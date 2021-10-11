Україна готова до технічної синхронізації з європейською енергосистемою, - Міненерго

Україна технічно готова до приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН", про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Технічно Україна пройшла цей шлях і готова до технічної синхронізації з європейською енергосистемою", - сказав глава Міненерго.

За його словами, при цьому залишається низка регуляторних питань, які необхідно вирішити.

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