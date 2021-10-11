Україна готова до технічної синхронізації з європейською енергосистемою, - Міненерго
Україна технічно готова до приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН", про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Технічно Україна пройшла цей шлях і готова до технічної синхронізації з європейською енергосистемою", - сказав глава Міненерго.
За його словами, при цьому залишається низка регуляторних питань, які необхідно вирішити.
Топ коментарі
+6 rock-n-roll
показати весь коментар11.10.2021 15:59
+5 Василь Довганенко #437088
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+2 PVol 69
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Помнишь как у той французской принцессы:
- Ваше величество, народ голодает. Нет даже хлеба!
- Не хлеба! Хмм, так пусть едят пирожные.
А электроны они такие маленькие маленькие, как только провод увидят, так сразу сами по нему и бегут.