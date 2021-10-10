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Глава МИД Австрии Шалленберг сменит Курца на посту канцлера

Глава МИД Австрии Шалленберг сменит Курца на посту канцлера

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник, 11 октября, приведет к присяге нового федерального канцлера Александера Шалленберга, который до этого занимал должность министра иностранных дел.

Об этом президент сообщил в воскресенье, выступая с заявлением по развитию политической ситуации в стране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правительственный кризис закончился. Завтра в полдень я приведу к присяге нового федерального канцлера и министра иностранных дел. И работа на благо нашей страны продолжится", - заявил Ван дер Беллен.

В то же время он отметил, что смена руководителя правительства окончательно проблему не решила, "потому что за последние несколько дней доверие граждан к политике в очередной раз пошатнулось". По его словам, в ближайшие месяцы политики и чиновники должны сделать все, чтобы возобновить доверие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канцлера Австрии Курца подозревают в оплате партийной рекламы из бюджета - он объявил об отставке

Президент Австрии сообщил, что пообщался с вице-канцлером, лидером "зеленых" Вернером Коглером и с кандидатом на пост канцлера Александером Шалленбергом. "Оба хотят работать вместе... Оба заверили меня, что есть прочная основа для стабильного государственного сотрудничества в интересах нашей родины. И теперь оба несут личную ответственность за то, чтобы так и было", - заявил он.

Напомним, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц вечером субботы, 9 октября, объявил об уходе в отставку, объяснив свое решение стремлением "избежать хаоса" и "обеспечить стабильность".

Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами, ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, подозреваемых в злоупотреблении доверием и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это, как предполагается, было частью плана, позволившего Курцу сначала прийти к власти в АНП, а позднее занять пост канцлера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лавров предложил главе МИД Австрии Шалленбергу посетить оккупированный Крым. Тот отказался: Нет ни желания, ни намерения. ВИДЕО

Автор: 

Австрия (812) Курц Себастиан (89) Ван дер Беллен (19) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+7
Будем надеяться что влияние ботоксного члена на австрияк поубавится!
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10.10.2021 23:31
+3
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10.10.2021 23:40
+3
І про Зоряну Скалецьку теж непогано...

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11.10.2021 00:20
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Будем надеяться что влияние ботоксного члена на австрияк поубавится!
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10.10.2021 23:31 Ответить
Ведь это ж надо...
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10.10.2021 23:32 Ответить
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10.10.2021 23:40 Ответить
Я тоже про него подумал.
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10.10.2021 23:52 Ответить
Молодёжи не понять.
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11.10.2021 00:03 Ответить
...Штирлиц выстрелил ему прямо в лоб. Пуля звонко ударилась, и срикошетила в стену.

"Броневой", подумал Штирлиц.

Вибачте за боян!
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11.10.2021 00:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xlFe0fkVUTY&t=322s Великие актёры древности. Сейчас есть таланты, но великих пока нет.
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11.10.2021 00:27 Ответить
Курц лошара. У Зелі зашквари крутіші, а його і дрючком не згониш з табуретки.
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10.10.2021 23:46 Ответить
скажу как есть. я вначале поставил ударение в первом слове на "а" и долго пытался понять какого такого "курцА" должны сменить в австрии и почему он курит
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10.10.2021 23:49 Ответить
Так були тут на Цензорі борошна перекладу, десь приблизно три роки тому - власне про цього Курца і написали "Себастьяна Курильщика"
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11.10.2021 00:04 Ответить
вот и я подвис секунд на 10
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11.10.2021 00:06 Ответить
І про Зоряну Скалецьку теж непогано...

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11.10.2021 00:20 Ответить
А ще забули про Сподівання Савченко. Як так можна?!
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11.10.2021 17:33 Ответить
І ще тенісистка Березня Костюк
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11.10.2021 18:52 Ответить
до речi, у Вiднi дуже давнє та добре вiдоме збiговисько та малина для гебнi...

НАТО та спец.службам Америки краще взагалi не дiлитись з австрiйським урядом конфiдецiйною iнформацiєю, доки там не вичистять цей гнiйник.

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11.10.2021 00:06 Ответить
вот к чему приводят в нормальных странах шашни с русней.
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11.10.2021 02:13 Ответить
 
 