У Раді пропонують запровадити почесне звання "Батько-герой"
У Раді зареєстровано Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів про присвоєння почесного звання "Батько-герой".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
Законопроєкт №6162 був отриманий парламентом 11 жовтня.
Нині текст проєкту закону відсутній.
Топ коментарі
+30 Шрек Баблокат
показати весь коментар12.10.2021 11:00
+12 Яр Холодний
показати весь коментар12.10.2021 11:23
+10 Старый зольдат
показати весь коментар12.10.2021 10:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
............................
-Да, алиментщик! Да, неплательщик! Зато - Герой!!!
- Прийняли у Верховній Раді законопроект про присвоєння звання "Батько-герой" Кажуть - якісь пільги будуть ...
- А нам то що? У нас на одну дитину менше!
- Та ти знаєш - був у мене "гріх" на стороні! Може я поїду і заберу свого "малого"?...
- Ну давай!
Поїхав Повертається через кілька днів - а дома ПУСТО!!! Він до жіки:
- Де діти???!!!
- Як це - ДЕ? Приїхали батьки і всіх своїх порозбирали ...
- пора бить женщин их же картой
- и ввести так же праздник "День Отца", а то только "День Матери" как то не справедливо..
У меня есть кандидат!
На нет и суда нет.
Нечего здесь обсуждать.
И жизнь наладится.
Винни-Пух
https://www.youtube.com/watch?v=lq0ExdVvjhM
и разбросал по разным странам,
их мамы -там, и кормят их,
отец - герой тут, как ни странно