и они - без Труханова. И без дерьма вокруг. Потому что это не столько "вокруг", сколько "внутри".
показать весь комментарий
17.11.2020 15:22 Ответить
ну да ...то ли дело луцк...
каждый раз за новое майбутне голосуют-и все рано это лохматая бабушка На виборах мера Одеси переміг Труханов - Цензор.НЕТ 5859

На виборах мера Одеси переміг Труханов - Цензор.НЕТ 460
показать весь комментарий
17.11.2020 15:31 Ответить
Ватсон никогда не носил трубку в заднице, идиот
показать весь комментарий
17.11.2020 15:34 Ответить
Решил доктор Ватсон отучить Шерлока курить трубку...
Ну и при первом же удачном моменте поковырялся ей у себя в заднице и... положил на место...
Пришёл Холмс... спокойно покурил...
на следующий день Ватсон опять вставил трубку себе в задницу... и подложил Холмсу...
Холмс спокойно курит....
Так продолжалось неделю... две....
Через месяц Холмс так и не бросил курить... А вот Ватсон без трубки уже не мог..........
показать весь комментарий
17.11.2020 19:04 Ответить
А шо надо было скорика выбрать? Это вообще был бы писец!
показать весь комментарий
17.11.2020 15:58 Ответить
А кто мешает одесситам выдвинуть альтернативных кандидатов? У вас там больше нет ни одного вменяемого человека? Вы не поняли, что именно об этом был мой коммент?
показать весь комментарий
17.11.2020 16:01 Ответить
Кандидат от ЕС на 3-м месте, к сожалению. А Ваш мэр кто, простите?
показать весь комментарий
17.11.2020 17:58 Ответить
Вы расскажите кто у вас мер города, просто интересно в каком вы гавне, в нутри или с наруже
показать весь комментарий
17.11.2020 16:30 Ответить
Потому что он мер. Равно как и Кернес в Харькове. А то что эта сепарская мерзота так это должны выявлять и показывать соответствующие органы. СБУ например. Но СБУшникам некогда. Они трусят 7-й км. и шмонают конвертцентры. Так что это не к горожанам вопросы. Горожане голосуют за то что видят.
показать весь комментарий
17.11.2020 16:47 Ответить
Браво, Вова! Зеленский, это ты? Залогинился таки? Я радуюсь твоей квартальной логике: "почему выбирают мэром идиота и прохвоста? потому что он мэр!". Такое даже комментировать не нужно, достаточно просто заскриншотить. И - на стенку. Или на доску. "Их ищут психиатры"
показать весь комментарий
17.11.2020 16:51 Ответить
Думал у тебя ума поболее. Ну, если совсем тугодум, то придется разжевать: Я подразумевал "мер" не как должность, а как мер, который выполняет свои мерские функции так, что это видят все горожане, т.е. хорошо выполняет. И если ты думаешь, что одесситы или харьковчане выбирают себе мером идиота, то в психушку надо тебе. Твоему диагнозу даже название есть: "эффект Даннинга-Крюгера". (это когда все вокруг идиоты, а ты самый умный)
показать весь комментарий
17.11.2020 17:15 Ответить
Ну, цей гімнюк хоча б живий, на відміну від гепи...
показать весь комментарий
17.11.2020 15:25 Ответить
На виборах мера Одеси переміг Труханов - Цензор.НЕТ 7049
показать весь комментарий
17.11.2020 15:28 Ответить
Ватаноиды дебильные.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:26 Ответить
Какой народ, такие и правители!
показать весь комментарий
17.11.2020 15:30 Ответить
Жаба перемогла гадюку. А одесити мене розчарували.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:31 Ответить
есть гражданство Рф или какая разница?
показать весь комментарий
17.11.2020 15:33 Ответить
та я чота замечаю,шо про гражданство рф громче всех кричат ольгинцы и опазажопа На виборах мера Одеси переміг Труханов - Цензор.НЕТ 4591.
так же как и про вальцмана.
а это что нибудь,да значит
показать весь комментарий
17.11.2020 15:49 Ответить
в раде выступали, сказали что есть. Как с Пальческим код инд. по которому можно на сайте проверить. Вот мне не пох, что на южной границе будет кирувати запроданець
показать весь комментарий
17.11.2020 15:59 Ответить
могло быть и хуже
показать весь комментарий
17.11.2020 15:41 Ответить
У Меня вопрос УКРАИНЦАМ и ЗАШИТНИКОМ ОДЕССЫ КАТОРЫЕ ОСТАЯЛИ ГОРОД ОТ ванючего русского мира в 2 МАЯ 2014 - почему после всего труханов остаял свой пост и и 90% ментов )))) ЕСТ ТУТ УМНЫЙ ???
показать весь комментарий
17.11.2020 15:43 Ответить
Если правилно ответите значет не все потеряно....
показать весь комментарий
17.11.2020 15:44 Ответить
«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен».
А. Эйнштейн.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:48 Ответить
С - стабильность...
показать весь комментарий
17.11.2020 15:49 Ответить
Жду ответа
показать весь комментарий
17.11.2020 15:53 Ответить
Та немає різниці.. що той кондом прокацапсько - ватний , що цей..Одеса ! Що за лайно ви курва вибіраете ??
показать весь комментарий
17.11.2020 15:57 Ответить
вата вибрала труханова- трихуйла(в кубі)
показать весь комментарий
17.11.2020 16:00 Ответить
Во всем виновны НАБУ , САП и Антикррупционный суд. Почему эти два казла не в тюрьме? Ведь нет уже даже депутатсткой неприкосновенности , как в случае со Скориком. Но все время чего-то не хватает. Надо ещё пару органов создать , наверное. Да за эти деньги можно нанять одного меткого человека
показать весь комментарий
17.11.2020 16:01 Ответить
Татяьяна Лайф это не ответ.не смотря ШО Я ТЕБЯ УВАЖАЮ
показать весь комментарий
17.11.2020 16:03 Ответить
ХотитеШО Я сам ответил на свой вопрос )))) это как задат вопрос к ЗЕРКАЛУ - ТЫЖЕ ЭЛЬШАН !!! ВЧЕМ проблема ))
показать весь комментарий
17.11.2020 16:07 Ответить
Ладно УГАВАРИЛИ )))
показать весь комментарий
17.11.2020 16:09 Ответить
После таго КАК УКРАИНЦЫ,МАЙДАНЦЫ И ДОСТОЙНЫЕ ОСТАЯЛИ ОДЕССУ ОТ ванючего русского мира в 2014 году до выборов президента УКРАИНЕ - порошенко понел что без труханова и авакова влядли ему взят власт в УКРАИНЕ.он договарилса с дяволами(Я АТЕИСТ) он этот порошенко во имя сваего БИЗНЕСА продал УКРАИНУ
показать весь комментарий
17.11.2020 16:12 Ответить
Жля пороха продат родену или "светое" это проста БИЗНЕС.НО МЫ МАЙДАНЦЫ ОСТАЯЛИ ОЛЕССУ -КТОТА НАС СПОМЕНЯЮТ ???? КТОТА В УКРАИНЕ ПОМНЕТ КАК ОДЕССУ ОСТАЯЛИ УКРАИНЦЫ ЖЕРТВОЯ САБОЮ ?
показать весь комментарий
17.11.2020 16:14 Ответить
У вас явно не "русская челюсть". На виборах мера Одеси переміг Труханов - Цензор.НЕТ 2182
показать весь комментарий
17.11.2020 16:16 Ответить
Ктота в УКРАИНЕ СПОМЕНЯЕТ 2013-2914 ГОЛЫ ??? А на днях спомнят ((( но ЖЕРТВОВАЛИ САБОЮ УКРАИНЦЫ В ВСЕГО УКРАИНЕ-НАЧЕНАЯ С ЛЬВОВА,ХАРЬКОВА,КИЕВА И ДОНЕСИКА..мы продали наших ПОБРАТИМОХ В ДОНБАССЕ .Я ОДИН ИЗ продадных.не верил в ДОНЕТКС..
показать весь комментарий
17.11.2020 16:17 Ответить
роман и не челюст таракана
показать весь комментарий
17.11.2020 16:21 Ответить
Кстати о таракане...на 112 уже больше 2-х часов балаболит таракан за огромным круглым столом и там всего 4 человека...шо он вообще делает в нашем эфире??? какого черта его транслирует 112?
показать весь комментарий
17.11.2020 16:31 Ответить
А что нужно было опзжопника скорика выбрать? Был еще один кандидат от ЕС, на 3 месте, но не дотянул, к сожалению... Так что из двух кучек дерьма выбрали поменьше. А 2 мая 2014 года прекрасно помнят одесситы и не хотят повторения. Труха весь город обклеил плакатами, что скорик это война и руцький мир, и ОНР, тоже боиться, мафиози. У одесситов выбора не было
показать весь комментарий
17.11.2020 16:32 Ответить
На третьем месте был кандидат от СН - Филимонов. Это он не дотянул, Наташа
показать весь комментарий
17.11.2020 17:17 Ответить
мадам, не нужно врать! третье место в Одессе у Обухова (ЕС)!

Территориальная избирательная комиссия Одессы обнародовала итоги выборов мэра 5 ноября. При явке избирателей 29,82% результаты голосования за кандидатов в мэры оказались такими: Геннадий Труханов ("Доверяй делам") - 38,35%Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 19,47%Петр Обухов ("Европейская солидарность") - 11,5%Олег Филимонов ("Слуга народа") - 10,09%
показать весь комментарий
17.11.2020 20:38 Ответить
мадам кайф - бот прихошина
показать весь комментарий
17.11.2020 21:14 Ответить
Думаю надо верит в чудо УКРАИНСКОЕ !!!
показать весь комментарий
17.11.2020 16:37 Ответить
наташа успакойса.не переживай и вер МЫ УКРАИНЦЫ,АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ И МОЛДОВАНЫ ВАМ русским желаем ДОБРО-у нас ДЕТИ а у вас одноразывые...
показать весь комментарий
17.11.2020 16:51 Ответить
О наконесто О ОДЕССА поговорим каторую до сех пор продажны как балотные- ОДЕССУ ОСТАЯЛ
показать весь комментарий
17.11.2020 17:05 Ответить
ОДЕССИТЫ С ПОМОШЮ ЛЬВОВА,КИЕВА,И ПРОСТЫХ ФАНАТОВ , по имени УКРАИНА !!! таежный саюза нет.МЫ МАЙДАНЦЫ ОСТАИМ СВАИ ИДЕЛЫ ПРО СВОБОДЫ ?
показать весь комментарий
17.11.2020 17:10 Ответить
я вообще худею такая там мафия что там наждо вводить зондер команды..я б меньше удивился если б гитлер победил
показать весь комментарий
17.11.2020 17:13 Ответить
Чем отличетса сталин,гитрел и путин )))не в чем ))))))) у них нет отличие .они продажные,обнуленные,одноразывые,нечтожные, Я обрашаюс к вам )))европейцам ))))))) отебитец !!
показать весь комментарий
17.11.2020 17:21 Ответить
Ну если у нас в городе столько ваты, то при таких раскладах труха меньшее зло.
показать весь комментарий
17.11.2020 17:37 Ответить
 
 