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алкоголь (1644) отравление (1446) россия (92987) смерть (9176)

10 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в России

10 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в России

В Оренбургской области девять человек умерли после употребления суррогатного алкоголя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщил Следственный комитет по Оренбургской области.

Погибшие жили в поселке Красночабанский Домбаровского района. С симптомами отравления этанолом они 6 и 7 октября были доставлены в местную больницу, где умерли. Возраст погибших - от 36 до 73 лет.

Правительство Оренбургской области сообщило о десяти погибших от отравления. Еще один употреблявший суррогатный алкоголь находится в реанимации.

"По предварительной информации, даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. Он продавался в разной таре и в разных местах", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

Следователями следственного управления СК России по Оренбургской области во взаимодействии с сотрудниками оперативных служб проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, обыски в местах предполагаемого сбыта спиртосодержащей жидкости, изъяты ее образцы, назначены необходимые экспертизы.

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Напомним, в декабре 2016 года в Иркутске 78 человек умерли, выпив концентрат для ванн "Боярышник". В августе 2020 года семеро обвиняемых по делу об отравлении "Боярышником" были приговорены к лишению свободы на срок от семи до девяти лет.

После отравления "Боярышником" активно обсуждались ограничения на продажу и производство спиртосодержащих жидкостей; год спустя была законодательно ужесточена ответственность за нарушения при производстве и продаже спиртосодержащей продукции.

В ноябре 2020 года в Якутии семь человек умерли, выпив антисептик для рук на основе метилового спирта. Власти республики тогда запретили продажу спиртосодержащей жидкости, ставшей причиной смерти людей.
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Топ комментарии
+13
Надеюсь люди не пострадали?
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08.10.2021 08:41
+7
це добре але мало!
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08.10.2021 08:42
+7
Блин! ну что они не могли какой праздник устроить и раздать то пойло народу за голосование , чтоли! хорошо б зашло!
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08.10.2021 08:42
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Надеюсь люди не пострадали?
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08.10.2021 08:41 Ответить
це добре але мало!
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08.10.2021 08:42 Ответить
Блин! ну что они не могли какой праздник устроить и раздать то пойло народу за голосование , чтоли! хорошо б зашло!
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08.10.2021 08:42 Ответить
бухнули импортного омывателя
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08.10.2021 08:44 Ответить
Чет мало.
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08.10.2021 08:46 Ответить
За два десятка лет из России уехали навсегда около 5 млн граждан
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08.10.2021 09:50 Ответить
Слышал историю: помер мужик и его жена организована поминки. На поминки принесла алкоголь сомнительного происхождения. Как итог еще куча народу полегла
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08.10.2021 08:46 Ответить
Так как живут в оренбурской области, то лучше сдохнуть.
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08.10.2021 08:47 Ответить
Акцизную марку Яроша нашли?
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08.10.2021 08:49 Ответить
Нашли даже две: Зоряна и Шкиряка.
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08.10.2021 08:53 Ответить
Від бухла за паребріком мруть як мухи. Знаю не з чуток.
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08.10.2021 08:51 Ответить
Не вижу в этом новости, наоборот, мало как-то подохло!
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08.10.2021 08:51 Ответить
У них статистика не всех учитывает.
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08.10.2021 10:20 Ответить
А еще 100 сканчалось после употребления стандартной водки "Московская"
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08.10.2021 08:53 Ответить
Нейтрализовали яд своими организмами. Их подвиг будуп помнить, пока ленту новостей не пролестают.
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08.10.2021 08:56 Ответить
С симптомами отравления этанолом они 6 и 7 октября были доставлены в местную больницу, где умерли. Источник:
Наверно, надо исправить на метанол; этанол, как раз, является ему антидотом...
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08.10.2021 08:56 Ответить
Метанолом, а не этанолом...Метиловый спирт, а не этиловый
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08.10.2021 08:57 Ответить
на поминках еще 50 человек помрут.. это Россия!(голосом Жириновского)
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08.10.2021 08:59 Ответить
А где здесь новость?
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08.10.2021 09:03 Ответить
Підтримую. І , взагалі : навіщо це на Цензорі ? Навіщо українцям знати , скільки гівна прикопали на гнояркі ...
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08.10.2021 09:50 Ответить
Эта информация видимо должно натолкнуть читателей на причину смерти Полякова?
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08.10.2021 09:08 Ответить
зато не ослепли
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08.10.2021 09:16 Ответить
опять просроченный стекломой завезли, надо писать жалобу в кацапское спортлото.
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08.10.2021 09:29 Ответить
Такс... це натяк на причину смерті Полякова ?
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08.10.2021 09:31 Ответить
Непогано, непогано... 10 фрагів)
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08.10.2021 09:33 Ответить
Число россиян, которые умерли из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, возросло до 14.
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08.10.2021 09:36 Ответить
Это не новость - это статистика, хотя и приятная
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08.10.2021 09:39 Ответить
Число погибших россиян, которые отравились в Оренбургской области суррогатным алкоголем, возросло до 17.
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08.10.2021 10:06 Ответить
Прогрес, однако!
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08.10.2021 10:19 Ответить
В России с хорошими продуктами вообще проблема,алкоголь говнище вообще!
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08.10.2021 10:10 Ответить
Это не повод хлебать метил.
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08.10.2021 10:38 Ответить
Как ты догадался! Наверное знал!
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08.10.2021 23:00 Ответить
І що, ми маємо плакати і скинутися їм на похорон? Це новина планетарного масштабу?
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08.10.2021 11:21 Ответить
"По состоянию на 11.00 (9.00 мск) известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались." Видать сильно пить хотелось...
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08.10.2021 13:12 Ответить
 
 