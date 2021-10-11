Украина готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой, - Минэнерго
Украина технически готова к присоединению к европейской энергосистеме ENTSO-E.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Технически Украина прошла этот путь и готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой", - сказал глава Минэнерго.
По его словам, при этом остается ряд регуляторных вопросов, которые необходимо решить.
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+6 rock-n-roll
показать весь комментарий11.10.2021 15:59
+5 Василь Довганенко #437088
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+2 PVol 69
показать весь комментарий11.10.2021 16:02
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Помнишь как у той французской принцессы:
- Ваше величество, народ голодает. Нет даже хлеба!
- Не хлеба! Хмм, так пусть едят пирожные.
А электроны они такие маленькие маленькие, как только провод увидят, так сразу сами по нему и бегут.