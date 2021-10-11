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Половина енергоблоків державної "Центренерго" досі не працюють через брак палива, - "Укренерго"

Половина енергоблоків державної

10 із 23 енергоблоків ТЕС державної компанії "Центренерго" станом на ранок 11 жовтня не працюють через відсутність вугілля і природного газу.

Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на дані системного оператора НЕК "Укренерго".

Дві ТЕС держкомпанії працюють мінімальним складом обладнання, Зміївська станція працює двома блоками.

Станом на 11:00 у роботі перебуває 3 енергоблоки і один контур ТЕС компанії, загальною потужністю 678 МВт.

На Трипільській ТЕС (Київська обл) працює один контур блоку №3 і несе навантаження 90 МВт.

На Зміївській ТЕС (Харківська обл) працює два блоки сумарним навантаженням 310 МВт, на Вуглегірській (Донецька обл) один блок 278 МВт.

За даними Міністерства енергетики, станом на 8 жовтня антрацитового вугілля на Трипільській і Зміївській ТЕС залишилося на 7-8 днів роботи. Сумарно на цих станціях станом знаходилось 33,5 тис. т. Запас газового вугілля на ТЕС компанії становить 39,3 тис. т, що вистачить на 3-11 днів роботи залежно від станції.

Автор: 

Укренерго (2697) Центренерго (550)


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ну так бєня рулить... Все, як 73% дебіли замовляли.
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11.10.2021 13:28 Відповісти
По моему Беня там уже отрулил. Как в приватбанке. Довел компанию до кондиции,т.е. дефолта. И умыл руки. Ну а теперь "умный" нарид скинется с миру по нитке на поддержание штанофф.
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11.10.2021 13:39 Відповісти
По-моему это последняя зима для зеленой нечести и их главклоуна!!!!!
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11.10.2021 13:29 Відповісти
как бы не последняя для украинцев.
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11.10.2021 18:48 Відповісти
так говорили что газа завались, хватает
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11.10.2021 13:34 Відповісти
Не дивно...з чого б тоді вовині друзі- олігархи стали багатшими за два роки у 2-3 рази... Так хотів "мудрий нарід", який проголосував за Бєнєну куклу....
Доречі, слідуючого президента ці медіа- магнати нам також підсунуть, бо аналізувати нашому народу глузду так і не вистачає, легше хавати лайно з медіаканалів ....
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11.10.2021 13:38 Відповісти
Специалисты кодлана Коломойского перестали убеждать народ что энергетику Украины разрушили Роттердам+ и зелёная энергетика. А не воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Решили, что кодлан уже может воровать без всяких разъяснений.
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11.10.2021 13:53 Відповісти
Держава неефективний власник!
Коли держава замість підтримки інституцій в належному стані займається бізнесом то це перетворює країну на те,що ми маємо в Україні,тотальна корупція та неконкурентна економіка.
Україна повинна перейти на нову модель де небуде державних підприємств, а державні мужі будуть зконцентровані тільки на розбудові країни,ось національна ідея.
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11.10.2021 16:06 Відповісти
Простите, шта? А ничего что в функциях государства, прямо заложена поддержка убыточных, но жизненно важных функций?
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12.10.2021 09:43 Відповісти
 
 