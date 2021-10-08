10 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в России

В Оренбургской области девять человек умерли после употребления суррогатного алкоголя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщил Следственный комитет по Оренбургской области.

Погибшие жили в поселке Красночабанский Домбаровского района. С симптомами отравления этанолом они 6 и 7 октября были доставлены в местную больницу, где умерли. Возраст погибших - от 36 до 73 лет.

Правительство Оренбургской области сообщило о десяти погибших от отравления. Еще один употреблявший суррогатный алкоголь находится в реанимации.

"По предварительной информации, даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. Он продавался в разной таре и в разных местах", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

Следователями следственного управления СК России по Оренбургской области во взаимодействии с сотрудниками оперативных служб проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, обыски в местах предполагаемого сбыта спиртосодержащей жидкости, изъяты ее образцы, назначены необходимые экспертизы.

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Напомним, в декабре 2016 года в Иркутске 78 человек умерли, выпив концентрат для ванн "Боярышник". В августе 2020 года семеро обвиняемых по делу об отравлении "Боярышником" были приговорены к лишению свободы на срок от семи до девяти лет.

После отравления "Боярышником" активно обсуждались ограничения на продажу и производство спиртосодержащих жидкостей; год спустя была законодательно ужесточена ответственность за нарушения при производстве и продаже спиртосодержащей продукции.

В ноябре 2020 года в Якутии семь человек умерли, выпив антисептик для рук на основе метилового спирта. Власти республики тогда запретили продажу спиртосодержащей жидкости, ставшей причиной смерти людей.