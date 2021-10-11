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Новости Коронавирус и карантин
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В Раду хотят пускать только вакцинированных или с отрицательным COVID-тестом

В Раду хотят пускать только вакцинированных или с отрицательным COVID-тестом

Народные депутаты предлагают допускать в здание Верховной Рады только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-тестирования, или справки о выздоровлении от коронавируса.

Соответствующий проект постановления №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19)" обнародован на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

Согласно пояснительной записке, проектом постановления предлагается установить, что на период действия карантина, установленного из-за COVID-19, допуск в помещение административных зданий Верховной Рады народных депутатов, работников Аппарата ВР, помощников-консультантов народных депутатов, представителей средств массовой информации и других посетителей разрешается только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или справки о выздоровлении лица от COVID-19, если лицо переболело не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

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Авторами проекта является группа народных депутатов во главе с председателем Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким.

По мнению авторов постановления, ожидается, что предложенные меры позволят обеспечить стабильную работу парламента в условиях пандемии COVID-19.

Сейчас проект постановления направлен на рассмотрение комитета.

Автор: 

ВР (29250) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
"Слуг Урода" впускать только с ветеринарным паспортом
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11.10.2021 10:25
+3
Лучше бы в Раду пускали проукраинских и не вороватых депутатов.Но это из области фантастики.
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11.10.2021 10:27
+3
Естественно Слуг Наркомана это не касается.

Это только для журналистов и опозиции.
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11.10.2021 10:35
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Вот честно, лучше их туда вообще не пускать...
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11.10.2021 10:25 Ответить
"Слуг Урода" впускать только с ветеринарным паспортом
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11.10.2021 10:25 Ответить
Лучше бы в Раду пускали проукраинских и не вороватых депутатов.Но это из области фантастики.
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11.10.2021 10:27 Ответить
В каком зоопарке выдают справки капуцинам?
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11.10.2021 10:27 Ответить
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11.10.2021 10:39 Ответить
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11.10.2021 10:41 Ответить
Естественно Слуг Наркомана это не касается.

Это только для журналистов и опозиции.
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11.10.2021 10:35 Ответить
В Раду будуть пускати тільки тих, у кого є щеплення від сказу, чумки та ящуру...
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11.10.2021 10:40 Ответить
и мед/справки от нарколога, психолога и уролога )))
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11.10.2021 10:42 Ответить
Та і від проктолога не завадить...
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11.10.2021 10:47 Ответить
э не.... это уже втручання в особисте життя )))))
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11.10.2021 10:49 Ответить
Та яке втручання? там анал табу... чи вже ні?
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11.10.2021 10:52 Ответить
****
у каждого хирурга есть свое маленькое кладбище
у каждого проктолога есть свой маленький гей-клуб )))
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11.10.2021 10:58 Ответить
Ну тоді за аналогією... у кожного гінеколога свій бордель...
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11.10.2021 11:02 Ответить
І до речі... у кожного психотерапевта своя палата №6...
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11.10.2021 11:05 Ответить
а чего сразу бордель? )))) может фан-клуб ? ))))
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11.10.2021 11:11 Ответить
Довідки липові підскочать в ціні.
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11.10.2021 10:48 Ответить
Хм....что-то мне мало верится что все депутаны, их помощники и вся обслуга Рады полностью вакцинированы.
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11.10.2021 10:49 Ответить
А прививки на полиомелит и скарлатину тоже будут проверять!?
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11.10.2021 10:56 Ответить
появилось видео с вечеринки слуг уродов

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11.10.2021 10:58 Ответить
https://analyticsdidora.net.ua/vydovyshhe-ne-dlya-lyudej-zi-clabkymy-nepvamy-zyavylosya-video-z-vechipky-clug-napodu-v-tpuckavczi/?fbclid=IwAR1zRoi_6wggK67XT2hmXD2TkDQTxdic4parQlzWtR_u2n_uis41juG31_w Не для слабонервных
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11.10.2021 10:59 Ответить
І з довідкою про офшори
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11.10.2021 10:59 Ответить
Парадокс нашей абсурдной реальности, - ведь большинство табуреток под куполом ЗРАДЫ не вакцинировано, и не собирается участвовать в этом очень сомнительном медицинском эксперименте.
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11.10.2021 10:59 Ответить
 
 