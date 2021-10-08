Епідзонування України: вже 13 регіонів відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 8 жовтня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 353 (перевищення в 4,71 раза). Найвищий рівень захворюваності в Луганській області (742) та Чернівецькій області (738).

Також у п'яти областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій.

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Водночас в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менш як 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 14,4%.

За даними за 7 жовтня, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні в цілому становить 54,6 осіб на 100 тис. населення за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення. Так, у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях перевищено показник рівня госпіталізацій.

Також в Україні зайнято 51,7% лікарняних ліжок з киснем за норми не більш як 65%. Цей показник перевищено в Одеській і Харківській областях.

За даними МОЗ, показники в 13 областях України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, в інших - "жовтій".