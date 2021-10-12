У Раді пропонують запровадити почесне звання "Батько-герой"

У Раді зареєстровано Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів про присвоєння почесного звання "Батько-герой".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Законопроєкт №6162 був отриманий парламентом 11 жовтня.

Нині текст проєкту закону відсутній.

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