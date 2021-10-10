Очільник МЗС Австрії Шалленберг змінить Курца на посаді канцлера

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен у понеділок, 11 жовтня, приведе до присяги нового федерального канцлера Александера Шалленберга, який до цього обіймав посаду міністра закордонних справ.

Про це президент повідомив у неділю, виступаючи із заявою щодо розвитку політичної ситуації в країні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Урядова криза закінчилася. Завтра опівдні я приведу до присяги нового федерального канцлера і міністра закордонних справ. І робота на благо нашої країни триватиме", - заявив Ван дер Беллен.

Водночас він зазначив, що зміна керівника уряду остаточно проблему не вирішила, "тому що за останні кілька днів довіра громадян до політики вкотре похитнулася". За його словами, в найближчі місяці політики і чиновники повинні зробити все, щоб відновити довіру.

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Президент Австрії повідомив, що поспілкувався з віцеканцлером, лідером зелених Вернер Коглером і з кандидатом на посаду канцлера Александером Шалленбергом. "Обидва хочуть працювати разом ... Обидва запевнили мене, що є міцна основа для стабільного державного співробітництва в інтересах нашої батьківщини. І тепер обидва несуть особисту відповідальність за те, щоб так і було", - заявив він.

Нагадаємо, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц ввечері суботи, 9 жовтня, оголосив про вихід у відставку, пояснивши своє рішення прагненням "уникнути хаосу" і "забезпечити стабільність".

Прокуратура Австрії, що спеціалізується на антикорупційних справах, раніше підтвердила, що веде розслідування відносно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою і корупції. За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца. Це, як передбачається, було частиною плану, який дозволив Курцу спочатку прийти до влади в АНП, а пізніше посісти пост канцлера.

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