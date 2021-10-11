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Новини Коронавірус і карантин
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До Ради хочуть пускати лише вакцинованих або з негативним COVID-тестом

До Ради хочуть пускати лише вакцинованих або з негативним COVID-тестом

Народні депутати пропонують допускати до будівлі Верховної Ради лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації проти COVID-19, або негативного результату ПЛР-тестування, або довідки про одужання від коронавірусу.

Відповідний проєкт постанови №6154 "Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" оприлюднено на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом постанови пропонується встановити, що на період дії карантину, встановленого через COVID-19, допуск у приміщення адміністративних будівель Верховної Ради народних депутатів, працівників Апарату ВР, помічників-консультантів народних депутатів, представників засобів масової інформації та інших відвідувачів дозволяється лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щеплення на 90% скорочує ризик госпіталізації та смерті у разі зараженні COVID-19, - дослідження

Авторами проєкту є група народних депутатів на чолі з головою Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлом Радуцьким.

На думку авторів постанови, очікується, що запропоновані заходи дозволять забезпечити сталу роботу парламенту в умовах пандемії COVID-19.

Наразі проєкт постанови направлено на розгляд комітету.

Автор: 

ВР (14987) карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
"Слуг Урода" впускать только с ветеринарным паспортом
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11.10.2021 10:25
+3
Лучше бы в Раду пускали проукраинских и не вороватых депутатов.Но это из области фантастики.
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11.10.2021 10:27
+3
Естественно Слуг Наркомана это не касается.

Это только для журналистов и опозиции.
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11.10.2021 10:35
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Правила форума Рада форумчан
Вот честно, лучше их туда вообще не пускать...
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11.10.2021 10:25 Відповісти
"Слуг Урода" впускать только с ветеринарным паспортом
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11.10.2021 10:25 Відповісти
Лучше бы в Раду пускали проукраинских и не вороватых депутатов.Но это из области фантастики.
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11.10.2021 10:27 Відповісти
В каком зоопарке выдают справки капуцинам?
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11.10.2021 10:27 Відповісти
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11.10.2021 10:39 Відповісти
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11.10.2021 10:41 Відповісти
Естественно Слуг Наркомана это не касается.

Это только для журналистов и опозиции.
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11.10.2021 10:35 Відповісти
В Раду будуть пускати тільки тих, у кого є щеплення від сказу, чумки та ящуру...
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11.10.2021 10:40 Відповісти
и мед/справки от нарколога, психолога и уролога )))
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11.10.2021 10:42 Відповісти
Та і від проктолога не завадить...
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11.10.2021 10:47 Відповісти
э не.... это уже втручання в особисте життя )))))
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11.10.2021 10:49 Відповісти
Та яке втручання? там анал табу... чи вже ні?
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11.10.2021 10:52 Відповісти
****
у каждого хирурга есть свое маленькое кладбище
у каждого проктолога есть свой маленький гей-клуб )))
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11.10.2021 10:58 Відповісти
Ну тоді за аналогією... у кожного гінеколога свій бордель...
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11.10.2021 11:02 Відповісти
І до речі... у кожного психотерапевта своя палата №6...
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11.10.2021 11:05 Відповісти
а чего сразу бордель? )))) может фан-клуб ? ))))
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11.10.2021 11:11 Відповісти
Довідки липові підскочать в ціні.
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11.10.2021 10:48 Відповісти
Хм....что-то мне мало верится что все депутаны, их помощники и вся обслуга Рады полностью вакцинированы.
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11.10.2021 10:49 Відповісти
А прививки на полиомелит и скарлатину тоже будут проверять!?
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11.10.2021 10:56 Відповісти
появилось видео с вечеринки слуг уродов

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11.10.2021 10:58 Відповісти
https://analyticsdidora.net.ua/vydovyshhe-ne-dlya-lyudej-zi-clabkymy-nepvamy-zyavylosya-video-z-vechipky-clug-napodu-v-tpuckavczi/?fbclid=IwAR1zRoi_6wggK67XT2hmXD2TkDQTxdic4parQlzWtR_u2n_uis41juG31_w Не для слабонервных
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11.10.2021 10:59 Відповісти
І з довідкою про офшори
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11.10.2021 10:59 Відповісти
Парадокс нашей абсурдной реальности, - ведь большинство табуреток под куполом ЗРАДЫ не вакцинировано, и не собирается участвовать в этом очень сомнительном медицинском эксперименте.
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11.10.2021 10:59 Відповісти
 
 