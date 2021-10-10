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Очільник МЗС Австрії Шалленберг змінить Курца на посаді канцлера

Очільник МЗС Австрії Шалленберг змінить Курца на посаді канцлера

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен у понеділок, 11 жовтня, приведе до присяги нового федерального канцлера Александера Шалленберга, який до цього обіймав посаду міністра закордонних справ.

Про це президент повідомив у неділю, виступаючи із заявою щодо розвитку політичної ситуації в країні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Урядова криза закінчилася. Завтра опівдні я приведу до присяги нового федерального канцлера і міністра закордонних справ. І робота на благо нашої країни триватиме", - заявив Ван дер Беллен.

Водночас він зазначив, що зміна керівника уряду остаточно проблему не вирішила, "тому що за останні кілька днів довіра громадян до політики вкотре похитнулася". За його словами, в найближчі місяці політики і чиновники повинні зробити все, щоб відновити довіру.

Читайте також: Канцлера Австрії Курца підозрюють в оплаті партійної реклами із бюджету - він оголосив про відставку

Президент Австрії повідомив, що поспілкувався з віцеканцлером, лідером зелених Вернер Коглером і з кандидатом на посаду канцлера Александером Шалленбергом. "Обидва хочуть працювати разом ... Обидва запевнили мене, що є міцна основа для стабільного державного співробітництва в інтересах нашої батьківщини. І тепер обидва несуть особисту відповідальність за те, щоб так і було", - заявив він.

Нагадаємо, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц ввечері суботи, 9 жовтня, оголосив про вихід у відставку, пояснивши своє рішення прагненням "уникнути хаосу" і "забезпечити стабільність".

Прокуратура Австрії, що спеціалізується на антикорупційних справах, раніше підтвердила, що веде розслідування відносно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою і корупції. За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца. Це, як передбачається, було частиною плану, який дозволив Курцу спочатку прийти до влади в АНП, а пізніше посісти пост канцлера.

Читайте також: Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру. ВIДЕО

Австрія (965) Курц Себастьян (86) ван дер Беллен (23) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+7
Будем надеяться что влияние ботоксного члена на австрияк поубавится!
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10.10.2021 23:31
+3
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10.10.2021 23:40
+3
І про Зоряну Скалецьку теж непогано...

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11.10.2021 00:20
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Будем надеяться что влияние ботоксного члена на австрияк поубавится!
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10.10.2021 23:31 Відповісти
Ведь это ж надо...
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10.10.2021 23:32 Відповісти
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10.10.2021 23:40 Відповісти
Я тоже про него подумал.
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10.10.2021 23:52 Відповісти
Молодёжи не понять.
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11.10.2021 00:03 Відповісти
...Штирлиц выстрелил ему прямо в лоб. Пуля звонко ударилась, и срикошетила в стену.

"Броневой", подумал Штирлиц.

Вибачте за боян!
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11.10.2021 00:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xlFe0fkVUTY&t=322s Великие актёры древности. Сейчас есть таланты, но великих пока нет.
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11.10.2021 00:27 Відповісти
Курц лошара. У Зелі зашквари крутіші, а його і дрючком не згониш з табуретки.
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10.10.2021 23:46 Відповісти
скажу как есть. я вначале поставил ударение в первом слове на "а" и долго пытался понять какого такого "курцА" должны сменить в австрии и почему он курит
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10.10.2021 23:49 Відповісти
Так були тут на Цензорі борошна перекладу, десь приблизно три роки тому - власне про цього Курца і написали "Себастьяна Курильщика"
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11.10.2021 00:04 Відповісти
вот и я подвис секунд на 10
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11.10.2021 00:06 Відповісти
І про Зоряну Скалецьку теж непогано...

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11.10.2021 00:20 Відповісти
А ще забули про Сподівання Савченко. Як так можна?!
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11.10.2021 17:33 Відповісти
І ще тенісистка Березня Костюк
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11.10.2021 18:52 Відповісти
до речi, у Вiднi дуже давнє та добре вiдоме збiговисько та малина для гебнi...

НАТО та спец.службам Америки краще взагалi не дiлитись з австрiйським урядом конфiдецiйною iнформацiєю, доки там не вичистять цей гнiйник.

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11.10.2021 00:06 Відповісти
вот к чему приводят в нормальных странах шашни с русней.
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11.10.2021 02:13 Відповісти
 
 