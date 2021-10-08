10 осіб померло від отруєння сурогатним алкоголем у Росії
В Оренбурзькій області дев'ять людей померли після вживання сурогатного алкоголю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомив Слідчий комітет в Оренбурзькій області.
Загиблі жили в селищі Красночабанське Домбровського району. З симптомами отруєння етанолом вони 6 і 7 жовтня були доставлені в місцеву лікарню, де померли. Вік загиблих - від 36 до 73 років.
Уряд Оренбурзької області повідомив про десятьох загиблих від отруєння. Ще один, що вживав сурогатний алкоголь, перебуває в реанімації.
"За попередньою інформацією, навіть невеликий обсяг випитого алкоголю призводить до летального результату. Він продавався в різній тарі і в різних місцях", - сказано в повідомленні.
Порушено кримінальну справу про виробництво і збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності досмерті більше двох осіб.
Слідчими слідчого управління СК Росії по Оренбурзькій області у взаємодії з працівниками оперативних служб проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєних злочинів, обшуки в місцях передбачуваного збуту спиртовмісної рідини, вилучено її зразки, призначено необхідні експертизи.
Нагадаємо, в грудні 2016 року в Іркутську 78 осіб померли, випивши концентрат для ванн "Бояришнік". У серпні 2020 року семеро обвинувачених у справі про отруєння "Бояришніком" були засуджені до позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.
Після отруєння "Бояришніком" активно обговорювалися обмеження на продаж і виробництво спиртовмісних рідин; рік по тому була законодавчо посилена відповідальність за порушення при виробництві та продажу спиртовмісної продукції.
У листопаді 2020 року в Якутії сім осіб померли, випивши антисептик для рук на основі метилового спирту. Влада республіки тоді заборонила продаж спиртовмісної рідини, що стала причиною смерті людей.
Будь ласка, зачекайте...
Наверно, надо исправить на метанол; этанол, как раз, является ему антидотом...