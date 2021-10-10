Глава МИД Австрии Шалленберг сменит Курца на посту канцлера

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник, 11 октября, приведет к присяге нового федерального канцлера Александера Шалленберга, который до этого занимал должность министра иностранных дел.

Об этом президент сообщил в воскресенье, выступая с заявлением по развитию политической ситуации в стране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правительственный кризис закончился. Завтра в полдень я приведу к присяге нового федерального канцлера и министра иностранных дел. И работа на благо нашей страны продолжится", - заявил Ван дер Беллен.

В то же время он отметил, что смена руководителя правительства окончательно проблему не решила, "потому что за последние несколько дней доверие граждан к политике в очередной раз пошатнулось". По его словам, в ближайшие месяцы политики и чиновники должны сделать все, чтобы возобновить доверие.

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Президент Австрии сообщил, что пообщался с вице-канцлером, лидером "зеленых" Вернером Коглером и с кандидатом на пост канцлера Александером Шалленбергом. "Оба хотят работать вместе... Оба заверили меня, что есть прочная основа для стабильного государственного сотрудничества в интересах нашей родины. И теперь оба несут личную ответственность за то, чтобы так и было", - заявил он.

Напомним, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц вечером субботы, 9 октября, объявил об уходе в отставку, объяснив свое решение стремлением "избежать хаоса" и "обеспечить стабильность".

Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами, ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, подозреваемых в злоупотреблении доверием и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это, как предполагается, было частью плана, позволившего Курцу сначала прийти к власти в АНП, а позднее занять пост канцлера.

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