В Раду хотят пускать только вакцинированных или с отрицательным COVID-тестом

Народные депутаты предлагают допускать в здание Верховной Рады только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-тестирования, или справки о выздоровлении от коронавируса.

Соответствующий проект постановления №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19)" обнародован на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

Согласно пояснительной записке, проектом постановления предлагается установить, что на период действия карантина, установленного из-за COVID-19, допуск в помещение административных зданий Верховной Рады народных депутатов, работников Аппарата ВР, помощников-консультантов народных депутатов, представителей средств массовой информации и других посетителей разрешается только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или справки о выздоровлении лица от COVID-19, если лицо переболело не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

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Авторами проекта является группа народных депутатов во главе с председателем Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким.

По мнению авторов постановления, ожидается, что предложенные меры позволят обеспечить стабильную работу парламента в условиях пандемии COVID-19.

Сейчас проект постановления направлен на рассмотрение комитета.