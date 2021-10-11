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Украина готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой, - Минэнерго

Украина готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой, - Минэнерго

Украина технически готова к присоединению к европейской энергосистеме ENTSO-E.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Технически Украина прошла этот путь и готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой", - сказал глава Минэнерго.

По его словам, при этом остается ряд регуляторных вопросов, которые необходимо решить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 октября тариф на электроэнергию снизился для части украинцев, - Минэнерго

Автор: 

Европа (1866) Галущенко Герман (258) Минэнерго (365)


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Топ комментарии
+6
А Коломойский разрешил?
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11.10.2021 15:59
+5
Скільки гривень за кіловатт вийде ціна для населення після синхронізації?
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11.10.2021 15:52
+2
Ну все, повториться 1998-1999 рік, коли ми всі вечори сиділи без електрики. Тоді нам теж казали, що гонять її в Європу. І синхронізації ніякої не треба було. І біткоїни не майнили. І житла стільки не було, і побутової техніки, і електромобілей...
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11.10.2021 16:02
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Скільки гривень за кіловатт вийде ціна для населення після синхронізації?
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11.10.2021 15:52 Ответить
Министр энергетики не считает этот вопрос важным.
Помнишь как у той французской принцессы:
- Ваше величество, народ голодает. Нет даже хлеба!
- Не хлеба! Хмм, так пусть едят пирожные.
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11.10.2021 16:10 Ответить
Будем кушать зеленую энергетику
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11.10.2021 16:27 Ответить
С "зеленой энергетики" есть кому кушать. И граждане Украины в их число не входят.
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11.10.2021 16:41 Ответить
а ви експерд? Назвете ціни у наших сусідів: Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі?
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11.10.2021 16:42 Ответить
0,07 долларов в Белоруссии. 128 за газ.
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11.10.2021 17:05 Ответить
а ви, їжак з туману, що має цвяхи?
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11.10.2021 18:46 Ответить
І майже тридцять років у позиції тварини рака перед расєянами...
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11.10.2021 21:19 Ответить
готовы тырить меговаты в промышленных масштабах!
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11.10.2021 15:56 Ответить
А Коломойский разрешил?
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11.10.2021 15:59 Ответить
Ну все, повториться 1998-1999 рік, коли ми всі вечори сиділи без електрики. Тоді нам теж казали, що гонять її в Європу. І синхронізації ніякої не треба було. І біткоїни не майнили. І житла стільки не було, і побутової техніки, і електромобілей...
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11.10.2021 16:02 Ответить
по 10гр за кв? НЕНАДО
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11.10.2021 16:26 Ответить
у вАмериці за гривні? Це у якому штаті твоєї макітри?
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11.10.2021 16:40 Ответить
адиет, в переводе, почем нам продадут
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11.10.2021 16:50 Ответить
вам адиетам, в переводі продадуть?
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11.10.2021 18:36 Ответить
так Юлька уже подключалась, вся страна на свечка сидела, а в этот момент шла бойкая торговля нашей электрикой за копейки.
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11.10.2021 17:24 Ответить
давайте вже, рвіть пуповину з Парашей!
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11.10.2021 17:32 Ответить
А в Хабаровске сейчас час ночи. И электроэнергия течёт с востока на запад, а часа через четыре потечет наоборот. И атомные ЭС не надо балансировать с помощью ТЭС. Это дешевле.
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11.10.2021 17:58 Ответить
ВасяРаболоїд а ти з хабарьОвска електрони ганяти будеш?
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11.10.2021 19:37 Ответить
Это коров гоняют с такими криками я слышал. Стий, куды попэрла, повертай, хиба так можно.
А электроны они такие маленькие маленькие, как только провод увидят, так сразу сами по нему и бегут.
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11.10.2021 20:39 Ответить
несіть наступного, бо ця кацапа надто тупорила та обмежена як і її підлога країни в пекельних борошнах.
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12.10.2021 01:05 Ответить
Я всё понял! Я тоже хорошо понимаю Украинску мову. Видимо твоего ассоциативного мышления не хватило, что бы понять чем выгодны суточные перетоки энергии в закольцованной системе по планете с разными часовыми поясами, но тебе принесли бублики и ты увидел, что они тоже круглые и похожи на круги ада. И сделаны они из муки. То есть похоже на адские муки. Вот тебя и торкнуло. Ну не расстраивайся ты так. Спроси медсестру, что она думает по этому поводу? Наладится ещё всё.
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12.10.2021 05:10 Ответить
несіть наступного, бо ця кацапа надто вумна для раболоїда? Воно паньімает .." Спроси медсестру...,принесли бублики... и ты увидел, что они тоже круглые и похожи на круги ада. И сделаны они из муки. То есть похоже на адские муки. Вот тебя и торкнуло."
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12.10.2021 14:30 Ответить
та отож
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12.10.2021 16:51 Ответить
так отож, що "Нехай шастать кацапа!"
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16.10.2021 12:35 Ответить
Україна готова до технічної синхронізації з енергосистемою ЄС але практично буде купляли енергоносії у тих хто вбиває українців...
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11.10.2021 21:23 Ответить
 
 