До Ради хочуть пускати лише вакцинованих або з негативним COVID-тестом
Народні депутати пропонують допускати до будівлі Верховної Ради лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації проти COVID-19, або негативного результату ПЛР-тестування, або довідки про одужання від коронавірусу.
Відповідний проєкт постанови №6154 "Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" оприлюднено на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Згідно з пояснювальною запискою, проєктом постанови пропонується встановити, що на період дії карантину, встановленого через COVID-19, допуск у приміщення адміністративних будівель Верховної Ради народних депутатів, працівників Апарату ВР, помічників-консультантів народних депутатів, представників засобів масової інформації та інших відвідувачів дозволяється лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа.
Авторами проєкту є група народних депутатів на чолі з головою Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлом Радуцьким.
На думку авторів постанови, очікується, що запропоновані заходи дозволять забезпечити сталу роботу парламенту в умовах пандемії COVID-19.
Наразі проєкт постанови направлено на розгляд комітету.
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