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алкоголь (1218) отруєння (941) росія (63556) смерть (6707)

10 осіб померло від отруєння сурогатним алкоголем у Росії

10 осіб померло від отруєння сурогатним алкоголем у Росії

В Оренбурзькій області дев'ять людей померли після вживання сурогатного алкоголю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомив Слідчий комітет в Оренбурзькій області.

Загиблі жили в селищі Красночабанське Домбровського району. З симптомами отруєння етанолом вони 6 і 7 жовтня були доставлені в місцеву лікарню, де померли. Вік загиблих - від 36 до 73 років.

Уряд Оренбурзької області повідомив про десятьох загиблих від отруєння. Ще один, що вживав сурогатний алкоголь, перебуває в реанімації.

"За попередньою інформацією, навіть невеликий обсяг випитого алкоголю призводить до летального результату. Він продавався в різній тарі і в різних місцях", - сказано в повідомленні.

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Порушено кримінальну справу про виробництво і збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності досмерті більше двох осіб.

Слідчими слідчого управління СК Росії по Оренбурзькій області у взаємодії з працівниками оперативних служб проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєних злочинів, обшуки в місцях передбачуваного збуту спиртовмісної рідини, вилучено її зразки, призначено необхідні експертизи.

Нагадаємо, в грудні 2016 року в Іркутську 78 осіб померли, випивши концентрат для ванн "Бояришнік". У серпні 2020 року семеро обвинувачених у справі про отруєння "Бояришніком" були засуджені до позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Після отруєння "Бояришніком" активно обговорювалися обмеження на продаж і виробництво спиртовмісних рідин; рік по тому була законодавчо посилена відповідальність за порушення при виробництві та продажу спиртовмісної продукції.

У листопаді 2020 року в Якутії сім осіб померли, випивши антисептик для рук на основі метилового спирту. Влада республіки тоді заборонила продаж спиртовмісної рідини, що стала причиною смерті людей.
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Топ коментарі
+13
Надеюсь люди не пострадали?
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08.10.2021 08:41
+7
це добре але мало!
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08.10.2021 08:42
+7
Блин! ну что они не могли какой праздник устроить и раздать то пойло народу за голосование , чтоли! хорошо б зашло!
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08.10.2021 08:42
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Надеюсь люди не пострадали?
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08.10.2021 08:41 Відповісти
це добре але мало!
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08.10.2021 08:42 Відповісти
Блин! ну что они не могли какой праздник устроить и раздать то пойло народу за голосование , чтоли! хорошо б зашло!
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08.10.2021 08:42 Відповісти
бухнули импортного омывателя
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08.10.2021 08:44 Відповісти
Чет мало.
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08.10.2021 08:46 Відповісти
За два десятка лет из России уехали навсегда около 5 млн граждан
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08.10.2021 09:50 Відповісти
Слышал историю: помер мужик и его жена организована поминки. На поминки принесла алкоголь сомнительного происхождения. Как итог еще куча народу полегла
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08.10.2021 08:46 Відповісти
Так как живут в оренбурской области, то лучше сдохнуть.
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08.10.2021 08:47 Відповісти
Акцизную марку Яроша нашли?
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08.10.2021 08:49 Відповісти
Нашли даже две: Зоряна и Шкиряка.
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08.10.2021 08:53 Відповісти
Від бухла за паребріком мруть як мухи. Знаю не з чуток.
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08.10.2021 08:51 Відповісти
Не вижу в этом новости, наоборот, мало как-то подохло!
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08.10.2021 08:51 Відповісти
У них статистика не всех учитывает.
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08.10.2021 10:20 Відповісти
А еще 100 сканчалось после употребления стандартной водки "Московская"
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08.10.2021 08:53 Відповісти
Нейтрализовали яд своими организмами. Их подвиг будуп помнить, пока ленту новостей не пролестают.
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08.10.2021 08:56 Відповісти
С симптомами отравления этанолом они 6 и 7 октября были доставлены в местную больницу, где умерли. Источник:
Наверно, надо исправить на метанол; этанол, как раз, является ему антидотом...
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08.10.2021 08:56 Відповісти
Метанолом, а не этанолом...Метиловый спирт, а не этиловый
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08.10.2021 08:57 Відповісти
на поминках еще 50 человек помрут.. это Россия!(голосом Жириновского)
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08.10.2021 08:59 Відповісти
А где здесь новость?
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08.10.2021 09:03 Відповісти
Підтримую. І , взагалі : навіщо це на Цензорі ? Навіщо українцям знати , скільки гівна прикопали на гнояркі ...
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08.10.2021 09:50 Відповісти
Эта информация видимо должно натолкнуть читателей на причину смерти Полякова?
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08.10.2021 09:08 Відповісти
зато не ослепли
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08.10.2021 09:16 Відповісти
опять просроченный стекломой завезли, надо писать жалобу в кацапское спортлото.
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08.10.2021 09:29 Відповісти
Такс... це натяк на причину смерті Полякова ?
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08.10.2021 09:31 Відповісти
Непогано, непогано... 10 фрагів)
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08.10.2021 09:33 Відповісти
Число россиян, которые умерли из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, возросло до 14.
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08.10.2021 09:36 Відповісти
Это не новость - это статистика, хотя и приятная
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08.10.2021 09:39 Відповісти
Число погибших россиян, которые отравились в Оренбургской области суррогатным алкоголем, возросло до 17.
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08.10.2021 10:06 Відповісти
Прогрес, однако!
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08.10.2021 10:19 Відповісти
В России с хорошими продуктами вообще проблема,алкоголь говнище вообще!
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08.10.2021 10:10 Відповісти
Это не повод хлебать метил.
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08.10.2021 10:38 Відповісти
Как ты догадался! Наверное знал!
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08.10.2021 23:00 Відповісти
І що, ми маємо плакати і скинутися їм на похорон? Це новина планетарного масштабу?
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08.10.2021 11:21 Відповісти
"По состоянию на 11.00 (9.00 мск) известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались." Видать сильно пить хотелось...
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08.10.2021 13:12 Відповісти
 
 