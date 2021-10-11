Украина готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой, - Минэнерго

Украина технически готова к присоединению к европейской энергосистеме ENTSO-E.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Технически Украина прошла этот путь и готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой", - сказал глава Минэнерго.

По его словам, при этом остается ряд регуляторных вопросов, которые необходимо решить.

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